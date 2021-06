Frani, Almendra y Coco Sotto presentan sus videos: “En Mardel también pasan cosas”

Las artistas marplatenses lanzaron al unísono los videos de sus canciones “Keruza”, “Brillo y pluma” y “Rica chica”, que produjeron de forma autogestiva.

(Foto: prensa Almendra Fucsia y Frani VV)

Se suele resaltar que Mar del Plata artísticamente es compleja por lo cual muchas personas buscan desarrollarse profesionalmente en otros lugares. En este 2021, Almendra Fucsia, Frani VV y Coco Sotto apuestan fuerte a su carrera musical y lanzaron al unísono sus videos “Keruza”, “Brillo y pluma”, y “Rica chica”. Las artistas salen de la zona de confort, exponen las situaciones que atraviesan en un material creado autogestivamente y ostentan que “en Mardel también pasan cosas”.

“Queremos mostrar que en Mardel también pasan cosas; en el mismo día se estrenaron y proyectaron tres piezas audiovisuales, estamos acá agitándola y para romper eso que dicen quienes se van de la ciudad porque ‘acá no pasa nada’”, coincidieron en diálogo con Qué digital.

Almendra Fucsia, Frani VV y Coco Sotto terminaron sus audiovisuales, en cuyos desarrollos se ayudaron mutuamente, y en el marco de segunda ola de la pandemia lanzaron el material a través de las distintas plataformas virtuales.

De esta manera, compartieron que con su música y ahora a través de sus videos buscan mostrar que aunque en Mar del Plata “es difícil hacer arte” de forma colaborativa las artistas pudieron generar un material audiovisual de gran calidad. “Es re importante la difusión, tejer redes y nos servía a las tres que sea juntas”, indicaron.

“Queremos demostrar que se puede y que el dinero y los recursos no sean una limitación, hay mucha gente que puede aparecer y ayudar en el proceso creativo”, subrayaron las artistas locales y agregaron: “No hace falta tener mucha plata para hacer un producto de calidad”.

“KERUZA”, LA IMPROVISACIÓN DEL HACER

Almendra Fucsia presentó “Keruza”, un video que le aporta sensualidad a una letra catártica que nació a partir de la improvisación. “Ese video fue muy casual. Lo que hicimos fue usar los equipos de un amigo que vino de La Plata que tenía luces y sonido. Coordinamos un día de verano, le dije a Frani para que me filmara, montamos el lugar, me ayudó mi amiga Ailu. Éramos cuatro en un acantilado en Lobos”, compartió con respecto al material que está disponible en su canal de YouTube.

A su vez, sobre el día de filmación recordó que era pleno verano, con muchos mosquitos, y grabaron lo que aconteció pese a que aún no tenía listo el tema. “A las dos semanas me junto con otro amigo productor, armamos la canción y cuando pusimos las dos cosas nos dimos cuenta que iban juntas”, agregó.

“Algo que nos caracteriza en nuestro arte es utilizar la improvisación, siento que es lo que más nos interesa en las ramas que transitamos. Lo que más nos copa es mantener viva esa frescura del estado de presencia que es lo que más habita nuestro arte. Esto fue totalmente espontáneo”, aportó Frani.

Almendra Fucsia se define como una persona que hace música y asegura que sus composiciones parten de las crisis que necesita manifestar artísticamente. “Me animo a expresar lo que me pasa. Justo esta letra fue como un vómito, tengo toda esta mierda acá, necesito sacarla y me duele todo; compuse la letra cuando hice en un viaje a California. Tenía un montón de letritas y cositas pero todavía no me había animado a generar la música ni nada”, compartió.

Escribo lo que me parece, lo que siento, no tengo mucha vuelta, de hecho me cuesta. Si no me siento mal o en crisis no escribo. En mi caso si yo escuchó una melodía que me haga ruido en el pecho ahí sí puedo componer. Compongo a partir de melodías.

Almendra nació en una familia en la que la música siempre estuvo muy presente, con un padre percusionista y un abuelo que vibraba al compás de la música uruguaya. Sus principales referencias artísticas desde un inicio llegaron desde el folklore y luego Calle 13 le resonó en su momento por lo diferente. “También Bebe, la primera mujer que le ponía ese acento y su manera de decir; siempre me llamaron la atención las mujeres cantando. Con la Mala Rodríguez ahí me adentré en el rap y aprendí de ella. Hoy me fascina Naty Peluso, me parece muy amplia y Buika”, destacó aunque afirmó que sus principales referentes son sus amigues.

Su primera manifestación artística fue hace dos años junto con Cami Sotto (Coco) con quien integraron la banda Esas. Y hace poco tiempo que cuenta con una banda que la acompaña en sus presentaciones. “Soy yo para todos lados con mi proyecto, estoy conociendo este mundillo y está funcionando, hay reciprocidad con la gente que me escribe y me dicen que cantan los temas. Estoy empezando a entender cómo resuena en la gente”, cerró la artista.

“BRILLO Y PLUMA”, UN MANIFIESTO CREATIVO

“Me la jugué, el que no arriesga no gana dijeron y me lo tomé muy en serio”, definió Frani luego de lanzar “Brillo y pluma”. La artista irrumpió en el ámbito musical y proyecta seguir combinando distintas ramas como teatro, audiovisual y performance.

Este año Frani VV busca establecerse en el medio con un EP y prevé que el material también sea una composición audiovisual. “Quiero sacar un pequeño disco y voy a tratar de no encasillarme con nada porque tengo la posibilidad de producir con medios digitales. A todo quiero hacerle un audiovisual porque siento que es donde hoy en día se completa la obra”, aseguró.

“Brillo y pluma” relata el enfrentamiento entre dos bandos y cómo luego toda la tensión se puede convertir en una celebración. “Busco mostrar este activismo en lo que son los derechos de la comunidad (LGBTIQ+). Me interesa llegarle a personas que lo vean y se puedan sentir de alguna manera representadas o que sientan empatía o que al escuchar sientan que lo que les pasa también le pasa a otras personas”, indicó.

Sobre el proceso creativo que impulsó el audiovisual que está disponible en su canal de YouTube y plataformas digitales la artista explicó que antes de tener la canción cerrada ya tenía una idea. “Primero visualicé dos grupalidades y que hubiera una pelea que después se transformara en amor, pasión, en fiesta. Cuando ya tuve la canción confirmé que iba a quedar esa idea”, enfatizó.

Como artista describe que en su casa siempre hubo mucha música. Sus principales influencias son sus amigues pero como referentes destacó el rock nacional, a nivel internacional aportó Pink Floyd, Yes, Genesis, Phil Collins y sobre todo Radiohead:“Tengo un gusto muy amplio, puedo escuchar reggaetón, tango y en mi proyecto también estoy tratando de no encasillarme en un género, quiero hacer distintos ritmos musicales”.

En “Brillo y pluma”, Frani VV reconoció que buscó provocar y generar contrastes. “Quería que se vea la calle, mucho pavimento y cemento para mostrar esto de habitar la calle, la gira de salir de joda y amanecer. Por cuestiones de producción y lo difícil de juntar a toda la gente modificamos la idea original, pero el resultado final fue tal cual lo imaginé”.

Compongo con lo que me pesa de la sociedad, lo que me pesa de mí, la música como herramienta para sublimar lo que nos atraviesa. En este caso también busco mezclar el teatro, la música, lo audiovisual y la perfo.

Así, el público puede contemplar el enfrentamiento de dos bandos que luego se unen en una fiesta. “Me re interesaba mostrar mi ranchada y la gente que me inspira en mi proceso creativo”, explicó.

El video se grabó previo a las restricciones por la pandemia. “Lo hicimos en un lugar público, montamos todo y filmamos en un día”, puntualizó acerca del trabajo que realizó Santiago San Martín y que pudo captar lo que la artista quería. “El guión lo armé yo toma por toma, plano por plano y algo que nos ayudó a filmar fue que estuviera bien organizado de entrada lo que queríamos hacer porque al ser tantas personas y tantas tomas, era clave que supiéramos a dónde íbamos”, reconoció.

Por último, la artista marplatense destacó que su proceso musical fue “mutando como muta mi persona”. “Me interesa mostrar mi proceso con mi identidad que lo vengo atravesando hace años; mostrarlo para que se sepa que existe, estamos acá, sentimos y este sistema y la sociedad también es responsable de lo que terminamos sintiendo”, concluyó.

“RICA CHICA”, UN VIDEO DESDE EL PUERTO

El pasado 9 de junio y a través de las plataformas virtuales Coco Sotto presentó “Rica chica”. El video que se puede disfrutar completo en el canal de YouTube fue dirigido por Nano Alegre y filmado por Pablo Isa con una estetica muy propia de la película Kill Bill.

La locación seleccionada para este video fue la playa del Puerto, puntualmente la parte donde trabaja y habita un sereno que talla las rocas y realiza obras de arte que se pueden apreciar por quienes van a disfrutar un día de playa. “En este caso el tema casi se llama crisis porque le habla a la crisis todo el tiempo y lo personifiqué en una chica”, señaló.

Y en esta misma línea agregó: “En el audiovisual no pudimos desarrollar una idea, pero me inspiró la locación, hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos y la plata que teníamos. La locación es en un lugar zarpado en el Puerto y no filmé ni un tercio de lo que querría haber filmado de ese museo”.

Coco Sotto compone su música desde una necesidad casi inconsciente: “Es esa necesidad de contar algo y que nadie te pueda espiar, yo escribo lo que quiero cuando quiero. Después decido mostrarlo y armo una idea para contar algo”.

A su vez, confió que tiene muchas ideas en la cabeza y que necesita expresar de forma artística. “No te podés guardar el arte. Hubo un tiempo que dejé, yo bailaba y se te pudre algo adentro. Es algo muy particular, soy muy lectora y cuando dejo un tiempo de leer eso no me pasa y con el arte sí”, detalló.

Así, la artista -que recibe influencias musicales de Viejas Locas, The Beatles, Nati Peluso y Nafta- afirmó: “No me caso ni con el rap ni la melodía”.

“La terapia de escribir es mi primer motivo e improvisar”, subrayó. El público puede conocer a esta artista marplatense que está trabajando en su proyecto como solista y que ahora está tocando con banda por lo cual ansía volver pronto a los escenarios con Coco Sotto y las chicas.