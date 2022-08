Franivv provoca a través de su música e invita a “sentirse libre”

La artista lanzó el videoclip de “A donde voy”, un tema que plasma, entre la naturaleza, la transformación luego de un desamor.

Por: Alina Rodríguez Martín redaccion@quedigital.com.ar @AlinaNahime

Franivv, a través de su propuesta musical, provoca. Este sábado, la artista lanzó su último video “A donde voy”, con una mirada más introspectiva que forma parte de seis temas que conforman un EP. “Lo que más me gusta de estar haciendo música es que es donde más puedo integrar los oficios que tengo como el teatro, lo audiovisual y la música”, señaló en una charla con Qué digital.

“A donde voy” es la segunda canción que Franivv sacó luego del estreno de su primer tema “Brillo y Pluma”. “En su momento solo salió en Spotify, pero pertenece a un EP que estoy armando de seis canciones, todas con su video”, explicó.

“Después del primer video a modo de protesta, siento que A donde voy es la reivindicación. Ahora ya tengo el brillo y la pluma, siento que es algo más introspectivo que invita a ir hacia adentro para después salir afuera un poco transformado”, sostuvo tras el lanzamiento del video que está disponible en su canal de YouTube. La presentación se realizó este sábado en ECEM, La Rioja 2065.

Rachet con su banda inauguró la noche, después se proyectó el video “A donde voy” y Franivv acompañada de sus bailarines Kuko y Gabu desplegó un show en donde no faltó la fantasía. La encargada de cerrar la noche fue el DJ set de Gina. El público se sumó a la propuesta y variaron los looks osados acompañados por “raros peinados nuevos”.



Dos cuerpos que ya no se encuentran, un baño oscuro, la intimidad de una habitación hasta que uno se desprende y termina liberándose a la par de la naturaleza. En el último audiovisual Franivv expone su mirada más íntima y sensible. “En el video quisimos mostrar eso del cuerpo retraído y después terminó saliendo y haciendo una danza. Habla también de una historia de amor que me marcó mucho y es el cierre del proceso para mí como identidad. Comparto el dolor que me causó y salgo para afuera”, reconoció.

Desde que irrumpió en la escena musical, la artista no duda a la hora de trasmitir y a través de esta canción confió su proceso personal: “Es trascender ese amor y el cierre de una etapa como para transformar. Es el tema triste que tengo”.

Meses atrás, Franivv presentó “Peluche”, con un videoclip de mucha producción e inversión. En “A donde voy”, la artista buscaba generar mayor intimidad en el audiovisual. Para este trabajo se puso al hombro la producción general e interpretación junto a Thomas Lacerenza, mientras que la musical estuvo a cargo de Bullz. La dirección es de Ariel Marin, cámara de Gabriel Esposito y el montaje es obra de Melisa Wax.

“Con mis amigos fotógrafos nos juntamos a hacer retratos en general desnudos en la naturaleza y con quienes compartimos un poco el viaje de mezclar y mimetizar el cuerpo desnudo en la naturaleza siendo parte y no irrumpiendo el medio como suele hacer el humano”, confió y agregó: “Sacamos capas de ropa y que esa desnudez sea parte del entorno y de alguna manera se logre mezclar”.

En cuanto al proceso de filmación, Franivv aseguró que se dio de una forma muy “lúdica”. “Si bien había un guión nos permitimos a jugar y probar planos. Aportamos entre todes, fue un rodaje muy ameno y muy creativo, experimental. De entrada plantee que haya imágenes que generen impacto y sean estéticamente bellas”, compartió.

LO QUE SE VIENE

Franivv sigue proyectándose como artista a pleno con su música y busca concretar su primera obra. “La idea es terminar el EP este año, ya tengo cuatro videos subidos y quedarían dos canciones más con un proceso de grabación de voces. La idea es tenerlas antes de fin de año”, anheló.

Mientras tanto continúa su año con presentaciones en la ciudad y en otros puntos. Quienes deseen disfrutar de la puesta en vivo podrán hacerlo este viernes en 911 en la Ciudad de Buenos Aires y el próximo sábado 27 de agosto en Ciudad de Gatos en La Plata. En tanto que en septiembre subirá a escena en el Festival Jauría Mutante que se desarrollará entre el viernes 9 y sábado 10 en La Plata y el viernes 23 estará en el Festival Cuerpo Arte y Género en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

A través de su música y videos, la artista reconoció que combina las distintas ramas artísticas que le interesa abordar. “Mi lado actoral está re presente, lo que más me gusta de estar haciendo música es que es donde más puedo integrar los oficios que tengo como el teatro, lo audiovisual y la música. El clown no lo meto, porque de lo que estoy hablando requiere cierta seriedad, respeto y si meto lo gracioso se iría para otro lado; quiero que el mensaje sea claro. Por eso hay más drama que comicidad”, relató.

Mi mayor premio es si una persona se identifica o le atraviesa lo que estoy haciendo.

Con esta propuesta, Franivv provoca las fibras más sensibles a quien se detenga a ver o escuchar. “Quiero llegarle a cualquiera que logre sentir algo con lo que hago, porque también me interesa generar preguntas, rechazo y eso depende de la persona. No me limito a que solo guste. Es más de provocación y representa al colectivo LGBT, si bien hay un montón de artistas en la ciudad no están tan visibles”, admitió. Y sumó: “Creo que no hay en la ciudad una propuesta con la puesta en vivo y el mensaje que traigo. En Capital hay más de eso”.

Además de los audiovisuales, las presentaciones de Franivv no pasan desapercibidas. “Antes hacía otro tipo de música, me llamó hacer algo en donde la gente pudiera bailar y agitar y sentirse libre un rato. De a poco contagiar el estado que me genero en el show. Que la gente se pueda sentir libre un rato y ser lo que desean”, enfatizó.

Poco a poco, la artista empezó a dimensionar la respuesta del público, lo cual fortaleció su decisión de continuar por este camino. “Estar en escena es el lugar donde me siento más vivo, más presente, más anclado en mí. Lleno el espacio con lo que soy y estoy empezando a ver ese impacto en la gente”, subrayó.

Por último y con la mirada puesta en su carrera artística, Franivv anticipó por dónde le interesa seguir: “Más adelante estoy pensando en hacer música nueva, tal vez con otros tiempos de laboratorio, me quiero tomar el tiempo de ver qué sonidos, qué quiero contar y tener un concepto. Es mi proyecto para el año que viene”.