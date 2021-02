Habló el autor de la “misteriosa” escultura de Mar del Plata: las razones y su historia

Mario Magrini fue presentado por la Municipalidad como el autor de la obra instalada semanas atrás en el paseo de Playa Chica.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este sábado finalmente se develó el misterio de la escultura de la costa de Mar del Plata: Mario Magrini, médico y artista local, fue presentado en conferencia de prensa como el autor de la obra que despertó las más numerosas interpretaciones. Las razones y la historia detrás de la colocación de la estructura.

Desde Villa Victoria y acompañado por el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda y la Directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi, Magrini brindó una conferencia de prensa donde explicó los pormenores de la sorpresiva expresión artística que desde el Municipio buscaban regularizar y calificaron como una “experiencia extraordinaria para resignificar los espacios públicos”.

“Este anonimato fue buscado pero no como estrategia de marketing ni para generar un mayor interés por el autor, sino para que la protagonista sea solo la obra misma y de allí en un entorno que la completara, poder averiguar qué despertaba en las personas que la veían”, explicó Magrini sobre el misterio generado desde su colocación.

Además de indicar que la obra no tiene un nombre, Magrini sumó: “Sus características le dieron un halo de misterio que enriqueció y hasta superó a la obra misma. Misterio que hubiera querido que quedara en el hecho artístico pero también me involucró como autor, cosa que no era mi deseo. Esta presentación me incomoda y me hace salir de mi ámbito habitual”, dijo y reconoció que no esperaba que dure más de una semana en el lugar.

EL AUTOR Y LA HISTORIA

Mario Magrini nació en Mar del Plata y proveniente de una familia relacionada con la educación, docencia y el arte. Sin embargo, su profesión es la de médico, en la que se desempeña hace 40 años en la ciudad. Sin embargo, encontró en el arte una forma de expresión.

“El arte siempre fue una pasión y fue irrumpiendo frecuentemente en mi vida de muchas maneras, permitiéndome canalizarla con diferentes disciplinas artísticas como la escenografía”, relató.

En cuanto a la mujer en sí, afirmó que la obra fue realizada hace 25 años, “modelando el cuerpo humano que me es familiar desde la medicina y desde el arte”. Puntualmente fue a fines de 1996 cuando Magrini concretó la obra a partir de una experiencia personal, compuesta de cemento con estructuras de hierro y pintada con acrílico. “En ese momento era color terracota. Esa escultura nos acompañó a mí y a mi familia durante muchos años”, añadió.

Pero desde hace unas semanas, puntualmente desde el 5 de febrero a la madrugada, la obra dejó de pertenecer a su familia y se volvió en patrimonio local al colocarla sobre una de las piedras de Playa Chica que previamente había elegido y preparado para la colocación luego de que dos meses atrás un amigo lo desafiara a hacer la intervención con ella en un espacio público.

“Uno se da ciertos permisos y así me dejé llevar por mi intuición y mi deseo. Esta transgresión artística me resultada peligrosa pero muy atractiva. Tiene una magia especial, es un balcón al mar donde se puede sentir la sensación de estar solo frente al inmenso océano, ideal para la contemplación y meditación“, explicó.

En cuanto al significado, expuso que representa una parte de “una etapa muy difícil” para él y su familia. “No representé a ninguna persona específicamente. Representa un sentimiento de un grupo de personas, una familia que estaba pasando un momento muy difícil. Es una emoción que tiene cuerpo de mujer y es colectiva“, definió.

Es por eso que recalcó el valor que cada uno le da a la obra al contemplarla y admitió que durante los últimos días pasó varias veces por el lugar, como un espectador más, para escuchar a las personas. “El que observa con sus vivencias y emociones completa la obra, en su mente y en su corazón”, dijo y agregó: “Hubo pura emoción que se manifiesta en tantas personas a la vez y en forma diferente. Si ese no es el objetivo mayor de una obra artística, ¿cuál es? Gracias a dios, objetivo más que cumplido. No tengo más que agradecimiento”.

De todas maneras, el autor pidió disculpas por la transgresión al Municipio y “a las personas que se pudieran sentir afectadas”. Al respecto, en cuanto a las normativas, Balmaceda habló de posibles modificaciones en la normativa cultural para poder regularizar todo lo que rodea a la instalación sorpresiva de la escultura en el espacio público. “La idea es poder avanzar con expresiones que generen emociones colectivas que nos vinculan, y está buenísimo”, aseguró el funcionario.

La escultura de la mujer tomándose las piernas y mirando al mar apareció sorpresivamente sobre una de las piedras del paseo costero entre Playa Chica y Playa Grande. Su autor se desconocía pero la imagen pasó a ser conocida a nivel nacional el fin de semana pasado por lo extraño de su aparición.

Así, se volvió un atractivo turístico más de la ciudad en medio del fin de semana de Carnaval y marplatenses y, mientras el Municipio buscaba al autor, visitantes no se perdieron la oportunidad de visitarla, al punto que la Municipalidad debió colocar personal de control en las inmediaciones para, también, evitar que dañen la estructura.