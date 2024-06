“Hilda Canta Charly”, con un repertorio que “pega al alma” y “atraviesa generaciones”

La artista se presentará este jueves en Mar del Plata y, en la previa del show, dio detalles de cómo fue la creación del disco homenaje y cómo fue la reacción de Charly García.

Con el color de su voz, Hilda Lizarazu repasará la obra de Charly García en Mar del Plata: este jueves presentará su disco homenaje junto a Lito Vitale y una imponente banda para dar comienzo a una gira. En la previa del show, dio detalles de la creación del álbum y cómo fue la reacción de Charly. También, sus impresiones tras las primeras funciones en el Teatro Coliseo con un repertorio que, asegura, “pega al alma y atraviesa a todas las generaciones”.

El fin de semana pasado “Hilda Canta Charly” agotó las tres funciones del Teatro Coliseo, con una puesta en escena que recrea un viaje visual y sonoro por la obra de García. Y con el show en Mar del Plata se le dará comienzo a una gira por distintas ciudades.

“Estamos muy felices, todavía estamos retozándonos en los laureles del éxito que fue aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo mucha emoción, mucha gente escribiéndonos mensajes de agradecimiento”, describe Lizarazu sobre lo vivido en el Coliseo, en medio de una pausa de 15 minutos entre ensayo y ensayo antes de salir de gira.

La única función de “Hilda Canta Charly” será este jueves a las 21. Las entradas entre $12.000 y $23.000 están disponibles en la boletería del Centro de Arte Radio City, en San Luis 1750, o a través de Plateanet, con un recargo administrativo.

“La verdad que estoy muy feliz, muy agradecida”, insiste una y otra vez Hilda porque más allá de que el disco y el show fueron muy pensados, la repercusión es “mágica”. “Muchas de las personas que fueron a estos tres Coliseos se fueron muy emocionados, eso también es llamativo porque la elección de los temas y todo el repertorio García que nosotros elegimos evidentemente pega al alma y atraviesa todas las generaciones”, resalta.

“En este caso es una nueva puesta en valor y con una voz femenina. Reviven los temas y son temazos. Por eso es hermoso lo que ocurre y ojalá pase así en Mar del Plata”, manifiesta Hilda Lizarazu que llega a Mar del Plata con Lito Vitale, China Roldán en teclados y coro, Luciano Vitale en guitarra, Roky Fernández en batería, Fede Melioli en bajo, Víctor David Carrión en saxo y flauta, Irene Cadario en violín, Paula Pomeraniec en cello, Emiliano Álvarez en clarinete, y Mía Folino en coros.

“EL PLACER DE CANTAR A GARCÍA ES LA EMOCIÓN INICIAL”

Hilda Lizarazu es una de las voces exponentes del rock nacional. Integró bandas como Los Twist, Los Enfermeros junto a García y Man Ray, con discos emblemáticos. “Entré en Los enfermeros sugerida por Alfi Martins, uno de los tecladistas de la banda en ese momento, y audicioné en su casa. Yo estaba como que no entendía nada”, rememora sobre sus inicios y recuerda que Charly deslizó: “Nuestras voces pegan bien, tenés buen oído. La semana que viene empezamos a ensayar y después nos vamos de gira”.

Ese ciclo con Charly García duró seis años. Mientras tanto, en simultáneo, Hilda Lizarazu estaba impulsando otro proyecto musical: Man Ray. “Cuando entré a Los enfermeros, estábamos grabando el primer disco de la banda. Luego empezó a tener más difusión y pegaron algunos hits, entonces tomé el sendero de mi banda”, explica.



Al tiempo, decidió irse de Man Ray, se instaló en Córdoba y tuvo a su hija Mía Folino, quien actualmente la acompaña como corista. “Cuando mi hija era chiquita fui a visitar a Charly en su cumpleaños 50 en el Teatro Coliseo, y hay un video que se viralizó hace poco. Él me invitó al escenario a interpretar Un símbolo de paz y como ella no se quería separar de mí, León Gieco me dijo que le pusiera algodones en los oídos y que subiera con ella, que iba a ser un recuerdo inolvidable; y así fue”, comparte.

Luego de vivir en Córdoba, la cantante que ya había encarado su etapa como solista recibió un llamado para volver a la banda de García. “Fue después de que Charly tuvo ese episodio tan complicado en Mendoza (2000), me llamó la nueva gestión de managereo de él para invitarme a hacer el recital en Vélez, lo que fue El subacuático. Le aclaré que yo estaba en otra situación, ya no podía tener los ensayos eternos ni nada como era en los ’90, y ahí fui parte de la banda dos o tres años”, describe sobre sus experiencias junto al excepcional y complejo artista.

En su versión solista, desde hace más de dos décadas Lizarazu ya grabó ocho discos y obtuvo cuatro premios Gardel al Mejor álbum Femenino Pop. Y tras el lanzamiento de “Antigua” en 2022, dos años después -con la dirección musical de Lito Vitale- apostó por “Hilda Canta Charly”.

Luego de los festejos por los 70 años de Charly García empezaron una serie de homenajes. “Con Lito (Vitale) hicimos algo de Charly en sus 70 con otros músicos que habíamos trabajado con él, entonces armamos un repertorio largo en el que también estuvieron Rosario Ortega, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero, toda gente familiar”, apunta como otro de los hitos previos al disco.

Y también hablando de aniversarios, en los 40 años de “Clics Modernos” se presentó de manera espontánea en Nueva York: “Ese fue el disparador final de pensar hacer un disco que se llame Hilda canta Charly”, señala y reconoce el peso que tuvo Vitale en la grabación: “Lito (Vitale) me hizo la segunda y la primera porque le pareció una idea buenísima. Toda la parte instrumental y de arreglos musicales tiene su dirección. En el disco tocó prácticamente todos los instrumentos menos la parte orquestal”, revela.

“El placer de cantar a García es la emoción inicial”, subraya sobre el primer impulso para hacer el disco que cuenta con la producción ejecutiva de Ave Fénix Discos y editado por Díscola. El resultado es un homenaje con once temas que trazan el recorrido por la obra de un artista fundamental de la cultura argentina, en la hermosa voz de su partener.

LA OPINIÓN DE CHARLY: “LLORISQUEAMOS EN MUCHOS PASAJES MUSICALES”

En sociedad artística con Lito Vitale, director musical, arreglador y productor del proyecto, Hilda le pone voz e impronta a canciones inoxidables, clásicos que son parte del inconsciente colectivo para volver a apreciar la composición de Charly. En cuanto al material, la cantante reconoce que “salió muy fluido”, y por eso fue grabado entre enero y febrero y ya comenzó a escucharse entre abril y mayo: “Ahora estamos levantando los frutos, con una recepción muy positiva de la gente”, celebra.

Sin embargo, una de las partes más importantes del trabajo, sin dudas, pasa por la aprobación de García: “Charly lo escuchó conmigo, fue un momento inolvidable y hermoso porque nos emocionamos juntos. Yo estaba bastante temerosa en cierta forma, pero estaba preparada porque había terminado el disco y quería compartirlo con él”, confiesa Lizarazu.

Y así fue que escucharon juntos desde Rasguña las piedras hasta La máquina de ser feliz, y la emoción los abordó a ambos artistas: “Llorisqueamos en muchos pasajes musicales. Me fui muy alivianada porque tenía ese resquemor de ver qué le iba a parecer”.

Y el visto bueno de Charly fue tal que, incluso, le agradeció sus interpretaciones: “Quería su devolución y fue mucho mejor de lo que imaginaba. Gracias por cantar mi música, me dijo y me sorprendió. Emergió un aspecto de humildad que todos debemos tener en algún momento de la vida, esos aspectos positivos reflejados en él me dieron mucha alegría y emoción”.

Como parte de la evaluación, Charly valoró también el trabajo de Vitale. “Me dijo que le había gustado mucho cómo había tocado Lito, los sonidos de teclado que había empleado, el respeto que le tuvieron a su obra”, subraya.

Todo sucede, además, mientras este año hay gran expectativa por el lanzamiento del último material discográfico de Charly García, “La lógica del escorpión”, en el cual Hilda Lizarazu participó de las grabaciones. “Estuve en algunos pasajes armónicos”, adelanta.