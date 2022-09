Ivo Colonna arriba a Mar del Plata para compartir “el goce de contar historias”

(Foto: Ivo Colonna)

Ivo Colonna se presenta en formato solista con “Mis Romances”, un espectáculo en el que transita, a través de boleros y tangos, “el goce de contar historias”. El show apto para todo público tendrá lugar este jueves y será el cierre de la primera jornada del Festival de “Cuerpx, Arte y Género” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

El cantante y actor trans no binario investiga la identidad, el arte contemporáneo, lo onírico y con qué particularidades manifestarse como disidencia sexual, afectiva e identitaria. A partir de su recorrido artístico quienes organizaron la tercera edición del Festival de “Cuerpx, Arte y Género” lo convocaron e inmediatamente decidió presentar su último show solista.

Mis Romances tuvo su primera presentación en Ciudad de Buenos Aires hace un mes y ahora se podrá disfrutar este jueves a las 21:30 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium con entrada libre y gratuita. “Es un show de canciones de amor que me marcaron para bien y para mal”, anticipó a Qué digital Ivo Colonna de cara al show que será parte del evento.

En esta oportunidad, Ivo subirá al escenario local junto a Csi Bienati en piano y Soto Valiente en la guitarra y el diseño escénico es de Giselle Hauscarriaga. En este sentido anticipó que será un show para toda la familia por lo cual “no hace falta ningún requisito para poder disfrutarlo, son canciones hermosas que nos han acompañado”.

El artista fue cocreador del dúo BIFE (2013-2020) y también forma parte de Alto Bondi, quinteto de tango ultracontemporáneo. A su vez, estudió comunicación y continúa su formación en entrenamiento actoral, poesía, danza, tarot y astrología. “Esta propuesta es bastante menos punk que BIFE, el mundo cambió mucho, en ese momento no se hablaba tanto de amor libre, del aborto, el acoso callejero. De repente ahora son temas de agenda pública y que se hablan en cualquier mesa familiar”, destacó.

“Ahora vengo con un show tranqui para compartir en familia canciones conocidas, en un ambiente cálido. No es tanto de romper sino de gozar, me encuentro en esta otra etapa de querer compartir algo lindo”, reconoció.

“Fuimos”, canción interpretada por Ivo Colonna y Lautaro Matute, es una versión del tango clásico de Homero Manzi y José Dames que aporta una idea del espectáculo que compartirá el artista en Mar del Plata. Con idea y dirección de Giselle Hauscarriaga, el videoclip es un acústico con sonido tomado en vivo al estilo tiny desk que además suma fragmentos de ficción y cuenta con la participación estelar de Rodrigo Arena quien con su espectáculo de danza cerrará la tercera edición del festival, este sábado a las 22 en el Teatro Auditorium.

Así el repertorio que seleccionó Ivo revisita canciones que ya interpretaba a sus 15 años. “Canto desde que tengo memoria, el tango es un género en el que me siento cómodo porque se parece mucho a mi emocionalidad, me sirve para procesar cosas. Me imaginaba volver a estas canciones de mi adolescencia habitándolas como el chabón trans que soy, son las primeras canciones que canté en masculino. Vuelvo a un lugar que me es conocido pero con la persona que soy ahora”, compartió.