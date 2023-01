José María Muscari: “Hago espectáculos que me encantan, no me puedo quejar”

El director de “Sex” y “Perdida Mente” en Mar del Plata compartió cómo hace para formar parte de las tres plazas principales y nuevamente de un reality televisivo.

(Foto: Instagram José María Muscari)

Feliz y en plenitud, José María Muscari comenzó el año en Mar del Plata con dos obras que son un éxito de taquilla como “Sex” y “Perdida Mente”. “Con cuatro de mis espectáculos en escena más no puedo pedir. Siento mucha alegría por la afluencia de público en las boleterías y más alegría porque hago espectáculos que me encantan, así que no me puedo quejar”, señaló en una charla con Qué digital.

“De alguna manera, repetirme me aburre, me abruma. Necesito que cada espectáculo me lleve a un lugar diferente”, compartió Muscari y por eso siempre busca o intenta reinventarse.

Con la energía que lo distingue, el “creador multitasking” vive un verano intenso con sus obras en las principales plazas del país. Primero estrenó en Carlos Paz la experiencia erótica protagonizada por Iliana Calabró y Juan Palomino. Sin escalas, desembarcó en Mar del Plata para acompañar el inicio de una temporada exitosa con “Perdida Mente” y “Sex”, con las actuaciones de Christian Sancho y Ginette Reynal. Luego volvió a Buenos Aires para presentar la experiencia con Diego Ramos y Romina Ricci a la cabeza. Mientras tanto, se lo puede volver a disfrutar en televisión con sus intervenciones empáticas en la segunda temporada del “El hotel de los famosos”.

“Este fin de semana pasado arrancamos con Sex en Mar del Plata y también con Perdida Mente, convocamos a un montón de público lo cual ya nos obligó agregar doble función en ambos espectáculos”, reconoció Muscari.

“Si alguien que está en Mar del Plata vio una noche Sex y a la noche siguiente Perdida Mente va a ver dos espectáculos que son verdaderamente muy Muscari, aunque no se parecen en nada. Tienen mi sello aunque entre sí, no se parecen en nada. Son como dos hijos de diferentes padres pero con una identidad que son del mismo. Y eso me encanta que suceda”, definió.

Por fuera de lo teatral, Muscari volvió a hacer televisión y se lo puede ver en “El hotel de los famosos”. “Me encanta porque alguna manera es poner en juego una parte mía que el público no conoce tanto. Es mi parte más contenedora, psicológica y trabajo con la combinatoria de egos. Es una experiencia que me dio el trabajar con tantos elencos”, expuso.

En cuanto a los participantes destacó: “No todos son artistas, hay muchos mediáticos y manejar egos no es fácil. Es mi valor agregado al programa, estoy muy contento, me gusta mucho participar de un programa líder, al menos el público en la calle y en las redes me demuestra la aprobación unánime de lo que hago que está por fuera del escándalo, el escarnio. Es una actividad más humana”. Todos los días a las 22.30 por Canal Trece se lo podrá ver nuevamente en un rol que le divierte y conmueve. “Esta es la segunda temporada que hacemos y compite con Gran Hermano, así que con mucho humildad pero con un producto muy trabajado y con una mega producción así que le tengo mucha fe a lo que va a pasar”, agregó.

“PERDIDA MENTE”, UNA COMEDIA INTELIGENTE

Este verano en Mar del Plata “Perdida Mente” inició con la fuerza con la que se mantuvo en cartel en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el éxito de las primeras funciones, la comedia escrita y dirigida por Muscari se posicionó entre las más vistas por lo cual tuvieron que agregar funciones. “Tenía ganas de transitar algo totalmente diferente y con Mariela Asensio escribimos una comedia dramática con cinco actrices alucinantes”, aseguró el realizador.

“Perdida Mente” en Mar del Plata se presenta martes, jueves y sábados a las 20:30 y 22:30 y miércoles, viernes y domingos a las 21:30. Las entradas desde $4500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en boletería.

Protagonizada por Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa, la obra relata lo que atraviesa una jueza nacional cuando siente que su mente no está funcionando correctamente. Por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda.

“Es toda una aventura mezclar una mujer que actuó toda la vida como Leonor Benedetto o Ana María Picchio con una cantante que actúa por primera vez como Patricia Sosa. Lo bueno es que tengo la energía para administrar esas diferencias”, confió.

Durante las primeras funciones, entre el público estuvieron Moria Casán y Nora Cárpena, que al igual que el público aplaudieron de pie a las actrices tras una hora y media de risas y emoción. “Fuimos a ver con Moria Perdida Mente y me dijo: ‘Qué lindo sería volver a hacer Julio César en algún momento’. Un espectáculo muy angelado, muy poderoso desde la primera hasta la última función. Fueron siete meses de pura felicidad y mi corazón está puesto en que alguna vez podamos volver con ese espectáculo”, reconoció Muscari.

“Dirijo al elenco con Leonor Benedetto y Ana María Picchio a la cabeza, que son dos grandes actrices y grandes personas, muy capas arriba y debajo del escenario. Para mí, son de las mejores actrices del país, Leonor tiene 80 años y Ana María 69, siguen haciendo teatro, hace doble función y que hayan estado un año y medio entre las obras más convocantes de calle Corrientes y ahora estén en Mar del Plata habla de una forma en la cual yo quisiera llegar: con la ilusión intacta, la profesionalidad y la pasión a flor de piel”, compartió.

Y en este sentido agregó: “Siento que es un lujo dirigirlas, como a Patricia Sosa que deja a un lado la canción para abocarse al escenario donde además la rompe como actriz. En el caso de Karina K, es la número uno en los musicales y aceptó el desafío de meterse en una comedia y Julieta Ortega, que es muy selectiva a la hora de hacer teatro”.

“Es un quinteto de mucho lujo que el público ovaciona de pie cada noche. Cuando termina la función, las 300 – 400 personas se levantan eyectadas de las butacas para aplaudirlas, es un ritual que no sucede todos los días en el teatro. Estoy agradecido que esto pase y lo vivo como un lujo que me da la profesión”, concluyó José María Muscari tras su paso por Mar del Plata.