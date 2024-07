Kapanga y un doble show fiel a su ADN para “abstraerse de la realidad”

El guitarrista Maikel, que volvió a la banda tras un tratamiento médico, comparte cómo transita la gira que llega a Mar del Plata y que celebra los discos “Un asado en Abbey Road” y “Botanika”.

(Fotos: prensa Kapanga)

Kapanga vuelve a Mar del Plata para celebrar el aniversario de “Un asado en Abbey Road” y “Botanika”. Miguel Maikel De Luna Campos anticipa que llegan en vacaciones de invierno con un recital “2×1” en el que repasarán dos discos “muy diferentes” en su origen, aunque “sin perder el ADN” lúdico que atraviesa a la banda quilmeña. “Nuestra función como músicos es que el público que va al concierto pueda abstraerse un poco, que se vayan con una sonrisa y fuerzas para encarar de vuelta la realidad”, refleja el guitarrista.

El año pasado, la banda salió de gira para festejar el cuarto de siglo de su primer disco, pero en octubre su guitarrista Maikel confirmó que se tomaría un tiempo para preservar su salud al haber recibido un diagnóstico delicado. Enfrentó un tratamiento, de a poco volvió a ensayar y con el aval médico, este año, Kapanga decidió apostar por una gira que denominaron “Asado Botaniko” y con ella regresarán a Mar del Plata en vacaciones de invierno para celebrar los 25 años de “Un asado en Abbey Road” y los 20 de “Botanika”.

“Comenzamos hace dos meses en el Teatro Vorterix, sold out fue la presentación de la gira”, reconoce Maikel en una charla con Qué digital y destaca que volver a los escenarios a hacer música es “maravilloso”. “Estamos muy contentos con el espectáculo”, asegura.

Kapanga celebrará en Mar del Plata dos discos que dejaron huella y que trascendieron diferentes generaciones. El recital “2×1” tendrá lugar el viernes 19 de julio a las 21 en GAP, Avenida Constitución 5780. Las entradas parten de los $12.000 y se pueden adquirir a través de la plataforma Articket, pero también en puntos de venta directa como La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420) y Conex (San Martín 3263) en Mar del Plata, además de ADN Store (calle 61 2813 en Necochea), TecnoCentro (Rivadavia 3065 en Olavarría) y Fix Up Tattoo Studio (Alsina 933 en Tandil).

En el 2023, Kapanga decidió homenajear el disco “A 15 cm. de la realidad”. “Nos dimos cuenta que había un montón de público que no lo había escuchado en vivo”, sostiene Maikel y afirma: “Para las bandas como nosotros lo más difícil es el recambio generacional y por suerte lo tuvimos, se fue dando de una manera natural y comenzó a venir gente más joven”.

Ahora, previo al show en Mar del Plata, el guitarrista adelanta que se trata de un recital “muy especial”. “Nuestra propuesta es hacer un dos en uno. Primero vamos a tocar ‘Un asado en Abbey Road’, después hay un intermedio, sigue con un video sorpresa con amigos de la tele y después viene ‘Botanika’”, anticipa sobre la presentación, que requiere de un intermedio para cambiar vestuario y planta de luces.

“Es un 2×1, el primero es más mala onda, con luces más oscuras, más violetas, más magenta y el segundo es más fiesta. Nos parecía que estaba bueno hacerlo más lúdico”, confía sobre la propuesta que Kapanga traerá a Mar del Plata este invierno.

“EL TRATAMIENTO ESTÁ FUNCIONANDO Y PUEDO SALIR DE GIRA”

En octubre del año pasado, en plena gira Kapanga anunció que su guitarrista Miguel Maikel De Luna Campos dejaba de tocar por tiempo indefinido para cuidar su salud. “Tengo un tumor gástrico, me lo detectaron hace casi un año pero hice las cosas bien y rápido. El tratamiento está funcionando al nivel que ya puedo salir de gira”, asegura.

Es que, tras el diagnóstico, el músico siguió las indicaciones de los profesionales y este año volvió a plenamente a la música. “Al principio mi principal miedo era la quimioterapia, si me iba a afectar mucho, más allá de si se me iba a caer mucho el pelo; eso era lo que menos me importaba, pensar del look. Lo que más me preocupaba eran los efectos adversos, que se me durmieran las manos, pero por suerte mi cuerpecito resistió y no tuve ningún efecto colateral”, afirma.

“La premisa es disfrutar”, confiesa previo al show con el que regresa a Mar del Plata, después de enfocarse en su salud durante varios meses. Porque además de tocar con Kapanga, en abril Maikel se incorporó en la producción artística y como guitarrista estable a la legendaria banda de punk rock Flema.

“Hace una semana fui a Colombia a tocar por primera vez con Flema y tengo fechas en México. Con Kapanga vamos a España. Los médicos saben que la música en un punto sana y ayuda mucho, más para mí que me dedico a esto”, asume.

“Fue fundamental la medicina alternativa además de la tradicional. Estoy contentísimo de poder volver con Kapanga también a Mar del Plata, que es un lugar muy especial. Cuando empezamos, tocábamos en las playas gratis y después en bares, tengo una casa en Mar de Cobo así que soy casi vecino”, destaca.

EL DETRÁS DE ESCENA DE LOS DISCOS QUE CELEBRAN EN “ASADO BOTANIKO”

Por ser una banda que va camino a las tres décadas y que en sus recitales venía “mechando” temas que seleccionaba de una decena de discos, el año pasado Kapanga sintió la necesidad de comenzar a celebrar los aniversarios de algunos de sus materiales discográficos. Así, al festejar los 25 años de su primer álbum, se propusieron agasajar los discos sucesores.

“Nos propusimos celebrar ‘Un asado en Abbey Road’, que es el más rockero de Kapanga, es más oscuro con intervenciones de cuarteto, funk o punk rock. En cambio, ‘Botanika’, tiene un tinte más político porque lo compusimos en la crisis del 2001, es más combativo pero sin perder la alegría”, destaca Maikel.

“Un asado en Abbey Road” salió a la venta en 1999 y Maikel recuerda con mucho cariño esa época: “Era nuestro segundo disco. Veníamos de ‘A 15 cm de la realidad’ que había sido Disco de Oro, ganamos Banda Revelación en el Sí (suplemento) de Clarín, que en ese momento marcaba una tendencia: éramos la banda nueva, súper exitosa con El mono relojero”.

Por eso, para su segundo disco la banda soñó a lo grande y quiso viajar a grabar al estudio donde grabaron Los Beatles, pero desde el sello discográfico les explicaron que no contaban con ese presupuesto. Por eso, la artística que usaron fue un fotomontaje artesanal en el que parodiaron la icónica portada de “Abbey Road” de Los Beatles, un homenaje con tono de humor bien nacional y popular.

“Teníamos un buen presupuesto para grabarlo, en ese momento con EMI. Alquilamos una quinta en Florencio Varela y nos fuimos un mes. Grabamos los demos con un estudio móvil, era todo lujo y confort. Ahí también hacíamos fiestas, la verdad que estuvo muy divertido: a la noche se componía, a la tarde ensayábamos y a la mañana se dormía”, evoca.

Y, asimismo, explica que eligieron profundizar en una temática más rockera .“Sin embargo, (el disco) tiene temas como Elvis o La caravana. Hay canciones muy arriba y otras como Indultados con Andrés Giménez (ANIMAL) o Demasiado con Ricardo Mollo que nos prestó guitarras. Fue la primera vez que teníamos el reconocimiento de colegas, era un regalo que nos daban quienes admirábamos”, subraya.

Dos años después, Kapanga presentó “Botanika”. En el 2001 Argentina estaba atravesando una crisis social y política que en diciembre derivó en una fuerte represión que dejó 39 personas muertas y la renuncia del presidente, Fernando de la Rúa. “Nos estábamos yendo a Puerto Rico cuando estaba estallando el país y allá nos encontramos con una realidad que nos sacudió: nos suspendieron shows y nos tuvimos que quedar un mes, no teníamos un peso, el dólar para nosotros eran palabras mayores. Tuvimos mucha solidaridad de fans que vivían ahí”, comparte.

Todo eso confluyó en la composición del tercer material de estudio. “La temática tenía que ver con el desarraigo, la realidad que estábamos viviendo, algo muy triste. Así nació Bisabuelo, una canción que habla del exilio, algo que lamentablemente se está dando ahora en el cual muchos se están yendo buscando un futuro mejor, como nuestros bisabuelos que llegaron escapando de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial”, expone.



“Labios o Cienhuevos, son temas bastante comprometidos con lo político pero con nuestro sello. Creemos que se puede denunciar y hablar de ciertas cosas pero no hace falta que sean canciones tristes. No perdemos nuestro ADN porque también nuestra función como músicos, y que a nosotros siempre nos gustó, es que el público que va al concierto –dure una o dos horas- pueda abstraerse un poco, que se vayan con una sonrisa y fuerzas para encarar de vuelta la realidad”, define Maikel.

Los dos discos son completamente diferentes con respecto a la gestación y al contexto que se vivía en ese momento

En este caso, la tapa del disco muestra una planta de marihuana. “Siempre fuimos militantes en cuanto al uso responsable del cannabis, tanto para uso recreativo como medicinal. Nunca fue nuestra intención hacer apología, es una experiencia personal”, indica.

“Nosotros ya éramos cultivadores, nos había salido una planta macho con lo cual tenía propiedades medicinales pero no recreativas y le pusimos amor, decidimos ponerla en la tapa, fue una declaración de principios y para que no sea chabacana ni alusiva al porro le pusimos Botanika”, confiesa. Además, en la presentación hicieron un video de “cómo plantar tomates” y al finalizar regalaron “una bolsita con semillas de zucchini y de morrones, con instrucciones para plantar”.

Así como propone la ciencia, temas como Fumar surgieron en base a la experimentación. “Tenía ganas de hacer una canción en base a un experimento: me propuse fumar en modo recreativo y me fui caminando hasta Avenida Rivadavia, a unas tres cuadras de mi casa. Me fui con un cuaderno a las tres de la mañana y me puse como objetivo que cuando volviera tenía que tener la canción lista”, describe y comparte que cuando llegó le puso “tres acordes sencillos” que lo representan en un ritmo funk.

Para terminar, y previo al show de Kapanga en Mar del Plata, Maikel ahonda en el avance que tuvo el uso responsable de cannabis en Argentina con el programa Reprocann, tanto medicinalmente como de forma terapéutica, aunque lo que más alegría le da es el cambio que representa para muchas familias. “Se nos acercaron personas con chicos con autismo que tomaban miles de pastillas y utilizando cannabis comenzaron a salir adelante y tener una relación. Una mamá me partió el corazón cuando me contó que su hijo tomaba pastillas y era un zombi y que cuando empezó con aceite de cannabis, un día mirando dibujitos se dio vuelta y le sonrió; lo cuento y me emociono”, demuestra.

“Lo que pedían desde Mamá Cultiva era que las dejaran cultivar porque si lo tenían que comprar el precio estaba en dólares y era imposible. Salió el Reprocann y se fue agilizando, son políticas que tienen que continuar”, cierra el guitarrista de Kapanga sobre una temática social, pero que no escapa a la esencia de la banda.