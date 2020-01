La Banda Sinfónica brindará un concierto de película

Será este domingo a partir de las 21 en el Teatro Colón, de Hipolito Yrigoyen 1665. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro.

La Banda Sinfónica Municipal, a cargo del Maestro José María Ulla, vuelve a presentarse este domingo y brindará el primero de sus conciertos de la temporada con un repertorio especial enfocado en la música de películas inolvidables, esas que marcaron épocas y a generaciones enteras.

La presentación de la Banda Sinfónica Municipal tendrá lugar este domingo a partir de las 21 en el Teatro Colón, Hipolito Yrigoyen 1665. Las entradas están disponibles en la boleteria del teatro, y se ofrecen descuentos a jubilados, estudiantes y quienes cuenten con DNI Cultural.

El centenario organismo artístico interpretará piezas destacadas del repertorio cinematográfico como “West Side Story”, de Leonard Bernstein; “Highlights from Frozen”, de Christophe Beck; “Back to the Future” de Alan Silvestri; “Gladiador” de Hans Zimmer; y “Out of África”, de John Barry.

Además, ejecutarán una slección de la memorable película “ET”, obra de John Williams; y, con Ibrahim López Pérez como solista, tocarán “Children of Sánchez” de Chuck Mangione.

Esta propuesta forma parte de las acciones que coordina la Secretaría de Cultura y se trata de la primera presentación del año de la Banda, que en marzo de este año cumplirá 101 años de existencia y es parte del importante patrimonio cultural con que cuenta la ciudad para el disfrute de residentes y turistas.

Será una oportunidad imperdible para quienes disfrutan de la música ejecutada con maestría por una formación compuesta por reconocidos talentos a nivel nacional e internacional.