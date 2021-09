La comedia continúa en el Festival “Funcinema” en el Museo MAR

Este sábado en el auditorio siguen las proyecciones de cortos y largometrajes con entrada libre y gratuita. Toda la programación hasta fin de mes.

(Foto: Funcinema)

Con gran acompañamiento por parte de realizadores y el público, este sábado a las 15 con entrada libre y gratuita continúa la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Comedia “Funcinema” en el Museo MAR. El domingo a raíz de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no habrá proyecciones, luego continuará todos los fines de semana hasta fin de mes.

Funcinema surgió en el 2014 como un encuentro internacional que exhibe cortos, medios y largometrajes, dándole un rol destacado a la comedia, un género que se escapa a los cánones académicos. Este año por la pandemia de covid-19 optaron por eliminar la competencia y traer invitados. “Este año será ir a mirar películas, recuperar el ritual de meterse en la sala con otras personas”, indicaba días atrás a este medio Mex Faliero uno de los organizadores.

Es importante recordar que la séptima edición de Funcinema se realiza tras un año de suspensión como consecuencia directa de la pandemia.

Este sábado, las proyecciones comienzan a las 15 y la segunda función está prevista para las 17:30. En tanto que este domingo a raíz de las PASO no habrá proyecciones.

El acceso al auditorio es por orden llegada y bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes para actividades culturales. Durante el ingreso y la estadía será obligatorio el uso de tapaboca nariz y la sanitización de manos. Además, no está permitido el consumo de bebidas y alimentos, y dentro de la sala se deberá respetar el distanciamiento entre butacas.

Con un formato nuevo este año, “casi de ciclo”, el Festival Internacional de cine de comedia “Funcinema” tiene programadas cincuenta y cuatro producciones de Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, España e Inglaterra. A su vez, se destaca la participación de producciones locales como “Arriba la birra” y “El rey bagayo”.

En cuanto a la oferta, Failero, crítico y organizador del Funcinema, aseguró que “el corte de selección de material fue más abrupto, quedó muchísimo afuera. Estamos pasando casi la mitad del material que proyectamos en las últimas dos o tres ediciones”.

PROGRAMACIÓN 7° FUNCINEMA

SÁBADO 11

15:00 | Largometraje (SAM 13)

-James Vs His Future Self de Jeremy LaLonde (Canadá / 94 minutos)

17:30 | Programa de cortos internacionales II – 80 minutos (SAM 13)

-Alunizaje de Melany Mora (Costa Rica / 8 minutos)

-Blocks de Bridget Moloney (EE.UU. / 11 minutos)

-Water off a duck’s back de Thomas Morelli (Inglaterra / 10 minutos)

-Mercado de Omar Pérez Carrillo (México / 9 minutos)

-On the road de Blomme Molenstra (Bélgica / 5 minutos)

-Stormchaser de Gretl Claggett (EE.UU. / 27 minutos)

-Just a momento de Evgeny Shevchenko (Rusia / 10 minutos)

DOMINGO 12

No hay función por las elecciones PASO.

SÁBADO 18

15:00 | Largometraje (SAM 13)

-Papelito de Sebastián Giovenale (Argentina / 93 minutos)

17:30 | Programa de cortos franceses – 84 minutos (SAM 13)

-Les baleines ne savent pas nager de Matthieu Ruyssen (22 minutos)

-Teen Horses de Valérie Leroy (21 minutos)

-So long, Paris! de Charles Dudoignon-Valade (17 minutos)

-Pile Poil de Yvonnick Muller y Lauriane Escaffre (21 minutos)

DOMINGO 19

17:30 | Programa de cortos argentinos – 96 minutos (SAM 13)

-Velada de Ajedrez en el museo de Andrés LLugany (Mendoza / 14 minutos)

-En sesión de Gonzalo Mellid (La Plata / 16 minutos)

-Yo puedo explicártelo de Hernán González (CABA / 12 minutos)

-Un 6 de Mariano Alvarez Coria, Sergio Parrella y Fernando Sette (CABA / 2 minutos)

-Los pájaros de Natalio Pagés (CABA / 10 minutos)

-Mono de Roberto Porta (CABA / 19 minutos)

-Falsa alarma de Juan G. Rodríguez (CABA / 1 minuto)

-El rey del bagayo de Matías Irigoin (Mar del Plata / 17 minutos)

-Necesitamos un tiempo de Alejo Rébora y Nicanor Loreti (Argentina-Uruguay / 5 minutos)

SÁBADO 25

15:00 | Largometraje (SAM 13)

-All about who you know de Jake Horowitz (Canadá / 107 minutos)

17:30 | Programa de cortos internacionales III – 90 minutos (SAM 13)

-Waffle de Carlyn Hudson (EE.UU. / 11 minutos)

-The Jackpot de Alice von Gwinner (Alemania / 23 minutos)

-Housekeeping de Andrew Margetson (Inglaterra / 18 minutos)

-Meats de Ashley Williams (EE.UU. / 10 minutos)

-Moneybag head de Patrick O’Brien (EE.UU. / 15 minutos)

-Rebooted de Michael Shanks (Australia / 13 minutos)

DOMINGO 26

17:30 | Programa de cortos españoles II – 99 minutos (SAM 13)

-Los olvidables de Laura Calavia Safont (9 minutos)

-Sociales de Eneko Botana (11 minutos)

-Mujer sin hijo de Eva Saiz (15 minutos)

-Guarda de Pablo Arreba (5 minutos)

-Confeti de Mila Luengo y Sergi Miralles (20 minutos)

-Tu día de suerte de Fele Martínez (11 minutos)

-Nulíparas de Fabia Castro (17 minutos)

-Cristiano de Adán Pichardo (11 minutos)

PAPELITO

Sinopsis: Un documental que recoge la vida del creador del último circo criollo de la Argentina. Papelito, tal el nombre con el que se conoce desde siempre a Carlos Brighenti, levantó el circo en una carpa que zurció con bolsas de arpillera. Reunió unas pocas sillas y, junto a un puñado de artistas, montó uno de los más queridos y recordados escenarios picarescos que hizo parte de la vida social y cultural de ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires. A bordo de su auto, el artista aún recorre clubes de barrios, peñas, salones sociales y festejos populares. Papelito cuenta la vida de un hombre, la historia de un circo, la memoria de un arte que se extingue.