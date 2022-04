“La comedia es peligrosa” se despide de Mar del Plata: “El público ha sido muy generoso”

El Teatro Nacional Cervantes realiza sus últimas presentaciones este fin de semana. La directora general, Gladis Contreras, evaluó el paso por Mar del Plata.

(Fotos: prensa Teatro Auditorium)

“La comedia es peligrosa” se despide este fin de semana de Mar del Plata y la directora del Teatro Nacional Cervantes, Gladis Contreras, analizó la buena temporada, las funciones gratis para escuelas e instituciones de la ciudad y la proyección para el resto del año. “Es una mezcla de sensaciones. Por un lado, la alegría de volver a Mar del Plata en este escenario tan hermoso”, señaló en diálogo con Qué digital.

“Tuvimos una platea llena de adolescentes porque eran chicos de escuelas medias, se realizó en un silencio absoluto, con risas por los momentos que propone la obra. Hubo un hermoso aplauso al final”, destacó la titular del Teatro Nacional Cervantes al presenciar las funciones gratuitas para escuelas e instituciones de la ciudad que terminaron también en los últimos días.

“La comedia es peligrosa” se podrá disfrutar este sábado a las 21 en la Sala Astor Piazzolla. Y la última función tendrá lugar el domingo a las 18. Las entradas a $500 ya se pueden adquirir a través del sistema virtual por Plateanet o en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

En la obra no reina la solemnidad, más bien se hace gala de la irreverencia propia de un escenario tan ecléctico e inclusivo que, en los locos años ’20, ofreció espectáculos de revista. Mezcla de historia y de fantasía, “La comedia es peligrosa” cuenta una trama de suspenso y vodevil que ocurre en la capital del Virreinato del Río de la Plata en 1783 cuando unos cómicos de la legua pretenden construir un teatro estable y para ello deben enfrentarse al poder de los cabildantes y del obispo.

El espectáculo cuenta con las actuaciones de Horacio Acosta, Facundo Aquinos, Paola Barrientos, Julián Cabrera, Julián Cardoso, Roberto Castro, Gaby Ferrero, Andrés Granier, Milva Leonardi, Javier Lorenzo, Tincho Lups, Sergio Mayorquin, Mariano Mazzei, Iván Moschner, Pablo Palavecino y Julián Rodríguez Rona.

“Es muy emocionante y es muy hermoso ver que todos se divierten porque el teatro tiene esto, más después de la pandemia, de sentirnos cerca”, analizó Contreras y completó: “Una cosa es ver teatro a través de una pantalla y otra, como dice Dubatti es el convivio. De estar el uno con el otro, mirarse con quien está, cómplice de lo que dijo. Esto lo vemos en cada función”.

Como señaló Jorge Dubatti en una entrevista previa con este medio, el objetivo de la actual gestión del Teatro Nacional Cervantes (TNC) es poder llegar a distintos puntos del país. “Uno de los objetivos fundamentales es intentar federalizar aún más y que no quede solo en Capital Federal, si bien el edificio está en la ciudad. Es nacional entonces queremos llevarlo a todo lugar que se pueda”, indicó la referente del espacio.

Como se pudo apreciar en el último espectáculo por el centenario, en el teatro nacional trabajan artistas, técnicos maquilladoras y costureras. “Casi que tenemos más gente abajo que arriba del escenario, todo el detrás de escena de ‘La comedia es peligrosa’ está hecho por el equipo. El Teatro Nacional Cervantes, no sé si es el único del país que fabrica todo lo que se ve en escena. Es muy lindo porque hace al oficio del teatro y al oficio de costureras, escenógrafos, iluminadores; los oficios teatrales que son tan hermosos”, describió.

Apenas podamos volvemos con otros espectáculos porque en Mar del Plata nos han recibido con los brazos abiertos, sobre todo en el Teatro Auditorium, con Marcelo Marán y todo el equipo que trabaja aquí

Gladis Contreras asumió en la Dirección General del Teatro Nacional Cervantes recién en el 2021, cuando comenzaron a disminuir las restricciones en la actividad. “De hecho el teatro no paró nunca porque se siguieron haciendo espectáculos a puertas cerradas sin público y se pasaban por streaming. Tenía un doble propósito como brindar entretenimiento a través del canal online del teatro y por otro lado, generar trabajo para los artistas que tan mal la pasaron durante dos años”, explicó.

“La comedia es peligrosa” en Mar del Plata fue distinguida por los premios Estrella de Mar, José María Vilches y el Concejo Deliberante. “Fue una temporada muy buena y el mejor de los reconocimientos fue el aplauso de toda la gente, el boca en boca; no solo la vieron turistas sino también quienes viven acá. El público de acá ha sido muy generoso con el Teatro Nacional Cervantes”, reconoció Contreras.

Respecto a su rol al frente del Teatro Nacional Cervantes, la directora lo definió como una “gran responsabilidad”. “Es el único teatro nacional, justo nos reunimos con autoridades de Cultura de la Nación y vino la ministra de Cultura de Chile, le dimos el libro de los 100 años del Cervantes y le propusé hacer acciones y ella me contestó: ‘Ustedes no saben lo que tienen porque en Chile no hay teatro nacional’”, manifestó.

En este sentido, Contreras destacó el funcionamiento del espacio, que está abierto todo el año y es para todo público. “Siento una gran responsabilidad que tomo con mucho trabajo y mucho cariño. Siento que tiene que ser para todos y espero que así suceda”, sostuvo, antes de completar: “Trajimos ‘La comedia es peligrosa’ a Mar del Plata y traeremos otros espectáculos porque esa es la intención: estar en todos los lugares que podamos”.