La Feria Invierno se consolida como espacio de “resistencia” y “construcción”

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este año la Feria Invierno se consolida en Mar del Plata como un espacio de encuentro que, por el presente sociopolítico del país, se vuelve un lugar de “resistencia” y también de “construcción”. Así lo consideraron desde la organización del evento que este sábado y domingo realizará su tercera edición con entrada libre y gratuita en diferentes espacios del Teatro Auditorium. Habrá más de 100 sellos editoriales, talleres y charlas, a lo que se suman dos proyecciones de películas y una obra de teatro que se vinculan con la literatura.

Previo al comienzo de la nueva edición de la Feria Invierno, el escritor y docente Esteban Prado reconoce que todos los “espacios vinculados a la educación, la cultura y las artes, en este momento, son espacios de resistencia y también son espacios de construcción“.

“Quienes estamos llevado adelante este tipo de proyectos tuvimos muchas oportunidades en estos últimos 20 años de construir lo que tenemos hoy y me parece imprescindible que los que vienen, los y las jóvenes, tengan esas mismas oportunidades”, evalúa Prado y resalta que “para eso se necesita un Estado presente, que no ningunee, que no verdugueé y que esté dispuesto a construir experiencias creativas, críticas y que llenen el espíritu de arte”.