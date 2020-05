La industria audiovisual de Mar del Plata, en crisis: buscan estrategias para dar respuesta

Crearon una encuesta para contar con datos sobre trabajadores informales que necesiten ayuda para reducir el impacto económico por la cuarentena.

(Foto: archivo/ Mujeres Audiovisuales Mar del Plata)

Distintos sectores de la cultura están sin ingresos a raíz de la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus y la industria audiovisual de Mar del Plata no es ajena a esta realidad, es por eso que desde el sector organizaron una encuesta para conocer la actualidad de trabajadores informales que estén en situación de vulnerabilidad.

“El sector audiovisual se vio totalmente afectado por la cuarentena general y obligatoria decretada por el gobierno. Se cancelaron todas las producciones y eso impactó directamente en la economía de muchxs compañerxs que perciben ingresos informales”, señalaron desde Mujeres Audiovisuales Mar del Plata.

En Mar del Plata viven trabajadores informales que se desempeñan como guionistas, directores, camarógrafos, vestuaristas, directores de arte, sonidistas, iluminadores, montajistas, fotógrafos y fotografas, maquilladores, peluqueros y peluqueras. “La mayoría se vio perjudicada económicamente por el cese de actividades. Si bien algunxs pudieron generar algún ingreso dictando talleres de manera virtual (por ejemplo de fotografía o de actuación), la mayoría no tuvo esta posibilidad”, remarcaron.

Ante esta situación desde Mujeres Audiovisuales Mar del Plata compartieron su preocupación que coincidía con la del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina Costa Atlántica. “Por esto se creó una encuesta, que tiene como fin recabar datos de lxs trabajadorxs de este rubro para saber qué porcentaje necesita ayuda. Los datos serán utilizados de manera anónima y con fines estadísticos”, compartieron en diálogo con Qué digital.

“Esto no sólo podrá acercarnos al compañerx que esté atravesando un mal momento producto de la pandemia, sino que también nos permitirá generar una base de datos con números reales para conocer la situación general del sector en la ciudad”, sostuvieron quienes impulsan este censo. Para participar de la encuesta solo hay que llenar un formulario a través del siguiente LINK.

Por otro lado, en el marco de la pandemia hasta ahora desde el sector no solicitaron ninguna ayuda al gobierno municipal. “Si bien algunxs compañerxs fueron beneficiarixs del Ingreso Familiar de Emergencia, éste no resulta suficiente, por dos motivos: el carácter grupal, colaborativo y social de nuestro trabajo (que no se puede realizar de manera remota) y la precariedad del sector. Esto último implica que quien trabaja en el medio audiovisual generalmente lo hace poco e informalmente”, detallaron.