La nueva película de Marvel ya se puede ver en las salas de cine de Mar del Plata

Además de “Ant – Man and the Wasap: Quantumania”, el público podrá volver a disfrutar de “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Como cada jueves, la cartelera de cine de Mar del Plata se renueva y en esta oportunidad se suma a la programación vigente la última película del universo Marvel. A partir de esta semana se puede ver “Ant-Man and the Wasap: Quantumania” en las diferentes salas de la ciudad. Además, luego de conocer la nominaciones a los premios Oscar, se reestrena “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Para marplatenses y turistas las entradas de cine cuestan desde $1100 para 2D y $1200 para 3D, las cuales se pueden adquirir a través del sistema de venta virtual o en la boletería de cada complejo. Por otro lado, en Mar del Plata continúa la promoción 2×1 para las funciones de medianoche.

Esta semana llega a las salas de cine de Mar del Plata, la última película de Marvel Studios “Ant – Man and the wasp: Quantumania”. Se trata de la esperada historia que transporta a Ant-Man y The Wasp al reino cuántico en donde aparecen caras conocidas y se introducen nuevos personajes como el villano Kang, El Conquistador. A su vez, se vuelve a estrenar “Todo en todas partes al mismo tiempo”, tras recibir once nominaciones a los premios Oscar 2023.

Estas películas estarán disponibles en las salas del Ambassador, Los Gallegos Shopping, Paseo Diagonal y Aldrey que cuenta con títulos como “El Aro 4”, “Titanic” a 25 años de su estreno, “M3gan”, “Gato con botas” y “Avatar: el camino del agua”.

ANT – MAN ANT THE WASAP: QUANTUMANIA

(Duración: 125 minutos| Estados Unidos| Aventura)



Sinopsis: Los supeheroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aenturas como Ant- Man y Wasp. Con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y con la hija de Scott, Cassie Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa con extrañas criaturas y se embarca en una que los hará ir más allá de lo que creían posible.

Elenco: Paul Rudd. Evangeline Lilly. Jonathan Majors.

Dirección: Peyton Reed

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 18:00, 22:20 y 23:10.

-Todos los días 3D (castellano): 17:30 y 20:20

-De viernes al miércoles 3D (castellano): 16:20, 19:00 y 21:40

-Jueves 3D (castellano): 16:20 y 19:00

-Jueves 3D (subtitulada): 21:40

-Todos los días 2D (castellano): 18:30, 21:10 y 23:45

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:40

-Todos los días 3D (castellano): 17:00 y 19:40

-Todos los días 2D (castellano): 17:20 y 20:20

-Todos los días 3D (castellano): 22:45

Sala ATMOS:

-Todos los días 2D (subtitulada): 16:40, 19:20 y 22:00

-Viernes y sábado: 16:40, 19:20, 22:00 y 00:35

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

(Duración: 135 minutos| Estados Unidos| Aventura)



Sinopsis: Una inmigrante china, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso.

Elenco: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Proyecciones: