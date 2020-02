La pediatra Sabrina Critzmann presentará “Hoy no es siempre” en Mar del Plata

La presentación de su libro se realizará este sábado a las 19 en el Teatro Auditorium. La entrada es libre y gratuita.

(Foto: prensa Alejandro Guyot)

“Hoy no es siempre” es una guía pediátrica para una crianza respetuosa, imprescindible para acompañar la llegada de hijos e hijas al mundo y el devenir de sus primeros años. Y su autora, la pediatra Sabrina Critzmann, lo presentará en Mar del Plata

La presentación tendrá lugar este sábado a las 19 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. La charla estará moderada por Martín Kobse y será con acceso libre y gratuito.

Según explica la médica pediatra, puericultora y comunicadora Sabrina Critzmann, “la crianza respetuosa no es un mandato, no es un ‘bebé pegoteado 24 horas’, no es realzar el sacrificio y la abnegación, sino escuchar nuestras propias necesidades, validar nuestro deseo y reconocer en nuestro hijo otra persona a respetar”.

¿Por qué es importante la lactancia? ¿Cuáles son los controles verdaderamente necesarios en un recién nacido? ¿Los pies descalzos enferman? ¿Cómo acompañar los llantos y “berrinches” de nuestros hijos? ¿Papillas o BLW? ¿Es normal que se despierte tanto de noche? ¿Cuándo acudir a una guardia médica? ¿Qué es el “movimiento libre”? , son algunas de las preguntas a las que la profesional da respuestas en su libro.

“Hoy no es siempre” es el último trabajo de la autora, basado en una profunda investigación, con información documentada, recursos visuales y un lenguaje sumamente sencillo, además de textos personales de gran valor literario.

Sabrina Critzmann encabeza una nueva generación de pediatras, actualizadas en cuestiones de crianza y alimentación, y por sobre todo, más empáticas con las necesidades reales de los niños, niñas y sus familias.