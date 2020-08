La película marplatense “El caso de Ana Maldonado” se estrena en redes sociales

La película dirigida por Ignacio Ramundo estará disponible a partir de este sábado a las 22 en la plataforma cinemarplatense.com.

“El caso de Ana Maldonado”, una película netamente marplatense dirigida por Ignacio Ramundo, se estrenará este sábado a las 22 a través de las redes sociales de la plataforma de cine local, para cumplir con las medidas de aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus. “Quise estrenarla así porque el elenco y el equipo están esperando verla hace tiempo”, exclamó el artista en una charla con Qué digital y anunció: “Las redes sociales hoy en día son muy buenas para difundir lo que uno hace”.

Tras seis años de trabajo, el estreno de “El caso de Ana Maldonado” será este sábado a las 22 de forma online en la página de Facebook de la plataforma de difusión Cinemarplatense.com.

“La verdad que estoy muy agradecido con todo el elenco y el equipo porque hacer cine para mí es un sueño desde que era adolescente, sinceramente me acompañaron a cumplir mi sueño”, señaló Ignacio Ramundom director de “El caso de Ana Maldonado”. Sobre el particular estreno, el cineasta local remarcó su satisfacción porque “más allá de tener que esperar para poder dar una proyección en sala, el haber terminado la película es todo un logro de mucha gente que trabajó en ella”.

De todas formas, de cara al estreno de este sábado, el artista destacó: “Quise estrenarla así porque el elenco y el equipo están esperando verla hace tiempo y no quiero hacerlos esperar más”. Y destacó que “las redes sociales hoy en día son muy buenas para difundir lo que uno hace”.

La película está inspirada en un sueño. “Fue algo muy loco porque una noche por el año 2012 se me cruzó la idea de escribir algo en donde hubiese un fantasma”, manifestó Ramundo y agregó: “La inspiración me cayó de repente, al punto de que estuve hasta la madrugada pensando la historia. Al otro día me levanté y escribí un argumento de diez páginas y luego comencé con el guión”. Con esa base, el director inició el trabajo con el que estuvo más de un año, e incluso los diálogos se fueron definiendo en los ensayos. La preproducción empezó en enero de 2014 y en mayo de ese año comenzó el rodaje que duró hasta octubre del 2015.

La producción de esta película independiente contó con un trabajo que se desarrolló a lo largo de seis años y cuenta con actores locales reconocidos como Marcelo Goñi, Eduardo Santamaría y Claudia Mosso. El equipo técnico cuenta en la producción con Perla Dupont y Carolina Da Costa Cambio. En el arte participó Melisa Gari Vilar y la música original es de Diego Lines con voz de Arianna Degoas.

Ignacio Ramundo, director y guionista de la película, es egresado como realizador audiovisual del Instituto Bristol. Participó en varios cortos y largometrajes, también en televisión, videoclip y publicidad. Dirigió el cortometraje “Pasado no pisado” y el documental “Por nuestros propios medios”, que se pueden ver en la plataforma de difusión Cinemarplatense.com, con más de 800 películas clasificadas y nucleadas sin distinción de forma ni género.

“EL CASO DE ANA MALDONADO”



(2020 – suspenso – 78 minutos)



Sinopsis: Martín se queda a cuidar la casa de su tía durante el fin de semana. Ante su desánimo a causa de la depresión que sufre su padre, sus tres amigos le insisten para acompañarlo una noche. Uno de ellos propone jugar un juego de mesa de los que están arriba de un mueble, pero el que escoge no es común, es una tabla ouija. Al principio son escépticos, pero logran comunicarse con Ana, una nena que desapareció treinta años atrás sin dejar rastros. Lo que esperaba ser un fin de semana normal, se convierte en una experiencia siniestra, llena de misterio y confusión.

Actúan: Lucas Rampi, María del Pilar Ferrero, Leandro Fernandez, Esteban Castro, Mía Tesoriero, Marcelo Goñi, Eduardo Santamaría y Claudia Mosso.

Dirección: Ignacio Ramundo

Proyección: sábado 15 de agosto a las 22 por Facebook.