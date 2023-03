“La T y la M” llega a Mar del Plata con una “fiesta mundialista”

El dúo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen desembarcará el próximo viernes 31 de marzo y subirá al escenario de GAP.

(Foto: Instagram "La T y la M")

“La T y la M” llega a Mar del Plata a pura cumbia y con una “fiesta mundialista”. El dúo que popularizó la Selección Argentina subirá el próximo viernes 31 de marzo al escensario de GAP para compartir con el público las canciones que los llevaron a la masividad durante el Mundial y los últimos lanzamientos. Estarán acompañados por La Re Band y DJs invitados.

Tras el más reciente lanzamiento junto a DJ Tao, “La T y la M” arribará a Mar del Plata el próximo viernes 31 de marzo en GAP, avenida Constitución 5780. Las entradas a $4000 están disponibles a través de Articket o en puntos de venta directa La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; Conex, San Martín 3263 y ADN Store, Calle 61 N° 2813 en Necochea.

Tobías Medrano y Matías Rapen integran “La T y la M”. El grupo de cumbia que se popularizó gracias a la Selección Argentina de fútbol. Es por eso que ahora programaron una fecha en Mar del Plata que promete ser una “fiesta mundialista”.

La dupla se conoció en plena pandemia: durante la cuarentena Tobías subía canciones a YouTube y Matías le propuso grabar en su estudio “Tute records”, como lo hacía con otros músicos de la zona. Como tuvieron tanta repercusión, y sumado a la buena relación que se generó, ambos decidieron comenzar con la banda a la que denominaron “La T y la M”.

En julio del 2021, Argentina le ganó a Brasil y obtuvo la Copa América después de 28 años de no obtener un trofeo internacional. La alegría fue tal que el equipo compartió los festejos y la música no faltó. Lo que Tobías Medrano y Matías Rapen no se imaginaron era escuchar su canción “AM (cover)”, versión en clave cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie, coreada por los jugadores en el vestuario. Tal fue la sorpresa y visibilidad que tuvieron que eligieron seguir por ese camino. En septiembre de 2021 lanzaron el single “Messirve 3” junto con el videoclip, tiempo después volvieron a grabar con a Ke Personajes.

En abril del año pasado el dúo reversionó tres de sus canciones de su álbum en vivo “Le Mandamos Cumbia Perro”. La producción se llevó a cabo en el Teatro Premier de Buenos Aires y el 4 de diciembre la banda se presentó en vivo en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. En el mes de octubre editaron su primera canción original “No soy un 10”, una cumbia fusionada con reggaetón. El 22 de noviembre ya comenzado el mundial, de forma repentina salieron a las plataformas con “Pa’ La Selección”, un tema a pura cumbia que expresa la pasión que sienten por el equipo argentino. “En forma de apoyo, cariño, respeto y anulando todo tipo de mufa”, expresaron.

Luego de que la Selección saliera campeón en Qatar, “La T y la M” fue parte de la fiesta privada que brindó Liones Messi y cerró el año con la presentación del video “3 estrellas en el conjunto” como colaboración con Duki y Bizarrap. El 2023, el dúo sacó “Copacabana” junto a Ecko, el 3 de febrero lanzaron el single “Quiero creer” junto a Rusherking y Luck Ra, y un mes después dieron a conocer el tema “Turreo Sessions # 16” junto a DJ Tao.

El próximo miércoles 22 y jueves 23 de marzo – fecha en el cual la Selección Argentina jugará el primer amistoso del año– se presentarán por primera vez en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Después, “La T y la M” promete llegar con la “fiesta mundialista” a Mar del Plata.