“Hit the road”, el mejor largometraje: todos los ganadores del Festival de Cine

Este sábado se realizaron las entregas de premios oficiales e independientes en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. El detalle de las películas premiadas.

Tras una edición mixta a causa de la pandemia de covid-19, este sábado se realizó la ceremonia de clausura y premiación del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en la que se conocieron todos los ganadores. “Hit the road” se quedó con el premio a Mejor Largometraje en la Competencia Internacional, en tanto que la película “Las cercanas” obtuvo el galardón al Mejor Largometraje en la Competencia Argentina.

A partir de las 18 comenzaron a llegar directores, directoras, programadores y programadoras del evento internacional. La actriz Graciela Borges fue una de las últimas en ingresar a la Sala Astor Piazzolla y antes de comenzar la ceremonia se sacó fotos con el público y conversó con el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

“Hoy destacamos la vuelta del Festival de Cine de Mar del Plata y es importante tener conciencia de defender la autarquía del Instituto, que mantenga esa independencia y que siga percibiendo los ingresos”, sostuvo Nicolás Batlle, vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa). En su discurso anticipó que la próxima edición, al cumplirse diez años del fallecimiento de Leonardo Favio, se hará un gran homenaje para rememorar su figura. Y luego se proyectó un homenaje a la productora Paola Suárez, quien falleció recientemente.

Tras nueve días de proyecciones en salas de Mar del Plata y otras doce localidades del país, a lo cual se sumaron actividades especiales a través del canal de YouTube, el director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando Lima, destacó: “Encontramos la manera, el modo de volver a encontrarnos, con gente con ganas de participar, de agotar entradas. Hemos encontrado la manera de cuidarnos y de poder disfrutar juntos”.

Por su parte, la directora artística del Festival, Cecilia Barrionuevo, se mostró entusiasmada y satisfecha por lo logrado. Así, aseguró: “Me haría una camiseta diciendo:‘Hicimos el festival’“. Y en ese marco, consideró que durante el evento “la alegría se dejó traslucir y se creó una comunidad diferente a otros festivales”, por lo que agradeció a los equipos que hacen posible la realización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Luego se entregó el premio a la trayectoria a Annmaría Muchnik y se proyectó un homenaje audiovisual que destacó su labor y compromiso. En su discurso recordó a la marplatense Susana López Merino, quien convocó a la asociación La Mujer y el Cine en 1988, entidad que Muchnik preside actualmente.

Pasadas las 20 comenzó el momento más esperado, la entrega de premios oficiales del 36° Festival Internacional de Cine. Así “Hit the road” se quedó con el premio a Mejor Largometraje en la Competencia Internacional, en tanto que “Las cercanas” obtuvo el galardón al Mejor Largometraje en la Competencia Argentina.

En concreto, en Mar del Plata se proyectaron 223 títulos entre cortos y largos. En esta edición homenaje a David Coco Blaustein participaron 40 países.

TODOS LOS GANADORES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

PREMIOS INDEPENDIENTES Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales (AADA )

– Mejor Dirección de Arte de Largometraje en Competencia Internacional: Leonor Díaz Esteve por Espíritu sagrado

– Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina: “Fuera del área de cobertura”

– Mejor Película de la Competencia Argentina: “Danubio”

– Mención especial: “Matar a la bestia”

– Mejor Película de la Competencia Argentina con Perspectiva de Género: “Husek”

– Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia Internacional: Claire Mathon por Petite Maman

– Mejor Película de la Competencia Latinoamericana: “Ex Aequo: 9” y “Carajita”

– Mejor Guion de Película Argentina de todas las competencias: Ana Katz y Gonzalo Delgado por “El perro que no calla”

– Mejor Sonido de la Película Argentina en todas las Competencias: Sofía Straface por “Jesús López”

– Mención especial: Paula Ramírez por “Noh”

– Mejor Dirección argentina de todas las Competencias: Ana Katz por “El perro que no calla”

– Mejor Montaje de la Competencia Internacional: Katharina Bhend y Ramon Zürcher por “The Girl and the Spider”

– Mejor Película en Competencia Oficial realizada por Director Latinoamericano de hasta 35 años: “El cielo está rojo”

– Mejor Película de la Competencia Latinoamericana: “9”

– Mejor Cortometraje Argentino: “Ex aequo”, “Engomado” y “Las máquinas tristes”

– Premio Patacón Estímulo a Mejor Actriz y Premio Patacón Estímulo a Mejor Actor Argentino de todas las Competencias: Verónica Gerez por “Husek2 y Demián Salomón por “Punto rojo”

– Premio a la Innovación Artística a la mejor primera o segunda Película Argentina en Competencia: “9”

– Mención especial: “Una escuela en Cerro Hueso”

– Mejor Edición de Película Argentina de todas las Competencias: Ignacio Ragone por “Noh”

– Mejor Realización Técnica y Tratamiento de Temáticas Sociales de la Competencia Latinoamericana: “El perro que no calla”

– Mejor Película de la Competencia Internacional: “Hit the road” de Panah Panahi

– Premio Conmemorativo 25 años de presencia Signis en el Festival: “Quién lo impide”

– Mención Honorífica Signis: “Petite Maman” de Céline Sciamma

-Mejor Diseño de Locaciones en Película Argentina de todas las Competencias: Santiago Carabante por “Matar a la bestia”

– Premio RAFMA – Edgardo “Pipo” Bechara El Khoury al Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina: “Érase una vez en Quizca” de Nicolás Torchinsky.

– Premio RECAM: “Las máquinas tristes” de Paola Michaels

– Mención especial: “El espacio sideral” de Sebastián Schjaer

– Primer Premio: “Sombras azules”

– Segundo Premio: “El segundo hombre”

– Premio Flow al Cine Argentino: “El empleado y el patrón”

– Premio Eva Landek: “Danubio”

– Mención especial: “Una escuela en Cerro Hueso”

PREMIOS OFICIALES

PREMIO CRÍTICA Y JURADO JOVEN

– Ópera Prima Latinoamericana: “Estrella roja” de Sofía Bordenave

COMPETENCIA EN TRÁNSITO

– Premio Astor Piazzolla al Mejor Proyecto: “Monólogo colectivo” de Jessica Sarah Rinland

COMPETENCIA DE ESTADOS ALTERADOS

– Mención Especial: “Nuclear family” de Travis y Erin Wilckerson

– Mejor Película: “A night of knowing nothing” de Payal Kapadia

COMPETENCIA ARGENTINA

– Mejor Cortometraje: “Engomado” de Toia Bonino y Marcos Joubert

– Mención Especial Mejor Largometraje: “Noh” de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer y Ignacio Ragone

– Mejor Largometraje: “Las cercanas” de María Álvarez.

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

– Mejor Cortometraje: “El síndrome de los quietos”, de Elías León Siminiani

– Mención Especial Largometraje: “De todas las cosas que se han de saber” de Sofía Velázquez

– Premio Astor Piazzolla Mejor Largometraje: “Jesús López” de Maximiliano Schonfeld

COMPETENCIA INTERNACIONAL

– Primera Mención: “Kim Min-young of the Report Card” de Lim Jisun y Lee Jae-eun

– Segunda Mención: “Espíritu Sagrado” de Chema García Ibarra

– Premio Astor Piazzolla a Mejor Guion: “The girl and the spider” de Silvan Zürcher y Ramon Zürcher

– Premio Astor Piazzolla a Mejor Interpretación: Candela Recio por “Quién lo impide” y Zelda Adams por “Hellbender”

– Premio Astor Piazzolla a Mejor Dirección: Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro por “Diarios de Otsoga”

– Premio Astor Piazzolla Especial del jurado: “What do we see when we look at the sky?” de Alexandre Koberidze

– Premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje: “Hit the road” de Panah Panahí