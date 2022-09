Las Pelotas y el regreso a Mar del Plata con un disco “postergado” por la pandemia

La mítica banda presentará “Es Así” este sábado en GAP, y en la previa Sebastián Schachtel habla sobre el impacto de la pandemia, el presente y futuro.

(Fotos: archivo/ Qué digital)

Las Pelotas, después de cinco años, regresa a Mar del Plata para presentar Es Así, el disco publicado previo al surgimiento del coronavirus que debió esperar más de la cuenta para ser presentado en vivo. “Es un plan muy lindo retomar la actividad musical presentando un disco que había quedado postergado por la pandemia”, destaca Sebastián Schachtel antes de llegar a la ciudad.

Y la vuelta de este sábado a Mar del Plata será en el mismo escenario en el que tocó la banda en su anterior paso, en GAP, en lo que por entonces fue la última fecha antes de su cierre y posterior reapertura. “Es una mezcla de situaciones lindas: volvemos un espacio que se había cerrado y vamos a presentar un disco nuevo. Son un montón de cosas que están buenas”, describe el tecladista y uno de los cerebros musicales de la mítica banda encabezada por Germán Daffunchio.

Cinco años después de haber tocado por “última vez” en GAP, donde ya previamente habían presentado Brindando Por Nada (2016), Las Pelotas regresa este sábado a ese mismo escenario, y aún quedan entradas disponibles desde $4000 que se pueden adquirir a través de Livepass y Articket. También están a la venta en puntos de venta directa en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; en Conex, ubicado en San Martín 3263 y en ADN Store, calle 61 N° 2813 (Necochea).

Además de presentar el (no tan) nuevo material, Schachtel adelantó a Qué digital que, como siempre, no faltará una buena dosis de tantos clásicos que cosechó la banda con el correr de sus más de 30 años teniendo en cuenta, además, el tiempo sin tocar en la ciudad.

“No hacemos cosas herméticas para la gente, queremos que la pasen bien. Es una mezcla de situaciones lindas: volvemos un espacio que se había cerrado y vamos a presentar un disco nuevo. Son un montón de cosas que están buenas”, analizó en relación al marco que dará lugar a esta nueva fecha en la ciudad.

Superada la pandemia, que atravesó a Las Pelotas como a todas las bandas y a la industria musical, el grupo paulatinamente retomó las giras para presentar Es Así. “Arrancamos en el Luna Park, hicimos dos Trastienda, Montevideo y ahora llegamos a Mar del Plata. Es un plan muy lindo de retomar la actividad musical presentando un disco que había quedado postergado por la pandemia”, sostuvo el músico y productor.

Así describió cómo se vivió el momento de la coincidencia entre la salida del disco y las medidas de aislamiento impuestas a raíz del avance del coronavirus a nivel mundial. “Se alteraron los planes, había quedado este disco pendiente, lo trabajamos un montón y nos habíamos quedado con ganas de ver cómo era recibido. Quedamos en suspensión por dos años y en el medio hicimos un disco pandémico como ‘Versiones desde casa’”, relató.

Y planteó que se trató de “situación de emergencia donde se combinaba el deseo de hacer música y también de conectarse cuando no podíamos juntarnos”. “Fue una manera de seguir con el proyecto vivo, soplar las brazas”, definió.



La formación de Las Pelotas, encabezada por Germán Daffunchio y compuesta por Gabriela Martínez en bajo, Sebastián Schachtel en teclados, Tomás Sussmann en guitarra, Gustavo Jove en batería y Alejandro Gómez Ferrero en trompeta, tuvo como novedad en el último tiempo la incorporación de Gaspar Daffunchio, hijo de Germán, también en guitarra.

Particularmente el disco Es así contó con invitados como Alejandro Terán y Javier Casalla, Marcelo Blanco en percusión y Uriel Mackern en guitarra. “La pandemia fue una situación única. Con los discos pareciera que cuando ya se lanzó hay que seguir, sin embargo esta vez es diferente porque no es cualquier disco para nosotros. Lo laburamos un montón, nos quedaba ese sabor amargo y ahora estamos muy contentos de tocarlo en vivo. Es un paso adelante para Las Pelotas”, analizó Schachtel.

Es Así está disponible en plataformas digitales y en vinilo, y se grabó en los estudios Los Ángeles Nono y Romaphonic, con producción artística a cargo del propio Sebastián Schachtel y Daffunchio y con surgimiento en el tradicional estudio que la banda tiene en Traslasierra, Córdoba, el lugar que eligió para vivir hace mucho años Germán.

“Nos sirve de bunker y de refugio creativo. En ese lugar nos concentramos, a veces para preparar los shows, a veces para los discos. Es un trabajo súper grupal donde trabajamos juntos”, remarcó.



Y sobre el proceso creativo que se reitera y que esta vez derivó en el disco, relató: “Nos juntamos unas semanas ahí, después cada uno vuelve a su casa, seguimos con las giras y después de un tiempo nos volvemos a encontrar ahí. Es Así fue un laburo de dos años porque mientras tanto seguimos tocando y saliendo de gira, no es que paramos para hacer un disco. Muchos temas quedaron afuera, hay ideas que se van descartando como una especie de darwinismo musical donde sobrevive el tema más fuerte, que es el que nos gusta a todos”

Muchas veces trabajamos en algo durante meses que no queda, eso es un clásico. Cuando tomamos distancia vemos que hay temas que no son para cierto disco. Tenemos un montón inconclusos y muchas versiones diferentes a lo que queda

De cara al show del sábado de Las Pelotas en Mar del Plata, el artista reflexionó sobre el presente musical. “Siento que la música es un refugio para los músicos en donde poner la cabeza en un lugar que no sea oscuro. Nos fascina la música y salir a tocar. Es un sentido trascendental y para la gente también, se conecta y es parte porque los saca de la vida diaria con algo que genera mucho disfrute, placer y descarga”, definió.

Tras su paso por Mar del Plata, la banda tendrá varios shows por delante en ciudades como Rosario y Pehuajó, en octubre partirá hacia España y planea cerrar el año con un “show grande” en Buenos Aires. ¿Y el futuro?: “Estamos empezando a hablar de cuándo nos juntamos para pensar material nuevo, creo que quizás en el verano hagamos esa juntada de composición“, adelantó Schachtel.

DE LA PORTUARIA A LAS PELOTAS

Sebastián Schachtel, músico, productor y compositor de Las Pelotas, inició su carera en 1984. Con la vuelta de la democracia, entre amigos conformaron Clap. Su virtuosidad y amistad con Diego Frenkel tuvo como consecuencia La Portuaria hasta que el grupo se disolvió en 1996, para algunos años después volver.

“Se había separado La Portuaria, estaba triste y mal por eso. Me gustaba mucho lo que estábamos haciendo y me dolió que no pudiéramos resolver nuestros problemas internos. Pase de estar grabando un disco en Nueva York a nada. Huija (1995) para mí es un disco espectacular así que estaba bastante alterado cuando me llamo Tomás (Sussmann) de Las Pelotas”, recordó sobre sus inicios en la banda.

El llamado se debía a la salida de Marcelo Gillespi (trompeta). “Pensó en mí porque producía y tocaba teclados: ‘Acá hay mucho lugar para lo que hacés’, me dijo. Fui a un show en Jekyll en Buenos Aires, los conocí a todos y me cayeron bien. Me llamaron después para un ensayo, recuerdo que me pasaron a buscar en la estación de Hurlingam, fui en tren con un tecladito y desde el comienzo me sentí muy cómodo, me dieron mucho lugar, estaban por grabar un disco y ahí fue mi primer viaje a Córdoba”, compartió el músico.

“Enseguida me dieron mi lugar en Las Pelotas, nunca me hicieron sentir que era un sesionista. Sentí mucho espacio para probar cosas, llevé mi sámpler, a ellos les gustaba esta cosa de los sintes y los ruidos. Me llevé muy bien con Alejandro (Sokol), con Germán, Tomás y me hice amigo, son mis compañeros de ruta”, agregó.