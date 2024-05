“Las venas siguen abiertas”: Nachman sigue el legado de Galeano en un documental

Nachman y Galeano (Foto: gentileza Eduardo Nachman)

Inspirado en el icónico libro “Las venas abiertas de América Latina”, en el que se relatan procesos históricos de saqueo imperialista a los territorios latinoamericanos, y también a base de las sensaciones que le transmitió el propio Eduardo Galeano sobre su obra, Eduardo Nachman decidió realizar el documental “Las venas siguen abiertas”, con una producción autogestiva y colectiva que aborda los distintos procesos de resistencia y autonomía centroamericanos: el preestreno se podrá ver el viernes 31 de mayo en el Teatro Auditorium.

A través de diferentes entrevistas, el director logró profundizar en la idea de “aprender de los de abajo que siguen construyendo en comunidad” y plasmarlo en una película -aún en proceso, aclara- que documenta “la resistencia y la construcción de autonomía” de pueblos de Centroamérica continental, aunque anhela darle continuidad con realidades de Sudamérica y Centroamérica insular.

Para la producción del audiovisual, el autor incluso tuvo diversos mano a mano con el periodista y escritor mundialmente reconocido: “Hablé con Eduardo Galeano varias veces, la última vez fue en Chiapas, México. Fueron 12 horas de charla donde me dijo que él no estaba de acuerdo con ‘Las venas abiertas de América Latina’ y que ‘La otra historia de América Latina’ no lo volvería a hacer, por falta de profesionalidad porque no era ni historiador ni economista, y además ni había recorrido los territorios”, explica para Qué digital Eduardo Nachman, hijo del actor y director desaparecido el 19 de junio de 1976, Gregorio Nachman.