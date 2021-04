Laura Azcurra: “Contracciones nos lleva a un espacio de reflexión, identidad y memoria”

La actriz se presenta junto a Marta Betoldi este viernes en Chapadmalal. Además realizarán una doble función el sábado en El Séptimo Fuego.

Laura Azcurra regresa a Mar del Plata junto a Marta Betoldi para presentar “Contracciones”. La obra ofrece monólogos de dos embarazadas en líneas de tiempo diferentes y a través del relato teje la historia de una madre y su hija nacida en cautiverio. “La obra nos lleva a un espacio de reflexión, identidad y de memoria”, explicó la actriz en una charla íntima con Qué digital.

“Contracciones” se presentará este viernes a las 19:45 en el anfiteatro al aire libre del Complejo Vacacional RCT, Chapadmalal, en tanto que este sábado realizarán una doble función a las 20 y 21:30 en el Centro Cultural El Séptimo Fuego, de Bolívar 3675. Las últimas entradas disponibles se pueden reservar a través de las redes sociales o llamando al 495-9572.

“Contracciones” se estrenó en el 2001, en el marco de Teatro x la Identidad, y 20 años después, a 45 años del último golpe cívico militar se presenta en Mar del Plata. “La militancia que deja explícita esta obra es poder llegar a diferentes lugares con la misión concreta de seguir compartiendo esta realidad que es que todavía hay 400 personas que desconocen su verdadera identidad, tienen la identidad cambiada”, aseguró Laura Azcurra.

En “Contracciones” los monólogos de dos embarazadas se van desarrollando en dos tiempos diferentes, pero están unidas por las mismas circunstancias: gestar. De a poco van tejiendo la historia de una madre y su hija nacida en cautiverio. El vínculo maternal, lo instintivo, la herencia y la memoria sensorial son los elementos de coincidencia que actúan en el drama como detonador de una verdad oculta durante décadas. A su vez, el lenguaje poético de la obra le otorga el tono sensible justo, que por lírico no resulta menos contundente que el tema que atraviesa.

Lo femenino está representado así, con toda la fuerza uterina y la historia emocional heredada de abuela a madre y de madre a hija como un legado perteneciente al género de la mujer.

“Contracciones” muestra muy profundamente el sentido esencial de la vida y la defensa de la misma desde el alma de toda madre y de cada hija. “Para mí interpretar este personaje es una energía emocional muy fuerte, me desgasta también emocionalmente porque es encarnar el personaje de una mujer que descubre su verdadera identidad en el proceso de su embarazo”, apuntó Azcurra a horas de presentar la obra en Mar del Plata.

Laura llega este fin de semana largo a Mar del Plata agradecida de poder salir a escena con este personaje. “Es un trabajo que felizmente vengo haciendo hace 25 años consecutivamente, estoy muy agradecida”, reconoció aun más en el marco de la pandemia de coronavirus. “El 95% de mis compañeros en el gremio actoral están desocupados, me siento una afortunada cuando puedo seguir desarrollando mi trabajo y pudiendo en este caso representar una obra teatral con un rol social que a mí me parece muy importante y donde el teatro es muy valioso”, concluyó.

-¿Cuándo surgió la obra?

– En el 2001, fue la primera obra que escribió Marta Betoldi o como dice ella ‘le bajó la obra una noche’ después de que leyó una carta que había dejado un padre desaparecido, que le había dejado a su hija. A partir de esa carta ella sintió la inspiración para desarrollar lo que fue esta obra “Contracciones”, en la que dos personajes mujeres embarazadas, en dos líneas de tiempo distintas, en tren de buscar su propia identidad pensando en la criatura y en la personita venidera van descubriendo diferentes cosas, no quiero spoilear.

– ¿Cómo fue el proceso creativo hasta llegar al estreno?

– El proceso creativo fue bien interesante porque en lo personal yo tenía 20 años y no tenía la menor idea de lo que era estar embarazada. Así que tuve que documentarme con mujeres conocidas y queridas que me supieran explicar y trasmitir de qué se trata estar embarazada. Ahí fue todo un laburo de investigación muy profundo, muy hermoso. En esta primera versión nos dirigió Leonor Manzo.

-¿Qué refleja “Contracciones”?

– Refleja la enorme transformación que sucede en una persona gestante con toda la ilusión, todo el deseo y toda la revisión que implica saber que vas a traer una persona al mundo e inevitablemente te cuestionás tu propia llegada al mundo, ahondás y buceás en tus propias raíces. Creo que eso sucede inevitablemente, creo que la misma naturaleza en la que va llevando a eso. Puedo decir eso ahora 20 años después, yo quedé embarazada haciendo esta obra en Madrid en el año 2005. Fue mi único embarazo, de Marco, mi hijo de 14 años. Para mí volver a hacer esta obra es poder contarla desde otro lugar.

– A 45 años del golpe de Estado ¿qué significa para vos interpretar este personaje? ¿Cómo lo definirías?

– Siempre fue muy conmovedor, primero porque el personaje recupera su identidad y el nombre de su verdadera identidad es Laura. Siempre digo que los personajes no llegan en vano a la vida de los actores y las actrices, siempre hay ahí un halo de misticismo, una magia que no tiene mucha explicación donde los personajes que tenemos que interpretar nos vienen a enseñar un montón de cosas y en esas emociones, en esas similitudes, hay cosas sorprendentes y cosas muy iguales. Para mí interpretar este personaje es una energía emocional muy fuerte, me desgasta también emocionalmente porque es encarnar el personaje de una mujer que descubre su verdadera identidad en el proceso de su embarazo. Lo definiría como revelador, un cimbronazo impresionante en el interior de este personaje y también una luz, una posibilidad de sanación hacia un camino honesto.

– En el marco de la pandemia, el sector artístico y cultural se vio muy afectado ¿Cómo surgió la idea de venir a Mar del Plata a hacer función en El Séptimo Fuego?

-Empezó por la posibilidad de llevar la obra a Chapadmalal porque se fueron sumando funciones en este toro que llevamos adelante con Marta porque decidimos volver hacer esta obra el 8 de marzo en el Día de la Mujer. Marta está con su pasaje para irse a vivir a España en mayo y a 45 años del golpe, a 20 años de haber estrenado, nos parecían números redondos y muy fuertes para volver a hacerla. El año pasado teníamos todo armado para representarla el 24 de marzo en la ESMA, ahora en el centro cultural y en un espacio mucho más sanador, pero por la pandemia la hicimos a pesar de muchos problemas técnicos. Ahora decidimos hacerla en un teatro, fue apareciendo El Séptimo Fuego, una hermosa sala teatral que nos abre las puertas con toda la seguridad, con todos los protocolos pertinentes comprendiendo la capacidad limitada del aforo. Pero de alguna manera resistiendo, no solamente los obreros del teatro sino los espectadores quienes toman el arte como un alimento vital para sus vidas. Una pieza de teatro de estas características vale la pena celebrarla y también nos lleva a un espacio de reflexión, identidad y de memoria.

Nos parecía que estaba bueno seguir la obra un poco más, más allá del 24 de marzo y teniendo la posibilidad de tener un espacio, ya teniendo lugar en Chapadmalal para hacer teatro al aire libre el viernes, podíamos hacer un par de kilómetros más y llegar a diferentes lugares.

Porque la militancia que deja explícita esta obra es poder llegar a diferentes lugares con la misión concreta de seguir compartiendo esta realidad que es que todavía hay 400 personas que todavía no tienen su identidad, desconocen su verdadera identidad, tienen la identidad cambiada. Sentimos, de alguna manera, que hasta que estas 400 personas, esos nietos, no sepan quiénes son realmente un poco todes les argentines estamos en esa sintonía. Más allá de saber de dónde venimos, quiénes son nuestras familias, cuando nos miramos al espejo reconocemos nuestros genes de nuestros parientes. Pero este agujero negro que dejó todo el proceso militar estamos tratando de sanarlo muy lentamente, muy detalladamente, y esta obra intenta abrazar esa misión de las abuelas.

– En la búsqueda de abuelas, madres, hijos e hijas ¿cómo definirías el rol que ocupa el teatro?

-El rol del teatro y del arte en general ha sido siempre un motor, un incentivo, una vibración inexplicable que no tiene que ver con lo consciente, lo emocional, lo sensorial y por eso también se desarrolló Teatro x la identidad en el 2001. Aquel movimiento espectacular que realizamos los teatristas, actores, actrices y obreros del teatro en general. Hicimos 41 obras cortas en 14 salas distintas, todos los lunes durante tres meses. Empresarios teatrales abrieron las puertas de sus teatros y los pusieron a disposición, el personal para poder recibir al publico que empezó de alguna manera con el leitmotiv de la primera obra que se llamó “El propósito de la duda” y que justamente dejaba picando esto de la identidad con la pregunta: “¿Y vos sabés quién sos?”.

En ese momento a las Abuelas les pareció súper interesante porque buscaban chicos en los recitales y de repente el teatro también se abrió como un puente también de conquista y de poder acercarnos a esas personas que están en suelo argentino o en otras partes del mundo con su identidad cambiada, modificada. No son conscientes, ni saben verdaderamente cuáles son sus orígenes.

– Luego de un período tan largo de inactividad por la pandemia ¿cómo proyectás este año?

-Este 2021 viene pasito a paso, como bien nos ha dejado la enseñanza el 2020. En este ejercicio del minuto a minuto, de ver cómo van sucediendo las cosas, qué es lo que se puede proyectar, cuánto se puede proyectar, siempre estoy cerca del arte. Es inevitable para mí, ya sea encerrada en cuatro paredes, tocando mi piano, cantando, estudiando, haciendo mosaiquismo, cultivando mi terraza. Mientras tanto sigo esperando respuesta de proyectos que se cancelan o postergan por toda la situación protocolar, vamos surfeando un poco acostumbrados a esta inestabilidad que solemos conocer los obreros del arte, no solo actores, digo también los músicos y todos los trabajadores que componen la industria audiovisual.

Se ha hecho muy extenso también, ya veníamos de años muy tremendos en donde la industria se fue deteniendo poco a poco. Por suerte nos hemos ido organizando y con mucho deseo de poder seguir desarrollando nuestro laburo. Por supuesto, después el arte en mi caso está en cada instante, yo respiro a través del arte.

Por otro lado, desde los 12 años abrazo la lucha ambientalista y creo que estamos en un momento para despertar conciencia. Hay que entender que este hecho inédito y global que nos pasó al mundo entero nos invita a repensarnos profundamente en cómo vamos a seguir viviendo, cómo vamos a estar consumiendo, qué decidimos consumir, cómo consumirlo y qué pensamos hacer al respecto frente a este terricidio que tenemos frente a nuestros ojos y que tenemos que detener ahora. Estos temas me parecen importantes para poner en agenda y debatir y ya no es algo que puede pasar dentro de un montón, ese tiempo tiene un límite y es diez años como mucho. Son varias las urgencias que tenemos y para eso hay que estar en armonía, saludables, acompañándonos, elevando al máximo el nivel de empatía y repensando fuertemente para ver cómo construimos una sociedad mejor