Los cines de Mar del Plata se renuevan con “Freaky”, “Pequeños secretos” y “Pinocho”

Las películas se pueden ver en las salas de los Cines del Paseo y Paseo Aldrey. Los días y horarios para sacar entradas.

Las salas de cines de Mar del Plata se renuevan esta semana con los estrenos de “Freaky: este cuerpo esta para matar”, “Pequeños secretos” y “Pinocho”. Las nuevas películas se suman a la programación vigente.

Desde la reapertura de los cines en Mar del Plata se pueden ver “Raya y el último dragón”, “Tenet”, “Tolls 2 World Tour”, “Tom & Jerry”, “La noche mágica”, “Monster Hunter”, “Mujer Maravilla 1984”, “Godzilla vs Kong”, “Hermosa Venganza” y “Los nuevos mutantes”. Las entradas a $370 se pueden comprar a través de MiBoleteria.

Cabe recordar que, en medio de la pandemia, en los cines de Mar del Plata -Cinema Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey y Ambassador- se realizan funciones con un aforo del 30%.

Por la pandemia de coronavirus, desde la empresa Cinemacenter piden que las personas que asistan a las salas de cine que respeten el protocolo y las normas de cuidado e higiene. Para esto es importante respetar el uso del tapaboca y nariz que solo se puede sacar cuando se consuma bebida o comida, la burbuja social por lo cual hay que sentarse junto a los contactos directos, higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

FREAKY: ESTE CUERPO ESTA PARA MATAR

(Duración: 102 minutos| Estados Unidos| Apta mayores 16 años| Terror)

Sinopisis: Una adolescente de diecisiete años, Millie Kessler (Kathryn Newton, Blockers, Big Little Lies de HBO) trata de sobrevivir a los salones sedientos de sangre de Blissfield High y a la crueldad de la multitud popular. Pero cuando se convierte en el nuevo blanco de The Butcher (Vince Vaughn), el infame asesino serial de su ciudad, su último año se convierte en la menor de sus preocupaciones. Cuando la mística daga antigua de The Butcher hace que él y Millie despierten en los cuerpos del otro, Millie descubre que solo tiene 24 horas para recuperar su cuerpo antes de que el cambio se vuelva permanente y quede atrapada en la forma de un maníaco de mediana edad para siempre.

El único problema es que parece un psicópata imponente que es el blanco de una persecución en toda la ciudad, mientras que The Butcher se parece a ella y lleva su apetito por matar a Homecoming. Con la ayuda de sus amigos, la astuta Nyla (Celeste O’Connor, Ghostbusters: Afterlife), el fabuloso Joshua (Misha Osherovich, The Goldfinch) y su enamorado Booker (Uriah Shelton, Enter the Warriors Gate), Millie corre contra el reloj para revertir la maldición mientras The Butcher descubre que tener el cuerpo de una adolescente es la pantalla perfecta para una pequeña ola de asesinatos en Homecoming.

Actúan: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Dana Drori, Katie Finneran, Alan Ruck

Dirección: Christopher Landon

Proyección:

Cines del Paseo

Todos los días a las 22:30

Todos los días a las 22:30 Paseo Aldrey

Todos los días 18:30

PEQUEÑOS SECRETOS

(Duración: 128 minutos| Estados Unidos| Apta mayores de 13 años| Thriller)



Sinopsis: Joe “Deke” Deacon (Washington), un oficial de policía del condado de Kern, debe ir a Los Ángeles por lo que supone ser una tarea rápida de recopilación de evidencia. En cambio, termina envuelto en la búsqueda de un asesino que aterroriza a la ciudad. Jim Baxter (Malek), sargento en el departamento del sheriff de Los Ángeles, quien está a cargo de la búsqueda, se sorprende con los instintos policiales de Deke, por lo que incorpora su ayuda de forma extraoficial. Pero mientras rastrean al asesino, Baxter no se da cuenta de que la investigación empieza a sacar a la luz ecos del pasado de Deke, y devela secretos perturbadores que pueden hacer peligrar no solo el caso.

Actúan: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto

Dirección: John Lee Hancock

Proyección:

Cines del Paseo

Todos los días: 18:40

PINOCHO

(Duración: 125 minutos| Animación| Apta para todo público)

Sinopsis: El actor ganador del Premio de la Academia Roberto Benigni interpreta a Geppetto, un viejo tallador de madera que elabora una marioneta. E inesperadamente, sucede algo mágico: el títere comienza a hablar y puede caminar, correr y comer como cualquier niño. Geppetto lo llama Pinocho y lo cría como su hijo. Pero a Pinocho le resulta difícil portarse bien. Fácilmente influenciable, cae de una desgracia a otra mientras es engañado, secuestrado y perseguido por bandidos a través de un mundo fantástico. Su fiel amiga, el Hada, trata de hacerle ver que su sueño -convertirse en un niño de verdad- no podrá hacerse realidad hasta que Pinocho finalmente cambie su conducta. ¿Lo logrará?

Actúan: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo

Dirección: Matteo Garrone

Proyecciones: