“Los Fabelman” y “Alerta Extrema” se suman a la cartelera de cine en Mar del Plata

Además, luego de haber quedado nominada a los premios Oscar, “Argentina, 1985” continúa una semana más en cartel. Días y horarios disponibles.

Como cada jueves, la cartelera de cine comercial de Mar del Plata se renueva con estrenos. Esta semana, se suman a la programación vigente “Los Fabelman” y “Alerta Extrema”. A su vez, luego de haber sido nominada para los premios Oscar, continúa una semana más “Argentina, 1985”.

Las entradas de cine desde $1100 para 2D y $1200 para 3D se pueden adquirir directamente por sistema virtual o en la boletería de cada complejo. Por otro lado, cabe recordar que este verano en Mar del Plata está vigente la promoción 2×1 en las funciones de trasnoche.

La cartelera de cine en Mar del Plata suma esta semana la última película dirigida por Steven Spielberg. “Los Fabelman”, es un drama que narra la historia de una familia del siglo XX y funciona como un retrato de la infancia en el despertar de un cineasta que dejó huella en la industria cinematográfica. Y la acción llega con “Alerta Extrema”, tras un aterrizaje forzado en una isla en guerra el piloto deberá aliarse con un asesino para salvar a los pasajeros que fueron tomados de rehenes. Sobrevivir al vuelo sólo es el principio de una terrible aventura llena de peligros.

Asimismo, “Argentina, 1985” continúa en cartel una semana más luego de haber sido seleccionada a Mejor Película Internacional en la 95° edición. La premiación, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se realizará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El filme que dirigió Santiago Mitre compite en el rubro con EO (Polonia), Close (Bélgica), All Quiet on the Western Front (Alemania) y The Quiet Girl (Irlanda).

A su vez, el próximo 11 de febrero participará en la 37° Premios Goya, en la categoría Mejor Película Iberoamericana. El film también quedó recientemente seleccionado en el rubro Mejor película de habla no inglesa en la 76° edición de los Premios BAFTA, organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que se realizará el 19 de febrero.

Estos títulos se podrán ver en las salas de cine de Mar del Plata como Ambassador, Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey que cuentan además con títulos “Avatar: el camino del agua”, “Gato con botas 2: el último deseo”, “M3gan”, “El método Tangalanga”, “Terrifier 2, el payaso siniestro”, “Babylon”, “Argentina, 1985” y “Un vecino gruñón”.

LOS FABELMAN

(Duración: 151 minutos| Estados Unidos| Drama)



Sinopsis: Un retrato profundamente personal de la infancia estadounidense del siglo XX. Los Fabelman es una historia sobre el crecimiento y madurez de un joven al descubrir un demoledor secreto familiar y la exploración del cine para ayudarnos a ver la verdad sobre los demás y sobre nosotros mismos.

Elenco: Michelle Williams, Pauls Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle

Dirección: Steven Spilberg

Proyecciones:

Cines del Paseo:

-Todos los días 2D (castellano): 18:40

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:20

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (subtitulada): 17:00 y 21:40

ALERTA EXTREMA

(Duración: 107 minutos |Estados Unidos| Acción)

Sinopsis: es una explosiva película de acción donde el piloto Brodie Torrance salva a sus pasajeros al realizar un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra, solo para descubrir que el sobrevivir al aterrizaje fue solo el comienzo. Cuando la mayoría de los pasajeros son tomados como rehenes por peligrosos rebeldes, la única persona con la que Torrance puede contar para obtener ayuda es Louis Gaspare, un pasajero preso acusado de asesinato, que estaba siendo transportado por el FBI. Para rescatar a los pasajeros, Torrance necesitará la ayuda de Gaspare y aprenderá que hay más en Gaspare de lo que parece.

Elenco: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Tony Goldwyn, Paul Ben-Victor, Joey Slotnick, Tara Westwood, Kelly Gale, Lilly Krug.

Dirección: Jean-François Richet.

Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días 2D (castellano): 20:50 y 23:10

Paseo Aldrey:

-Todos los días 2D (subtitulada): 19:20

ARGENTINA, 1985

(Duración: 140 minutos | Argentina| Thriller – Drama)

Sinopsis: Está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia a las víctimas de la junta militar en el marco de una democracia aún débil.

La película se sitúa dos años después de lo que fue la dictadura cívico militar, en el histórico Juicio a las Juntas y profundiza en cómo el equipo judicial preparó y llevó adelante uno de los hitos que marcaron la vuelta a la democracia en Argentina.

Elenco: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Norman Briski, Carlos Portaloppi, Héctor Díaz y Alejandra Flechner.

Dirección: Santiago Mitre

Proyecciones: