“Los rotos”: la periodista Luciana Acosta presenta su primer libro de cuentos

Junto a Evangelina Aguilera, la autora compartirá detalles de los once cuentos editados por Gogol. El encuentro será este sábado en el bar ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017.

(Foto: Alejandra Acosta)

La periodista y escritora Luciana Acosta presenta este sábado “Los rotos”, su primer libro de cuentos, editado por Gogol. El encuentro será a las 17 en el bar ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017 y contará con la participación de la poeta Evangelina Aguilera. “Son historias de mi universo que las suelto y dejo que ya no sean solamente mías para que sean de todos”, señaló la autora para Qué digital.

Luciana Acosta nació en Bahía Blanca pero desde el 2002 vive en Mar del Plata. Actualmente se desempeña como periodista y editora en el diario 0223. Años atrás se animó a contar historias a partir de la ficción y este sábado a las 17 concretará la presentación de su primer libro de cuentos en Dickens, ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017.

“Los rotos” es un libro de once cuentos en los que se abordan temas actuales desde una mirada crítica y reflexiva, despojada de interpretaciones simplistas. La diversidad posible en la construcción de identidades, todas las formas de control y de castigo, la resistencia a la opresión y la rotunda afirmación del ser ante las circunstancias de anulación y marginación social, son algunos de los temas que trabaja la autora.

“Estuve trabajando en los últimos tres años, muchos de ellos los empecé a trabajar en el taller de narrativa de Emilio Teno y Mariano Taborda. Este año me decidí a reunirlos, me parecía que tenían un hilo conductor, que eran distintas historias que atravesaban a personajes aparentemente menores pero no por eso menos importantes”, sostuvo Luciana Acosta.

En cada uno de los cuentos acecha una amenaza que es detenida, casi conjurada, por el lenguaje mismo. Los cuentos hacen foco en las grandes fracturas: la del cuerpo como espacio personal, la del cuerpo que conforma cada institución y la fractura del cuerpo social, esa suma de reglas y costumbres que signan nuestros actos.

Previo a la presentación del libro, la autora compartió el trabajo junto a la escritora, poeta y docente Evangelina Aguilera, quien revisó, le dio un vistazo final a la propuesta narrativa y la ayudó a titular el libro. “Ella también me impulsó a avanzar en la publicación”, confió.

“Luciana Acosta elige a los valientes, a los débiles que se hacen poderosos a fuerza de padecer. Cada personaje sufre sobre el espacio único de su cuerpo la locura, los abusos, la pobreza y las enfermedades físicas. Sobre los cuerpos de los personajes simples la autora hace brotar la complejidad de las ausencias, la violencia, los deseos y el dolor. La presencia de la muerte está latente cuento tras cuento pero esta certeza intimidante es superada en cada historia por el homenaje a todo lo que trasciende la existencia”, definió Aguilera.

“En este tiempo de escritura, lo poco que compartí lo hice con personas cercanas y me decidí a publicarlos en función a las sugerencias de quienes me fueron leyendo: amigos, amigas, familia, mi círculo íntimo y pequeño que me alentó y pensé por qué no compartir esos universos que forman parte del mío. Creo que la clave es animarse”, cerró Luciana Acosta.