“Murgas x la Identidad”, la nueva propuesta cultural en la búsqueda de Abuelas

El espectáculo será el sábado a las 20 en el Teatro Auditorium. “Llevamos casi tres años sin recuperar una identidad”, señalan desde la organización.

Murga “Despuntando vicios” (Foto: archivo / prensa)

Con el objetivo de colaborar en la búsqueda y restitución de la identidad de nietos y nietas, el próximo fin de semana se llevará a cabo por primera vez “Murgas x la Identidad”, función que se suma al ciclo artístico impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata y que tendrá lugar este sábado a las 20 en el Teatro Auditorium. “Para Abuelas es fuerte contar con más de 60 artistas en escena, llevamos casi tres años sin una buena noticia, sin recuperar una identidad, pese a que la gente se contacta y se hacen muchos entrecruzamientos de datos genéticos”, aseguró en la previa Fabián Muñoz, referente de la organización, en diálogo con Qué digital.

“Arrancamos con murgas estilo uruguayo porque la búsqueda es con alegría, amor y ternura. La murga tiene un estilo muy cercano y directo, para Abuelas es ideal trasmitir el mensaje de búsqueda. Nos permite llegar a un público que no es el frecuente. Lo que se busca con los ciclos de arte, en especial este año, es llegar a personas que por ahí de otra manera no llegamos”, definió en relación a la nueva propuesta que se sumará a las ya tradicionales iniciativas de teatro, música y danza.

La gorda Nelly, Lavate y vamo’, Confusa algarabía y Despuntando vicios formarán parte de “Murgas x la Identidad” que se podrá disfrutar este sábado a las 20 en la sala Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas a $200 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

Este año, el ciclo cultural organizado por Abuelas Plaza de Mayo filial Mar del Plata también estrena “Milonga x la Identidad”, que tendrá lugar el próximo 14 de julio en el foyer del Teatro Auditorium. “Va a ser una propuesta muy linda, posiblemente con orquesta en vivo”, sostuvo Muñoz.

El cronograma de espectáculos también contempla el regreso de “Música x la Identidad”: la propuesta se realizará en diferentes lugares y culminará el 30 de septiembre en la sala Piazzolla del Teatro Auditorium. A su vez, en octubre tendrá lugar “Danza x la Identidad”, con una función el 25 de octubre en el Teatro Municipal Colón, en tanto que “Teatro x la Identidad”, en esta oportunidad, también se podrá disfrutar en octubre.

UNAS 300 IDENTIDADES POR RESTITUIR

Fabián Muñoz, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Carmen Ledda Barreiro de Muñoz, junto a su familia busca activamente al hijo o hija de su hermana Silvia, secuestrada el 22 de diciembre de 1976, y desde entonces desaparecida. “En mi caso estoy buscando a mi sobrino o sobrina. Cuando uno ve a la gente que colabora con Abuelas, son decenas de personas que están en busca de cerrar la herida. Son casi 300 identidades que queda restituir. Es una búsqueda muy activa”, señaló.

Actualmente, hay recuperadas 130 identidades pero desde la asociación continúan trabajando para encontrar a los nietos y nietas que faltan. “Todo el laburo que han hecho las Abuelas que iniciaron siempre deja una huella profunda. Las criaturas no son una propiedad, son objetos de derecho, y es algo que se revolucionó gracias a su lucha”, apuntó.

Si una persona nació entre 1975 y 1983 y tiene dudas de su identidad o simplemente conoce a alguien que las tenga, las vías de contacto son: la casilla de correo dudas@abuelas.org.ar, el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo y su número de teléfono 01143840983. También, el sitio web de la Comisión Nacional por la Identidad (Conadi), la casilla de correo conadi@jus.gob.ar y su número de teléfono 0800222266234.

Cabe recordar que en el inicio de la pandemia de covid-19 el entrecruzamiento de datos para restaurar identidades se detuvo y con el correr del tiempo se logró reactivar. “Los protocolos vigentes no permitían que los equipos de extracción viajaran al interior del país, como hacían normalmente. Por eso, el año pasado cada filial consiguió para hacer extracciones, desde lugares privados o como en el caso de Mar del Plata en la Escuela de Medicina para concretar el cúmulo de extracciones”, explicó Muñoz.

“Durante el aislamiento, la gente no dejó de comunicarse con Abuelas a través de la virtualidad. Como organización fue un aprendizaje pero no decayó el número de consultas. La pandemia nos agobió a todes pero el covid no detuvo las dudas”, consideró el hijo de Carmen Ledda Barreiro.

Las identidades apropiadas son foco de la lucha, y también una de las particularidades del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar, donde se sistematizó la apropiación de las niñeces que nacían en el cautiverio de sus madres.

En este sentido, Muñoz recordó que las mujeres gestantes eran mantenidas con vida hasta parir. “Después de la Alemania nazi, los únicos campos de concentración donde se mantuvieron vivos durante semanas, meses o años a detenidos desaparecidos antes de asesinarlos fue en Argentina. Y en el caso de las embarazadas, las mantenían vivas porque posiblemente la criatura que iba a nacer ya tenía asignada a una familia apropiadora y cuando naciera seguramente era la condena de muerte de la madre”, relató.

“Hay casi 300 personas que caminan sin saber quiénes son. Por eso los ciclos de arte son tan importantes como herramientas de búsqueda”, resaltó Muñoz, quien destacó la importancia de seguir “armando el rompecabezas para armar la historia” y agregó: “En homenaje a la lucha de las Abuelas, lo mejor es arrancar a todo trapo con mucha murga, música y canto”.

“La murga trasmite un mensaje de lo social, de lo profundo. Y todo lo que cruza la injusticia social, tiene que ver con nuestros desaparecidos. Cuando se habla de bebés apropiados por la dictadura, decimos bebés apropiados por razones políticas. Frente a todo ese odio le ponemos amor y música”, invitó.