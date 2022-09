Murió Carlitos Balá: su recuerdo en Mar del Plata

El comediante mantuvo un fuerte vínculo con la ciudad. En 2018 fue homenajeado en la Plaza del Milenio donde funcionó durante años su “carpa multicolor”.

Carlitos Balá junto a ex autoridades del Emtur durante un homenaje (Foto: archivo / Emtur)

Carlitos Balá, el comediante que se ganó el cariño de chicos y grandes a lo largo de los años, murió este jueves a la noche a los 97 años tras haber sido internado de urgencia en la Ciudad de Buenos Aires, y la noticia generó rápidas repercusiones también en Mar del Plata, ya que tuvo un fuerte vínculo con la ciudad, sobre todo en los veranos. En 2018 fue homenajeado con la instalación de una placa en la Plaza del Milenio, donde durante muchos años funcionó su “carpa multicolor” en la que realizaba sus presentaciones en temporada en la ciudad.

Según informó la agencia oficial Télam, Carlos Salim Balaá Boglich había sido internado este jueves de urgencia a sus 97 años y falleció durante la noche, de acuerdo a lo confirmado este viernes a la mañana por su nieta Laura Gelfi. “Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, afirmó la nieta en declaraciones formuladas a Teleshow.

Emblema de las infancias de toda una época, cuya vigencia perduró a lo largo de varias generaciones, Carlitos Balá nació el 13 de agosto de 1925 y pasó a la fama con el mítico “Show de Carlitos Balá”, un recuerdo imborrable de muchas generaciones. “Aquí llegó Balá”, “qué gusto tiene la sal”, el “gestito de idea”, son algunos de los recuerdos de sus shows que quedaron como una marca registrada de su identidad.

Carlitos Balá mantuvo un fuerte vínculo a lo largo de su vida con Mar del Plata. En enero de 2018 fue homenajeado ante la presencia de marplatenses y turistas cuando el Ente Municipal de Turismo (Emtur) señalizó el lugar de la Plaza del Milenio, en pleno centro de la costa de la ciudad, en donde funcionó durante años la carpa multicolor, escenario que elegía para presentarse durante los veranos.

El comendiante cada verano elegía Mar del Plata como escenario de innumerables éxitos y en la icónica carpa encabezó a lo largo de los años su tradicional show con la participación de malabaristas, equilibristas, patinadores, contorcionistas, juegos y entretenimientos.

El 23 de enero de 2018 en ese lugar de la Plaza del Milenio fue homenajeado por las autoridades municipales y recordó su firme relación con la ciudad: le preguntó a marplatenses y turistas “¿Qué gusto tiene la sal?” y, tras ello, se mostró emocionado y agradecido. “Durante muchos años en enero y febrero estuve trabajando acá con muchas ganas, y siempre elegí Mar del Plata porque es una ciudad que adoro. De hecho la frase ‘¿Qué gusto tiene la sal?’ nació acá, hablando con un niño mientras mirábamos al mar”, recordó.

“A mí me merece la misma admiración una persona que quinientas, porque yo saludo de igual forma a un barrendero que al Presidente de la Nación. No me olvidaré jamás de este homenaje”, dijo Balá en aquella jornada.

En el verano previo fue parte de los homenajes de los Premios Estrella de Mar.