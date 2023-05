Murió “El Capitán Riverside” y la comunidad artística de Mar del Plata lo despide

Tras dar a conocer la noticia, seguidores de su música y referentes de programas de radio se expresaron a través de las redes sociales.

(Foto: Instagram Capitan Riverside)

El locutor y cantante marplatense Adrián Demare, más conocido como Capitán Riverside, falleció este lunes en Mar del Plata. Al enterarse de la noticia, seguidores de su música y referentes de programas de radio se despidieron del artista a través de las redes sociales.

Adrián Demare nació en 1972 en Mar del Plata y se volvió conocido como El Capitán Riverside, embajador del reggae con una trayectoria de más de 30 años. Como locutor participó de diferentes programas de radio en los que buscaba difundir el género musical y en paralelo lanzó más de 15 discos de estudios. “Fuerte por dentro”, “De norte a sur”, “León de Mar” y “Viento a favor” son algunos de sus materiales disponibles en Spotify o YouTube.

En las últimas horas a través de una publicación en sus redes sociales, sus allegados informaron que El Capitán Reverside falleció tras haber sufrido un paro cardíaco. Allí señalaron que sus restos serán velados este martes -desde las 7:30 hasta las 11:30- en la cochería Roldán, ubicada en avenida Luro 4036.

El Capitán Riverside se popularizó como una de las figuras de la FM y estaba al frente de programas de música, donde pasaba los temas que sus oyentes le pedían. Su vida transcurrió durante las temporadas de verano en Mar del Plata y luego en el norte de Brasil. En el 2017, el músico fue invitado por la Asociación Civil Cambio de Paso a la Unidad Penal N° 15 de Batán donde interpretó Cajón de Manzana, One a coco full a basket, Mucha gente pocas personas, Acá arriba no, Chop in Down y Rasta cool them.

Hace tres años, el Capitán se había consolidado de tal forma que se convirtió en el primer artista argentino en trabajar junto a Tribo de Jah, la banda brasilera liderada por Fauzi Beydoun. “Gracias” fue una de las canciones que compuso y uno de sus últimos lanzamientos fue Rich man, poor man, disponible en todas las plataformas digitales. El artista tenía previsto volver a Brasil e iniciar una nueva gira en agosto.



“Queridos fans quiero anunciarles que comenzará mi gira eterna, la vida me trajo hasta acá rodeado del amor de todos ustedes, ahora es momento de llevar mi música para otro lado”, indicaron sus allegados este lunes en la publicación en su Instagram.

Y en este sentido, el mensaje finalizó a modo de despedida para quienes seguían de cerca la carrera artística del Capitán Riverside: “Les dejo mi legado y cada vez que escuchen mis canciones los estaré acompañando. Gracias por siempre. Máximo respeto”.