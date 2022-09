Nahuel Briones llega a Mar del Plata con su “cocktail” Milagros inútiles

Como parte de su gira, se presenta este domingo a las 21 en El Patio. El músico anticipa un concierto “extenso” y, además, “bailable”: “Vayan con ropa cómoda”, invitó.

(Foto: prensa Nahuel Briones)

Nahuel Briones regresa a Mar del Plata para presentar su último material “Milagros Inútiles”. Dentro de lo que es su gira nacional, el artista llega para presentar un trabajo que denomina como un “cocktail” totalmente transparente. “Fue un proceso largo de mucha experimentación, de sampleos, de muestras, de procesar sonidos. La verdad, fue divertidísimo pero en un momento ya necesitaba que se encontrara con el público”, comentó a Qué digital previo al recital de este fin de semana.

Milagros Inútiles de Nahuel Briones se presenta este domingo a las 21 en El Patio, avenida Constitución 5949. Las entradas desde $1000 se pueden adquirir por sistema virtual. Cabe aclarar que hay distintos precios en las entradas para que los espectadores abonen lo que puedan y/o consideren. Como artista invitado se podrá disfrutar del marplatense Rodrigo Frugoni.

La última presentación en Mar del Plata fue el verano pasado en un emotivo reencuentro con el público, ahora Nahuel Briones vuelve con su quinto disco solista. Fiel a su estilo, transparente, el artista fusiona estilos y expresiones. “Es como un cocktail batido en el que revolvimos varios ingredientes: relato crudo, psicodelia, electrónica lo fi, canciones de amor, guitarras violentas metalcore, voces susurradas, distorsión… un cambalache de paletas de colores y sonidos. Todo el proceso de estudio grabando y producción de este disco fue una locura”, reconoció.

Con la autenticidad que lo caracteriza, el cantautor logró plasmar mensajes sobre política internacional, amor y desamor, utilizando recursos como la psicodelia, o la poesía de relato crudo. “La génesis de las canciones de Milagros inútiles fue bastante rápida y arrebatada. Lo que llevó dos años y unos meses fue la producción del álbum. Tenía un sonido en la cabeza y me encapriché en que quería poder sacarlo y pasarlo a bits”, explicó .



“Mientras estoy haciendo un álbum me obligo a no pensar en cómo se va a llevar eso al vivo porque siento que es otro lenguaje, otro formato y que si el disco pide cien guitarras hay que darle cien guitarras, después en vivo ves cómo planteás eso. Ahora sí, una vez que se edita ya estoy ansioso pensando en cómo volverlo tridimensional. Lo que más me atrae de los conciertos es poder compartir todo ese trabajo con el público”, señaló Briones previo al show en Mar del Plata.

Es por eso que una vez más el multiinstrumentista llega a la ciudad con una banda integrada por Iván Llave, Clara Lambertucci, Pablo Tévez y Pablo González. Una vez más compartirá toda su arte y demostrará cómo un artista autogestionado puede lograr sus proyectos. “Van a presenciar un concierto extenso en donde hagamos un repaso (generoso) por mis cinco discos. El concierto es poderoso y bailable. Les recomiendo que vayan con ropa cómoda”, sugirió.

El músico llega a la ciudad en medio de una gira nacional en donde la respuesta del público viene siendo “sorprendente y cariñosa”. “Para un artista independiente es un privilegio muy grande poder viajar por el país y tener en todos lados un grupo o un grupito de gente que tiene una conexión emocional con tus músicas y/o con tus letras. Me emociona mucho y me genera un amor familiar”, reconoció y agregó: “Vienen chicos desde otras ciudades con tatuajes, algunos dejan regalos en el escenario, se cantan todas las canciones desde la primera hasta la última”.

Nahuel Briones se encuentra disfrutando la cosecha de su última siembra pero aún así mantiene su espíritu creativo con proyecciones a futuro ya que “todo el tiempo estoy proyectando y presupuestando los sueños”, asegura. “Tengo un par de álbumes en la cabeza, material que tengo ganas de terminar y editar: un disco electrónico, un álbum en vivo. Lo que sí puedo adelantar es que estoy en un momento agradable en el vínculo con la composición y tengo muchas canciones que quiero compartir. Saldrán cuando ellas quieran mostrarse”, adelantó.