Nahuel Briones vuelve a disfrutar hacer música en vivo en Mar del Plata

El multiinstrumentista regresa con una puesta cautivadora este sábado en el Centro Cultural La Casa de Enfrente, ubicado en Córdoba y 25 de Mayo.

En el marco de la temporada de verano en Mar del Plata hay shows para todos los gustos. Y en este sentido Nahuel Briones arriba a la ciudad para repasar su material y presentar algunas novedades. De esta manera, el multiinstrumentista promete un encuentro con canciones que van desde la bronca hasta la aceptación. “Se van a encontrar con versión más desnuda de mí a nivel musical y la más visceral a nivel interpretación”, adelantó.

Nahuel Briones se presenta este sábado a las 22 en La casa de Enfrente, ubicada en 25 de Mayo 2599. Las entradas anticipadas a $800 se pueden adquirir a través de nahuelbriones.com o en Librería El Aleph, Corrientes 1740. Como artista invitado se presentará el marplatense Rodrigo Frugoni.

El artista cuenta con una gran estética que lo caracteriza, y sigue sumando público gracias al contenido de sus letras junto a una llamativa puesta en “escena visceral y teatral en vivo”. Promete así una función que va desde canciones de la bronca hasta la aceptación, pasando por momentos de improvisación, oscuridad y baile.

El compositor y productor participó en más de 50 álbumes, entre ellos los cuatro propios. Con su música visitó países como Cuba, Perú, México, Uruguay, Colombia, España, Francia y Alemania, entre otros. Este sábado, el artista subirá al escenario de la Casa de Enfrente para hacer un “repaso generoso por mis cuatro discos y seguramente estrene alguna que otra canción nueva”, según describió.

Nahuel Briones admite que le cuesta mucho trabajo componer, solo logra hacerlo si tiene tiempo libre. “Antes de que arrancara la cuarentena me tomé todo enero 2020 para componer encerrado en casa, tenía que cumplir(me) con un tema por día”, explicó en diálogo con Qué digital.

Precursor de la cuarentena estricta, el artista detalló cómo fue esa experiencia. “Estuvo buenísima pero cuando se terminó el mes me quedé con ganas de seguir en ese viaje de dedicarme 8, 9, 10 horas por día a grabar, maquetear, escribir, borronear y mirá vos qué casualidad que un mes y pico después tuvimos que encerrarnos todos”, resaltó.

“Hace mucho tiempo, cuando empecé a tocar mis canciones solo, tocaba mucho en espacios minúsculos completamente sin amplificación”, compartió y agregó: “A medida que fue creciendo mi proyecto fui perdiendo la posibilidad de hacer esos recitales sin amplificación, empecé a sentir que estaba abandonando una parte interesante de mi rol como performer”. Es así que decidió armar un “espectáculo inalámbrico” para poder desplegar y evocar la escena teatral de esos conciertos muy under pero con mayor amplificación y por su puesto con más público.

“Se van a encontrar con la versión más desnuda de mí a nivel musical y la más visceral a nivel interpretación”, reconoció el artista. Porque si hay algo que lo atraviesa a la hora de subir al escenario es el tiempo presente. “Estuve mucho tiempo pensando en el futuro, en cómo tenía que ser el próximo concierto, en qué componer, cómo grabar y ahora disfruto mucho de la música en tiempo real, de comunicarme con quien tenga ganas de comunicarse conmigo. No me importa si son 5 o 50 mil”, señaló previo a la fecha en Mar del Plata.

Durante el 2020 se encargó de componer mucha música nueva y también, como la gran mayoría de la industria musical, estuvo un tiempo prolongado sin tocar en vivo. “Me dio tiempo para abrir el arcón de los recuerdos, revisar y ordenar mi archivo, que era bastante un caos. Y disfruté mucho de volver a escuchar o escuchar por primera vez grabaciones en vivo que me sorprendieron, temas que no entraron en ningún disco pero tienen algo que ahora me llama la atención”, subrayó.



Por último, y previo a la función de este sábado, el artista admitió que no sabe qué de todo ese material saldrá a la luz este año. “Tengo dos discos de canciones nuevas casi terminados, más un montón de material de archivo que quiero compartir”, apuntó.

“Disfruto de la música mucho más que antes y también valoro más la relación que tengo con las personas que escuchan mi música, no puedo evitar sentirlas parte de mi familia. Es un vínculo muy íntimo”, cerró Nahuel Briones.

En su recorrido artístico, Nahuel también fue galardonado en varias ocasiones: en 2016 ganó el Concurso Trilogías en la ciudad de Madrid, España; y al año siguiente fue reconocido en la Bienal Arte Joven de la ciudad de Buenos Aires. Contó con el apoyo Ibermúsicas para su gira Latinoamericana, y fue nominado a los Premios Gardel por su disco “El Nene Minado”. Actualmente, a su gira de presentaciones le suma la inauguración de su propio programa de televisión por streaming “Briones TV”, en donde actúa, escribe los guiones y produce.