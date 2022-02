Nahuel Pennisi, en un recital íntimo y gratuito en Mar del Plata: “Es hermoso volver al ruedo”

El músico conversó con Qué digital previo al recital de este domingo en Mar del Plata. Habló sobre su presente “maduro” y las proyecciones para el 2022.

(Fotos: prensa Nahuel Pennisi)

Nahuel Pennisi regresa a Mar del Plata para cerrar la primera jornada del programa “Argentina Florece” en el Museo MAR. La propuesta a cargo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Gestión Cultural que despliega escenarios y espectáculos gratuitos por todo el país, llega este domingo al predio del museo con un gran show. “Es hermoso volver al ruedo después de tanto tiempo con tantas ganas acumuladas y sentir el entusiasmo de la gente”, aseguró el cantante y compositor en diálogo con Qué digital.

Los viernes, sábados y domingos hasta fin de mes se realizarán shows gratuitos en el predio del Museo MAR. El primer encuentro será este domingo a partir de las 19, con las presentaciones de Los Inestables de Siempre, el grupo musical Triángula y el cierre a cargo del cantante Nahuel Pennisi.

Nahuel Pennisi a los 4 años comenzó a tocar de manera autodidacta. Pasó por distintos instrumentos hasta que finalmente llegó a la guitarra. Comenzó como músico callejero en Buenos Aires y no paró hasta convertirse en un virtuoso músico profesional de proyección internacional. Actualmente tiene editados más de tres álbumes de estudio, ha sido multipremiado y reconocido por grandes artistas de distintos géneros y nacionalidades.

Luego de la incertidumbre y la pausa que provocó la pandemia de covid -19 en la industria artística, el cantante y compositor regresó a pleno. “Es algo renovado volver al escenario y que hayan vuelto las fiestas en los festivales más importantes y lo de ‘Argentina Florece’ también es algo muy lindo en este tiempo, poder escuchar música en un formato más íntimo”, consideró.

“Estoy contento y disfruto mucho el reencuentro”, señaló Nahuel Pennisi y agregó: “Creo que ahora uno cuida y valora más lo que tiene. Hubo muchas cosas vitales que dejaron de existir y ahora volvieron a tomar otro valor por todo lo que se extrañó”.

En cuanto al recital de este domingo en el Museo MAR, el cantante y compositor adelantó que “será un show con intimidad pero también con mucha dinámica”.

“Vamos a estar tocando canciones que vienen cobrando vida hace un par de años. Canciones del último disco que toqué en el 2020 como Universo Paralelo, que tomó un vuelo muy importante en este tiempo, temas como Mundo que hicimos con Abel Pintos o algunas canciones que tienen que ver con el cancionero popular que a mí me gusta mucho versionar. Iremos por ahí y buscando canciones para cantar entre todos”, adelantó el músico a horas del recital en Mar del Plata.

Desde su lanzamiento, Universo Paralelo se convirtió en un verdadero hit y una de las claves tiene que ver con la composición que realiza el artista. “Tiene que ver con lo que me pasa diariamente, me suceden muchas emociones, todo lo que es el contacto con la gente, lo que el público me va diciendo en el día a día, mensajes en las redes y para mí es muy lindo representarlo en canciones”, compartió.

“Para mí es más fácil escribir o inspirarme por lo que le pasa a los demás que a mí mismo y la verdad es que disfruto mucho buscar palabras que describan momentos y también seguir aprendiendo. Una canción es una posibilidad de conocer nuevos sonidos, nuevos horizontes y voy por ahí”, enfatizó Nahuel Pennisi.



El artista comenzó un año pleno en cuanto a lo artístico y también desde lo personal con el nacimiento de su segunda hija, Alma. “La llegada de un hijo es clave para la vida de uno, es importante, son muchos estímulos juntos que uno va desarrollando y va aprendiendo. Mi año empezó muy bien y estoy muy agradecido al público, a los festivales por recibirme de tan linda manera”, sostuvo.

“Espero que este año siga así, todavía antes de que termine el verano hay algunos festivales más. Tenemos la idea de sacar un disco nuevo, canciones nuevas antes de que termine el 2022 y con la expectativa de seguir creciendo, disfrutando con la gente y descubrir por dónde la música me tenga que llevar”, destacó.

En este marco, el músico aseguró que la palabra que define su presente es, sin lugar a dudas, madurez. “Me siento más maduro, en todo sentido tanto en lo emocional como artístico. Me están pasando muchas cosas, me siento en una montaña rusa. De repente voy a un festival que me recibe con emociones muy grandes, después vuelvo a casa y nace mi hija y a los dos días vuelvo a trabajar en Santa María un pueblo de Catamarca que está en el interior donde había más de 15.000 personas”, recordó sobre la vorágine que viene atravesando.

Previo al recital de este domingo en el marco del programa “Argentina Florece”, Nahuel Pennisi recomendó a quienes están empezando sus carreras artísticas tener paciencia. “A veces uno se apura con la necesidad de querer llegar o querer lograr algo, pero a veces cuanto más lento hagas las cosas mejor te va a ir porque los caminos se hacen con más seguridad. Siempre digo: ‘Prefiero dar pasos cortos pero firmes’”, propuso.

“Lo importante es la paciencia, la constancia, tratar de no perder el eje de lo que uno está haciendo y disfrutarlo es clave porque es lo único que se puede trasmitir y la gente lo nota mucho”, recomendó.

Con una carrera artística que no para de crecer, Nahuel Pennisi regresa a Mar del Plata consciente de lo que significa ser artista. “Los pies en la tierra uno trata de tenerlos siempre, creo que la familia es el cable a tierra, el entorno, los hijos, la palabra de un amigo, el recuerdo de lo que fui viviendo. Siempre es importante recordar lo que fue para tomar impulso y volar un poco más alto”, concluyó.