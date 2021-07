“No me olvides”: un cortometraje marplatense se suma a la grilla de Cine.ar Play

El audiovisual producido por la Universidad Nacional de Mar del Plata y dirigido por Miguel Monforte es de acceso libre y gratuito por la plataforma web.

El pasado 2 de abril, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, “No me olvides”, el cortometraje que se realizó en Mar del Plata, se estrenó en el canal de televisión del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa) y ahora está disponible en la plataforma web.

“No me olvides” es una producción de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigida por Miguel Monforte, y ya se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma Cine.ar Play.

“En estos tiempos de amplio consumo de contenidos audiovisuales a través de plataformas, es una gran satisfacción llegar con nuestra producción al sistema de streaming del Incaa, por su alcance, calidad y también repercusión”, explicó el guionista y director Miguel Monforte.

A su vez, reconoció que el cortometraje “No me olvides” tuvo un importante recorrido desde su estreno, inclusive en salas de cine, sin embargo destacó que “esta alternativa de encuentro en línea con el público es una nueva experiencia”.

“No me olvides” fue realizado a fines de 2018 con motivo de una campaña de bien público de la Red Nacional Audiovisual Universitaria (Renau). Su temática aborda el horror de la guerra y la restitución de identidades de caídos en Malvinas, tarea humanitaria que se pudo concretar a partir de las acciones del ex coronel británico Geoffrey Cardozo y el ex soldado combatiente en Malvinas Julio Aro, postulados para ser candidatos al Premio Nobel de la Paz por esta labor.

A través de los dibujos y animaciones de Juan Carlos Quattordio se plasmó la premisa desarrollada por Miguel Monforte y Hernán Gáspari, director de contenidos audiovisuales de Canal Universidad: “La paz se logra a través de la sanación de heridas de manera colectiva”. El cortometraje de poco más de tres minutos recurre a una narrativa metafórica para plasmar esa idea.

El equipo de realización se completa con la producción de Fabián Eloy Monteagudo y la música original y postproducción de sonido de Gabriel Virga, ambos pertenecientes a la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de Alberto Rodríguez.