Nonpalidece, Iorio y Los Gardelitos: ¿qué pasa con las entradas compradas en marzo?

Por la pandemia y las medidas de restricción los recitales en GAP fueron suspendidos. Cómo será la devolución de entradas según cada producción.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

En marzo del 2020 Nonpalidece, Ricardo Iorio y Los Gardelitos tenían programados shows en GAP de Mar del Plata que se tuvieron que suspender ante el avance de la pandemia de coronavirus. Las medidas de aislamiento que se implementaron para reducir el impacto en el sistema sanitario hicieron que cada productora fuera postergando los recitales. Ante esta situación y a diez meses: ¿qué pasa con las entradas que fueron compradas?.

Nonpalidece tenía programado un recital para el 21 de marzo del 2020 junto a C4 combativo. El show no se realizó y fue postergado por la cuarentena. Sin embargo, días atrás la banda expuso en sus redes sociales que la productora organizadora On Play Producciones no respondió por los tickets vendidos que ya le habían sido liquidados. “Ninguna de las dos bandas puede ubicar a su titular, Pablo Fritz es el responsable del dinero faltante”, expusieron a través de un comunicado.

“Debemos aclarar que no hemos cobrado adelantos ni cachets por este show, ya que si así hubiera sido, hubiéramos devuelto el dinero nosotros”, sumaron y comunicaron que hace un tiempo buscan “una solución para las personas que compraron la entrada”. “Nuestra intención es hacer valer los tickets, devolviendo el dinero o reprogramando el show, absorbiendo nosotros mimos los gastos”, anunciaron.

De esta manera, plantearon que necesitan poder validar los tickets adquiridos en su momento. Para ello es necesario que todas las personas que compraron entradas para el show del 21 de marzo de Nonpalidece envíen un mail a: [email protected], que deberá contar con el nombre completo, DNI, rockeria o los datos de quien vendió las entradas. Además deberá adjuntarle foto del frente y dorso de la entrada.

Es importante tener en cuenta que la validación de la entrada podrá realizarse hasta este miércoles 20 de enero inclusive y a partir del jueves 21 no se tomaran más reclamos.

Por otro lado, ya hace algún tiempo desde GAP habían informado -a raíz de las constantes consultas- que por las entradas que fueron compradas para los distintos recitales programados para marzo pasado hay que ponerse en contacto con la productora de cada banda.

En este marco, informaron que el recital de Iorio lo produce FTM Producciones. Tras la suspensión de marzo el show había sido reprogramdo para último trimestre del año, con fecha exacta a confirmar, algo que finalmente no se concretó. Por lo tanto, las personas que adquirieron sus entradas deberán contactarse directamente con la productora.

Por último, en cuanto al recital de Los Gardelitos, el show también había sido reprogramado para el último trimestre del año con fecha exacta a confirmar,pero tampoco se desarrolló. Respecto de las entradas que fueron compradas desde GAP detallaron que para más información hay que escribir por WhatsApp al 223 633 4800.