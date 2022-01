Once recomendaciones culturales para un fin de semana inestable en Mar del Plata

Charlas, funciones de teatro y recitales para aprovechar este viernes, sábado y domingo en la ciudad. Opciones para todos los gustos.

Tras una semana donde prevaleció la lluvia y el viento, por lo cual incluso una serie de shows al aire libre tuvieron que ser postergados, en este fin de semana sin un pronóstico mucho mejor se imponen en Mar del Plata las propuestas culturales y artísticas en espacios cerrados bajo cumpliendo con el protocolo sanitario y Qué digital ofrece algunas recomendaciones. Así, este viernes, sábado y domingo tanto marplatenses como turistas deberán ampliar la creatividad y reservar a tiempo para poder disfrutar en la ciudad.

A raíz de la tercera ola de la pandemia de covid-19 las funciones y conciertos en espacios cerrados se realizan con los protocolos sanitarios por lo cual hay que respetar el uso de tapaboca–nariz y la distancia social. A su vez, para la mayoría de los eventos se pide el “pase sanitario” que acredite el calendario de vacunación. Y para gran parte de los espectáculos, también, se sugiere comprar o reservar la entrada previamente.

El recorrido por las recomendaciones inicia este viernes con una charla a cargo del profesor Jorge Dubatti, quien disertará sobre la historia del Teatro Nacional Cervantes en el Teatro Auditorium, donde también se presenta el elenco de “La comedia es peligrosa”. Por la noche, la compañía Teatro Loco – Mún presenta la obra “El tango de las Geishas” en la sala Mar de Fondo.

Dentro de las alternativas musicales de este viernes, en Villa Mitre se podrá disfrutar del espectáculo “Jazz a dos pianos”. En tanto que el sábado desde las 18 se realizará “MDP Despierta” un festival autogestionado por bandas locales que reúne grupos de Mar del Plata y FrutiShit, el dúo que arriba desde Entre Ríos con todo su punk.

Por su parte, el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, abre sus puertas de miércoles a domingo de 14 a 19 pero este sábado además de las exposiciones se podrá disfrutar de los “Científicos Locos”, quienes festejan 18 años con el público.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “LORENZO SCAGLIA”

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, ubicado en Plaza España, se puede visitar sin necesidad de turnos previos de miércoles a domingo de 14 a 19. Sin embargo, este sábado a las 19 el público podrá disfrutar de “Científicos Locos”, una propuesta artística que estará celebrando 18 años de hacer divertir a infancias y adultos en la ciudad.

El museo también mostrará una innovadora y completa serie de infografías y señaléticas para mejorar la comunicación general. Además, en los próximos meses se habilitará un Aro Magnético en el Auditorio y se sumarán réplicas táctiles para personas con discapacidad visual de las piezas más destacadas de cada exhibición, así como lectores de Códigos QR que contengan la información de todas las exhibiciones en formatos múltiples como textos, archivos de audio y videos en Lengua de Señas Argentinas. A esas novedades se sumarán prototipos de cartelería táctil en Sistema Braille y en Macrotipo en altorrelieve.

Quienes visiten el museo podrán recorrer las diferentes propuestas de geología, paleontología, vertebrados actuales, un instalación de grandes dimensiones en el acuario que representan los arrecifes rocosos de la Provincia de Buenos Aires.

Entrada: general $ 200. Estudiantes, marplatenses y jubilados abonan $150

general $ 200. Estudiantes, marplatenses y jubilados abonan $150 Lugar: Plaza España, avenida Libertad 3099

GUASONES EN GAP

Tras agotar dos funciones en octubre, Guasones regresa este sábado a las 21 a Mar del Plata y se presenta en GAP. La banda platense presentó “El tren”, el tercer simple adelanto de su próximo disco, “El Huracán Vol. 9”.



El grupo liderado por Facundo Soto anticipa lo que será la gira por la costa que continuará el domingo en Pinamar. En febrero tienen previsto arribar al Teatro de Flores, Rock en Baradero y en marzo continuarán en Comodoro Rivadavia y Las Heras.

El Huracán fue grabado entre diciembre de 2019 y marzo 2020 en los estudios Del Abasto Monsterland por Alvaro Villagra y Mirífico por Facundo Lizondo. El mastering es de Álvaro Villagra. La producción artística es de Jimmy Rip, quien también grabó guitarras. Acompañaron a Guasones en la ejecución de El Huracán, Matías Sorokin en guitarra y Germán Wiedemeyer en teclados.

Entrada: desde $2500 por articket.com o BLACK ID.

desde $2500 por articket.com o BLACK ID. Lugar: GAP, avenida Constitución 5780.

CONCIERTO MISTIKO

La presentación estará a cargo de Kaly Gong junto al marplatense Juan Sardi, y en ella se ejecutarán más de 200 instrumentos ancestrales con un solo fin: trasladar a las y los espectadores a un único espacio de meditación.

Sus organizadores plantearon que no es un evento apto para personas con marcapasos y en caso de que use audífono deberá dejarlos afuera y que no es un concierto dirigido a niños ni es apto para bebés.

En las últimas horas y dadas las condiciones meteorológicas, desde la producción informaron que la presentación de este sábado se suspende y será reprogramada para este jueves 27 de enero a las 21 en el Teatro Municipal Colón. Yrigoyen 1665)

Entrada: general $2500. Estudiantes, marplatenses y jubilados con DNI abonan $1500.

general $2500. Estudiantes, marplatenses y jubilados con DNI abonan $1500. Lugar: Teatro Municipal Colón, Hipólito Yrigoyen 1665.

FESTIVAL MÚSICA Y MEMORIA

El Festival Música y Memoria es coorganizado por la Unión de Músicxs de Mar del Plata y el Faro de la Memoria. El evento que reúne diferentes bandas tiene como objetivo celebrar el Día Nacional de las personas músicas.

El domingo a partir de las 17:30 marplatenses y turistas podrán disfrutar de la mejor música local. Según anticiparon desde la organización, está previsto que toque “Tino y los Grabetas”, “Hipodérmica”, “Selva”, “Mala Espina” y “Locales Rock”. Además, compartirán una “ronda de saberes” sobre derechos intelectuales y ley de cupo.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Avenida De los Trabajadores 5700

AFTER DARK FESTIVAL

Este domingo desde las 21 Casa del Puente y Pistilo Records organizan el Festival After Dark. El prometedor evento trae los renovados aires postpunks, shoegaze y otras alternativas rockeras que resisten los tiempos darks que corren.

El inédito festival contará con la presencia de bandas de Buenos Aires como Pyrrámides y Riel, la nueva promesa pampeana Cecilia y las Conspiraciones. A su vez, estarán participando bandas marplatenses como Blancoscuro, Tomates en Verano, Dojo y Nuk Ronson. Además, la noche entre bandas será musicalizada por Canu de Altocamet y Dany Gorostegui (Don Cornelio) por lo que todo apunta a bailar en la oscuridad.

“Es un esfuerzo muy grande hacer semejante festival que creo sinceramente que es el mejor al que pueden asistir este verano y que necesita mucho la presencia y el apoyo de todos para que pueda ser algo sustentable”, sostuvo en sus redes sociales Isaac Saad director de Pistilo Records.