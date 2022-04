Pablo Vasco regresa con “Kidult” y “muchísimas ganas de subir al escenario”

Tras presentarse con Zambayonny, el comediante marplatense realizará su show este sábado a las 21 en Cuatro Elementos.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este fin de semana no faltan los espectáculos de humor y comedia en Mar del Plata. Es por eso que Pablo Vasco presentará “Kidult” este sábado a las 21 en Cuatro Elementos. El comediante regresa con su último espectáculo de stan up al escenario donde realizó una buena temporada.

A su vez, este jueves Pablo Vasco participó como artista invitado en el show de Zambayonny en Abbey Road. “Había mucha gente y se armó un buen clima, es la cuarta vez que comparto escenario con él, ya generamos una buena onda y las veces que vino a Mar del Plata abrí, esta vez me propusieron ir después yo no estaba muy convencido pero estuvo muy bien y muy generoso”, compartió para Qué digital y agregó: “Cuando terminó me invitó a subir al escenario y ahí la gente se quedó”.

Pablo Vasco regresa este sábado a las 21 a cuatro Elementos, Alberti 2746. La entrada general a $700 se puede adquirir a través del sistema de venta virtual por Alternativa Teatral o en la boletería del espacio.

“Es la primera vez de este año que siento clima de temporada, enero y febrero estaba todo como caído, costaba un poco que la gente venga. Ahora sentí otra vibra”, subrayó el comediante tras el show junto a Zambayonny

Y en esta misma línea agregó: “Lo bueno en este tipo de intercambios es que ellos vienen y lo ofrecen. Actúa como un reconocimiento también. Compartimos público de cierta manera. Hubo gente que no me conocía que me tiró buena onda y a partir de ahora estamos en contacto, es una exhibición importante y hay chances de hacer algo en Buenos Aires”.

Vasco cerró un buen verano con su flamante espectáculo, tuvo un gran acompañamiento del público y el reconocimiento del jurado de los Premios Estrella de Mar. Desde que se añadió el rubro “Stand Up” en 2019, siempre estuvo nominado y de esas cuatro ganó dos.

“Kidult” es el resultado del trabajo durante la pandemia por covid-19. Durante ese periodo, el comediante revisitó lo mejor de su material, lo corrigió y lo aumentó para generar una obra tan personal como delirante. El espectáculo tiene elementos del stand up clásico, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos en los que Pablo Vasco da cuenta qué poco le importa lo que la sociedad espera de un cincuentón.

En paralelo a la construcción del show, el comediante profundizó su formación de la mano de reconocidos exponentes de la escena como Martín Pugliese y, la directora de teatro, Flor D’Agostino. “Eso fue fundamental. Seguir aprendiendo contribuyó para que el espectáculo sea redondo. Sinceramente, estoy muy orgulloso de todo lo que se genera arriba y abajo del escenario”, reconoció.

Pablo Vasco tiene en su haber otros seis especiales de comedia: “Solo y de noche” (2016), “No soy tan gordo en Estados Unidos” (2017), “Stand Upen 3D” (2018), “Tranquilos: No pasa nada” (2019), “Risa o muerte” (2020) y “Comedia no esencial” (2021). Además, participó en los festivales más importantes del país y llegó a presentarse en Laugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos. Ahora, Vasco aseguró que se está planteando hacer presentaciones en Buenos Aires ya que “despacito y sin apurarse” quiere probar cómo resulta su espectáculo en otros lugares.

“Este sábado el público podrá ver el show que ganó el Estrella de Mar. En el show junto a Zambayonny aproveché para hacer cosas que ya no hago, obviamente habrá referencias de coyuntura con lo que estuvo pasando este último mes”, anticipó para la función de este fin de semana.

“El objetivo de Kidult era armar un show que no se moviera mucho y eso lo logré, sobre todo los últimos shows alcancé una intensidad que fue lo que esperaba. Tengo muchísimas ganas de subir al escenario”, confesó Vasco.

Por último y previo a volver al escenario donde hizo temporada, el conductor radial y comediante sostuvo: “Sera una hora diez sobre el escenario de un cincuentón que contará chistes sobre cosas estúpidas y otras que le dan miedo. Ese es el abanico”.