Pablo Vasco vuelve a escena con “Comedia no esencial”

El comediante local estrena este viernes en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. También se presentará en Cuatro Elementos con otro show de stand up.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Luego de casi un año sin subirse a los escenarios el comediante marplatense Pablo Vasco estrenará este viernes su nuevo unipersonal de stand up “Comedia no esencial” en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. Además, el sábado 23 realizará “Solo y de noche” en el espacio Cuatro Elementos.

Esta temporada es atípica por las consecuencias que trae la pandemia de coronavirus. Mientras algunas compañías como “Los 4 fantásticos del humor” deciden levantar sus funciones, artistas independientes como Pablo Vasco optan por apostar y estrenan material nuevo para disfrutar del reencuentro con el público para hacer reír. “Rescato a los teatristas y artistas que en esta situación le ponemos el pecho y decidimos laburar igual. Hay colectivos que decidieron laburar en vez de quedarse en la protesta”, sostuvo en diálogo con Qué digital .

“En principio estoy contento porque quería formar parte de la programación del Auditorium, mis planes en el 2020 eran seguir con funciones en la Bodega”, señaló el comediante y reconoció el “esfuerzo” para programar la cartelera en esta temporada para darle la oportunidad a artistas locales que querían actuar.

El comediante marplatense esta temporada teatral realizará dos presentaciones. La primera tendrá lugar este viernes a las 21:30 en el Café Teatral Emilio Alfaro. Las entradas a $300 se pueden adquirir por Plateanet. Y, por otro lado, el próximo sábado 23 a las 21:00 realizará “Solo y de noche” en Cuatro Elementos, Alberti 2746. Las entradas desde $700, que incluyen bebida y cena, se pueden adquirir por Alternativa Teatral.

A su vez, y a horas del estreno, Vasco aseguró que de antemano se sabía que la temporada iba a ser “rara”. “Sé que hay poca gente, que la gente que viene tiene poca guita o los que vienen y tienen guita no me conocen. Y sumo una más, están los que tienen miedo de meterse en un lugar cerrado más allá de que se cumplen los protocolos”, compartió.

Este viernes, y durante un poco más de una hora, Vasco regresa al Teatro Auditorium e intentará encontrarle un sentido humorístico a todo lo que nos está pasando por la pandemia: desde el encierro (obligatorio o no) y los temores hasta las teorías conspirativas.

“Comedia no esencial” es un show nuevo que fue construyendo en el transcurso del 2020 con las herramientas que adquirió a través de distintos cursos virtuales con exponentes de la comedia. Así, Vasco enumerará las vivencias de un hombre que llegó a los cincuenta con un solo miedo: “volverse facho y no darse cuenta”. En este sentido, reconoció que va a “jugar la fecha de hoy” y como el stand up lo permite se nutrirá de lo que vaya aconteciendo incluso “dos minutos antes de subir al escenario” o en el transcurso de la función. “Necesito la risa para seguir actuando”, afirmó.

Por último, Vasco definió que “a la comedia y al stand up siempre le vino bien la vulnerabilidad y no hay nada que me haga más vulnerable saber que todavía no estrené y ya se bajaron un montón, cuando me suba esta noche al escenario del café va a ser un triunfo, lo voy a tomar como tal y voy a dejar todo”.

Por otro lado, Pablo Vasco presentará “Solo y de noche” en el patio de Cuatro Elementos. La propuesta será al aire libre e incluye cena con bebida. Según la programación, la primera función será el próximo sábado 23 a las 21 y volverá el sábado 20 de febrero en el mismo horario.

En este especial de stand up, el comediante marplatense reunirá lo mejor de su material. En el transcurso de una hora relatará cosas que son parte de la vida cotidiana. “Desde aspectos más frívolos –como la vida después de la muerte- hasta cuestiones de verdadera importancia, como el excesivo aire que hay en las bolsas de papas fritas”, admitió.

De esta manera, Vasco profundizará con humor en temas como la vejez, la paternidad tardía, la crueldad de los teclados táctiles, los sinsentidos a la hora de comprar artículos de primera necesidad y las contradicciones de vivir en una ciudad que espera el verano para salvarse fabricando pulóveres.