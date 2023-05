Pablo Vasco vuelve con su stand up: “La comedia y el humor están en todos lados”

Este miércoles a las 21:30 el comediante marplatense inaugura el fin de semana largo con su show “Cómo conseguir chistes”.

(Foto: archivo/Qué digital)

En la antesala de un fin de semana largo, Pablo Vasco regresa al Teatro Auditorium con “Cómo conseguir chistes”. La función será este miércoles a las 21:30 en la sala Nachman. “Este año voy a cumplir diez años haciendo comedia, me parece que la característica de mi personaje es de un tipo que no entiende un montón de cosas”, indicó para Qué digital.

Luego de consagrarse en los escenarios locales e internacionales, Pablo Vasco vuelve al Auditorium con “Cómo conseguir chistes”, un show que además de hacer reír busca repensar su obsesión por tratar de encontrarle el chiste a casi todo y a la necesidad de no tomarse en serio algunas cosas. “El show es el que estrené en enero e hice en febrero, la verdad es que estoy aprovechando las instancias que me da estar en una sala como la Nachman, para mí es ideal porque me da posibilidades de generar climas que por ahí en un bar no puedo hacer”, consideró.

Pablo Vasco subirá a escena este miércoles a las 21:30 en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium. Las entradas a $900 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo ubicado en Boulevard Marítimo 2280.

Después de un 2022 y una temporada 2023 en donde se consolidó artísticamente como referente de la movida local de comedia con dos premios Estrella de Mar en el rubro stand up, Pablo Vasco busca redondear una idea que ha sido su desvelo en los últimos años: el potencial liberador que conlleva una carcajada.

“El show tiene tres partes que se fueron definiendo a lo largo de las funciones y ya se organizó así. La primera es la que más va variando de función a función porque cuando recién lo estrené había mucho público de turismo, es donde más improviso y se va colando material de actualidad más rabiosa”, anticipó previo a la presentación de este miércoles.

Luego, el comediante aseguró que el espectáculo ya cuenta con una estructura: “Después hay un momento donde leo unos one liners que son chistes de una o dos líneas que voy anotando en una libretita y los voy poniendo en consideración de la gente“.

“Al final del show tiene que ver con lo que se denomina en comedia story telling, que es la narración de historia. Termino narrando una anécdota de cuando era chico que a mí me marcó y me enseñó que la comedia y el humor están en todos lados. Por eso el show se llama así pero tiene que ver con el paso del tiempo como vengo escribiendo últimamente”, explicó.

En el año en que cumplirá una década con la comedia, “Cómo Conseguir Chistes” combina diferentes elementos del género, como el stand up clásico, one liners, anécdotas y algunos esbozos poéticos en los que Pablo Vasco le muestra al público lo poco que le importa lo que “la sociedad espera de un cincuentón”.

A lo largo del show el artista no solo buscará hacer reír, sino también abordar temas más profundos. “Mi humor parte de no entender un montón de cosas así que tiene que ver con el paso del tiempo, volverse facho y no darse cuenta y después se van agregando cosas que vayan pintando según la función. Sobre todo en una parte donde hago referencia al haber salido campeón mundial y haber tenido una alegría colectiva tan grande. A veces prefiero quedarme anclado en diciembre del 2022 y no avanzar, también jodo con eso: ‘Salimos campeones del mundo y no importa más nada’“, cerró.