Panal Reggae estrena “Paranoia”, una canción inspirada en la pandemia

El grupo marplatense presentó la nueva canción que está disponible en las plataformas digitales y define al tercer disco próximo a editarse.

(Foto: Emiliano Arano)

El avance de la pandemia de coronavirus no detuvo a Panal Reggae, y en esta oportunidad el grupo marplatense estrena “Paranoia”. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y le da nombre al tercer disco próximo a editarse.

La banda de reggae, que en marzo de este año lanzó el video y la canción “Marsella”, está liderada por Luu Messina en canto y composición junto a Pablo Depaoli en teclados y composición.

Panal Reggae nació en diciembre de 2006 para tocar los viernes en el primer piso de La Mula Plateada, histórico bar de Mar del Plata en donde interpretaba versiones del reggae clásico con tintes más rockeros y en formato de cuarteto. En su recorrido artístico compartieron escenario en distintas regiones del país y Latinoamérica con artistas de la talla de Nonpalidece, Dancing Mood, Israel Vibration, AlphaBlondie, Natty Combo, La Delio Valdez, Mala Fama y Kapanga. A pesar de la pandemia, el grupo marplatense siguió apostando y está ultimando detalles para presentar su tercer disco de forma autogestionada.

Sobre Paranoia, Pablo Depaoli definió que el tema abreva en “sentimientos conspiranoides y en la susceptibilidad y la reflexión” que aparecieron tras la llegada de la pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento social como fenómeno mundial. A diferencia de “Marsella”, en la que se cuenta una historia de amor, “Paranoia” desanda otros sentimientos como la vulnerabilidad, la indiferencia y “te lleva a otros lados”, subrayó Luu Messina.

“Ambas son reggae, Marsella y Paranoia son Panal. El estilo es reggae hecho en 2020 con computadoras y sintetizadores virtuales y expresa el momento que estamos viviendo artísticamente hoy”, sostuvo la artista.

“Paranoia le da nombre al disco porque fue el primer tema, el primer sentimiento. Las primeras palabras fueron ‘Paranoia y susceptibilidad’”, explicó De Paoli y agregó: “Así que me senté, toqué el piano y apareció la frase, cuando arranco un laburo me gusta aprovechar todo lo espontáneo y me parece que esa fue la energía”.

El trabajo será un disco de nueve canciones, y según adelantaron desde el grupo la mitad de los temas se van a terminar de masterizar en los próximos días.

“En Paranoia todo se articula digitalmente y casi sin ensayos previos: nosotrxs (por la banda) no nos hemos visto más para ensayar pero seguimos encontrándonos en la música a como sea, las canciones vuelan de una casa a otra y todxs aportamos lo nuestro”, compartieron Messina y Depaoli.



“Paranoia” tiene una versión en inglés y otra en castellano: la primera que sale a la luz es la cantada en inglés, al tiempo que la versión en español estará disponible en unos meses. “La canción nació en castellano, la primera versión surgió en nuestra lengua materna pero ya teníamos ganas de hacer algo en inglés”, reconoció Messina.

“A muchos de los precursores del reggae los hemos escuchado en inglés, teníamos ganas de cantar en inglés y nos pareció que la composición de Paranoia daba muy bien para la adaptación”, agregó. En este sentido, la artista apunto que la versión en castellano podrá escucharse como “bonustrack” del tercer disco de canciones propias de Panal Reggae.

“Paranoia” es una producción artística hecha por Panal Reggae en conjunto con Ariel Lanfrit, productor del disco Niño Antena, disco editado en diciembre de 2011. En concreto, la canción contó con la participación de Pablo Depaoli, Luciana Messina, Carlos Longhi en bajo, Jonatan Etchegaray en batería, Martín Depaoli en guitarra, Ramón Medina en saxo, Gabriel “Caco” Gesualdi en trompeta, Ramiro Santana en guitarra rítmica, Florencia Albornoz de Castris en coros y Ariel Lanfrit en sintetizadores.

Por otro lado, los actores Federico Balderrama y Santiago Maisonave junto a las actrices María Dondero y Cecilia Dondero protagonizaron el flyer que ilustra “Paranoia”. A su vez, en la imagen visual de la canción trabajaron la cineasta María Dondero, la directora de arte Candela Chirino y el ilustrador Pablo Lizalde.