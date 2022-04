Pepe Cibrián vuelve a Mar del Plata: “Drácula genera algo único en el mundo”

El creador de la “bestia” conversó con Qué digital tras las exitosas funciones en el Luna Park. El musical desembarca en la ciudad en Semana Santa.

(Fotos: prensa "Drácula, el musical")

“Drácula, el musical” desembarca en Semana Santa en Mar del Plata y tras las diez funciones en el Luna Park, su creador, Pepe Cibrián, asegura que se trata de un suceso cultural. “Es un espectáculo que genera algo único en el mundo”, sostuvo en una charla íntima con Qué digital.

El musical sumó funciones a la gira con la que recorrerá el país. De esta manera, “Drácula” celebra 30 años desde que se estrenó y tendrá, finalmente, cinco funciones para reencontrarse con su público en Mar del Plata en plena Semana Santa.

Las presentaciones de “Drácula, el musical” en Mar del Plata serán en el Teatro Radio City el jueves y viernes a las 21, el sábado a las 19:30 y 22:30 y además se sumó una función para el domingo a las 19. Las entradas desde $2500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería ubicada en San Luis 1750.

“Drácula ha sido una de esas cosas que afortunadamente a algunos les pasa en el arte: tener un Drácula en la vida que te defina. Decís Drácula y pensás en Pepe. Me siento muy afortunado, es una cosa privilegiada, no común”, afirmó Cibrián. Escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe y Ángel Mahler, y producido por Tito Lectoure, este clásico retornó a escena para girar con una producción que supera a la original: con 50 actores, cantantes, bailarines y una orquesta de 30 músicos.

El creador de “esta criatura” sostuvo que el suceso que genera el espectáculo aún lo sorprende. “Estoy como en una nube. Es una reposición, una vuelta a vivir algo que no pensé que iba a vivir. Hicimos cinco temporadas distintas, al morirse Tito (Lectoure) yo me fui porque para mí el Luna Park era Tito entonces Ángel, que es muy empresario, dijo de hacerla en el Ópera, hicimos tres o cuatro temporadas, después en el Nacional y en el Astral”, recordó el artista.

“En esta vuelta estábamos separados con Ángel (Malher), sin hablarnos muchos años pero somos como familia, hay mucho amor. Gracias a Cecilia (Milone) que hizo un Instagram en vivo a propósito para que nos encontráramos, con solo mirarnos ya estaba todo dicho. Ahí surgió hacer la reposición en el Luna Park como en el ’91, con 50 actores, 30 músicos y con la producción como fue originalmente”, compartió Cibrián previo a las funciones que tendrán lugar en la ciudad.

“Hicimos análisis con Ángel y pensábamos que iba a ir bien, que venderíamos unas 20.000 entradas y ya llevamos 32.000. Esto nos superó, la gente prende los celulares en las plateas como en los festivales de rock. Drácula genera algo que no se puede creer. En Mar del Plata tuvimos que agregar funciones”, se sinceró.

Hace 30 años que el espectáculo cambió la concepción del género musical. “Drácula es algo muy especial. En el ’91 estaba el 1 a 1 entonces la vieron colectiveros, kiosqueros, gente que no tenía mucha idea. Ahora es un desastre económico y las entradas no son económicas, sin embargo se llena”, sostuvo.

En este sentido, el director remarcó: “En Buenos Aires hay gente que sacó para todas las funciones. El otro día después de la función vino un chico a pedirme que le firme el brazo para tatuárselo, otros tienen tatuados textos. Es algo que no pasa en el mundo, el evento que es Drácula no pasa ni en Broadway; pasa en Argentina, nuestro país es un poco surrealista”, definió Pepe Cibrián Campoy.

De esta manera, el suceso de Drácula arriba a la ciudad en Semana Santa. “Para mí Mar del Plata es como mi casa, no es una ciudad turística, la amo. Desde los cinco años que voy. Me encanta en otoño e invierno. Nunca había ido en Semana Santa, le escapó un poco a los lugares de veraneo porque la gente busca otra cosa, es mucho gasto y se vuelve imposible”, indicó.

A su vez, explicó que el plan inicial era otro. “En primer lugar queríamos ir al Auditorium, pero lamentablemente el teatro –me parece muy bien y así debe ser– le debe dar un precio de entradas prioritario para que la gente pueda ir. Pero se nos hacía imposible. Finalmente vamos a hacer funciones en el Radio City del jueves al domingo, voy el miércoles y me quedo a disfrutarla”, comentó Pepe Cibrián.

La reposición de Drácula se armó en tan solo un mes. “La mayor parte del elenco ya la ha hecho muchas veces, Hernán Cutter es un gran repositor y fueron cuatro semanas de intensísimos ensayos”, describió y completó: “La obra es la misma que en Luna Park –pero estamos hablando de un escenario de 24 metros de boca que se arma, con 40 metros de fondo más una grada de otros 30 metros–, acá llevamos una producción fantástica pero como pasa en Estados Unidos, no salen los mismos efectos pero se logra de otra manera lo mismo”.

“El elenco es muy bueno, la reacción del público es impresionante”, remarcó Pepe Cibrián tras las funciones que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires. Y, en esta misma línea, consideró que “es una propuesta superadora”: “Tanto por quienes lo hacen como Cecilia Milone (Mina), Juan Rodó (Drácula), Laura Silva (Nani), Pehuen Naranjo (Van Helsing), Karina Levine (La Condesa) es tan de ellos como es de ustedes. Drácula ya no es mío es de ustedes. Lo tienen tan incorporado que le dan una impronta”

Cecilia Milone tenía 22 años cuando se estrenó Drácula, Juan Rodo, 24 y, según Pepe Cibrian, “están esplendidos”. “Son divinos arriba y fuera del escenario, muy buena gente. La gente que hace lo que le apasiona crece bien, lindo. Es un privilegio que no todos tenemos”, afirmó.

Sin dudas, el espectáculo que cumplió 30 años desde su estreno permitió el crecimiento del teatro musical en Argentina, así como de artistas e instituciones especializadas en su formación.

Me cambiaron la vida a mí y al teatro musical. Desde que existió Drácula se abrieron muchas escuelas musicales en Mar del Plata y otras ciudades. Fue un suceso tan brutal que empezaron a pergeñarse todas esas ideas

Luego de las funciones en Mar del Plata, la gira de “Drácula, el musical” continuará con presentaciones por Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, entre otras.

Con 74 años, Pepe Cibrián le sigue agradeciendo a quienes creyeron en él desde un inicio. “Nadie hubiese producido este delirio, porque había que hacerlo así o no hacerlo. Yo ni sabía que iba a hacer Drácula, le pedí la entrevista a Tito (Lectoure) y cuando hable con él no sé que le conté y no tenía ni la más remota idea de que iba a hacer. Ni en pedo soñaba con hacer un Luna Park. Le hable con pasión, lo hice volver a ‘boxear’, me llenó de amor y agradecimiento junto a Cristina”, rememoró.

Por último, y fiel a su estilo, Pepe Cibrián se mostró agradecido con este presente de “Drácula, el musical”, ya que además se encuentra bien de salud y enamorado: se encuentra en pareja con un joven de 32 años a quien conoció a través de una aplicación de citas. “Ya no uso Tinder porque estamos en pareja y el sentido era ese, ya lo borré y él se borró. Es una relación muy maravillosa y la vida ahí también me ha dado un regalo mágico y estoy muy feliz. A esta edad y le llevo 40 años, es guapísimo e inteligentísimo, tiene dos hijos divinos y una familia maravillosa, la cual conozco y quiero mucho. Estoy muy agradecido”, cerró.