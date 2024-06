“Pixar en concierto” llegará en vacaciones de invierno a Mar del Plata

El espectáculo se presentará el sábado 20 y domingo 21 de julio en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”. Cómo adquirir las entradas

(Foto: prensa "Pixar en concierto")

“Pixar en concierto” llegará por primera vez a Mar del Plata y promete ser uno de los sucesos de las próximas vacaciones de invierno. Tras el éxito en el Teatro Colón de Buenos Aires, el espectáculo que combina interpretaciones con música en vivo se presentará el sábado 20 y domingo 21 de julio en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.

El poli, ubicado en la avenida Juan B. Justo y España, se vestirá de gala para recibir a familias marplatenses y turistas en un show multimedia que busca acercar a las infancias a la música clásica a través de los icónicos personajes de Disney y Pixar. Por primera vez en la ciudad, se podrá disfrutar de un concierto que atraviesa a diferentes generaciones. Las funciones están previstas para el sábado 20 y domingo 21 de julio a las 19.

Las entradas desde $28.000 a $32.000 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma web Ticketek.

De esa manera, el espectáculo que combina la interpretación en vivo de célebres piezas musicales de películas de Disney y Pixar con la proyección de los mejores momentos de los icónicos filmes desembarcará en Mar del Plata el primer fin de semana de vacaciones de invierno.

“Pixar en Concierto” realizó funciones exitosas el año pasado en el Teatro Colón de Buenos Aires, escenario al cual regresó en temporada por la respuesta del público, y de cara al invierno, a partir del 10 de julio, realizará múltiples presentaciones en Córdoba y en vacaciones hará una doble función en Mar del Plata.

Según anticiparon desde la producción, contempla un repertorio integrado por “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Cuando ella me amaba”, de Toy Story 2; el tema ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001, “Si no estoy contigo”, de Monsters Inc, “Le Festin”, de Ratatouille, “Viento y cielo alcanzar”, de Valiente, y “Recuérdame”, ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018 y “Un poco loco”, de Coco. Para quienes deseen escuchar las canciones que luego sonarán en vivo en la ciudad pueden hacerlo a través de la playlist “Lo mejor de Pixar” en Spotify.

“Pixar en concierto” cuenta con la interpretación de cantantes y bailarines en escena, con un gran despliegue visual de nivel internacional que sumará a destacados músicos, bajo la dirección orquestal de Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane. En esta oportunidad el cuerpo orquestal estará integrado por la Orquesta Académica del Teatro Colón y músicos de Mar del Plata.