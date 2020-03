Por el coronavirus, trabajadores de la danza buscan soluciones económicas

Quienes se desempeñan en el sector pueden llenar un formulario virtual para ser parte de las estrategias que buscan dar respuesta y sobrellevar la crisis.

(Foto: Facebook Movimiento por la danza)

A raíz de las medidas preventivas para evitar la expansión del coronavirus, muchos trabajadores informales están preocupados por la economía. Es el caso de trabajadores de la danza, al igual que en el ámbito teatral, y por eso buscan actualizar el registro de quienes se desempeñan en la actividad para dar respuesta a las necesidades a través de diferentes estrategias.

Advierten que la mayoría de las y los trabajadores no percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia ya que perciben una mínima parte de sueldo en blanco. “Nos encontramos en emergencia económica. En la mayoría de los casos el Ingreso Familiar de Emergencia no nos contempla ya que percibimos una mínima parte de nuestro salario en blanco y el resto de trabajos no registrados y/o facturados como monotributistas”, puntualizaron.

Por esto le piden a toda la comunidad de la danza que ingrese a la página para completar el formulario: www.movimientofederaldedanza.com.ar.

Además, para más información realizarán un vivo informativo con caja abierta para preguntas el próximo miércoles 1 de abril a las 20 a través de las redes sociales. Por Instagram @movimientofederaldedanzamdq y Facebook Movimiento Marplatense de Danza.

Dada la situación actual, desde el Movimiento Marplatense de Danza se organizaron para poner en marcha estrategias que hagan posible sobrellevar esta época de crisis. “Para buscar soluciones es fundamental contar con los datos del Registro Nacional de Trabajadorxs/es /as de la danza que venimos realizando desde el mes de enero”, cerraron.