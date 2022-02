El premio Estrella de Mar de Oro 2022 fue para Nicolás Vázquez

El actor, director y productor que protagoniza la exitosa obra “Una semana nada más” recibió el máximo galardón.

(Fotos: Qué digital)

Los Premios Estrella de Mar 2022, en una temporada que empezó a recobrar el color del teatro tras el fuerte impacto de la pandemia de covid-19, tuvieron como gran ganador de la noche a Nicolás Vázquez al quedarse con el Estrella de Mar de Oro. Previamente, el actor, director y productor que viajó exclusivamente para la ceremonia había ganado en su rubro de actuación protagónica de comedia.

Nicolás Vázquez protagoniza esta temporada “Una semana nada más” junto a su pareja, Gimena Accardi, y a Benjamin Rojas en el Teatro Radio City, aunque por el momento las funciones están suspendidas a raíz de una intervención quirúrgica que se tiene que realizar la actriz. Las funciones venían realizándose de miércoles a domingo a las 21:30 en el Centro de Arte MDQ.

Nicolás Vázquez, de 44 años, viajó exclusivamente a Mar del Plata este lunes para formar parte de los Premios Estrella de Mar 2022. El actor, productor y director comenzó la cuarta temporada de la exitosa comedia “Una semana nada más” el pasado 1 de enero en el Teatro Radio City.

“Agradezco a todo este equipo maravilloso que tengo de gente que trabaja, trabajamos en equipo, nadie es más que el otro. Me gusta trabajar así, como un técnico de fútbol, para mí el teatro es eso, es llegar temprano, es mi segunda casa, amo el teatro y me siento muy honrado de estar entre tantos artistas maravillosos”, fueron las primeras palabras de Nico al recibir el premio de la mano del intendente Guillermo Montenegro.

También hizo referencia a dichos previos del actor Luis Brandoni durante la ceremonia -“Acá nadie gana, nadie pierde- y remarcó :”En realidad ganamos todos porque nos subimos a un escenario y tenemos la posibilidad de hacer un trabajo tan hermoso y tan distinto. ¿En cuántos trabajos uno puede ser felicitado, ser aplaudido, tener la posibilidad de tener un premio? Somos bendecidos, hacemos lo que queremos, encima en esta ciudad que amo, en la que me siento muy representado”.

En otro tramo de su mensaje expresó: “Cada vez que nos subimos a un escenario somos felices, nos sentimos bendecidos, sobre todo en un momento donde gente necesita eso; trabajamos con amor, con pasión. La vida es dura, hay momentos malos y otros muy lindos. Pero la vida es hermosa”.

Finalmente, agradeció al público -“Sin ellos no somos nadie”- y a sus compañeros Gimena Accardi y Benjamin Rojas.

En ese momento, entró al escenario una mujer para exponer un reclamo hacia la Justicia por una violenta entradera sufrida por su padres en julio de 2021. Mientras tanto, también comenzó a desplegarse una bandera para reclamar la restitución de la Comedia Municipal, un pedido que se escuchó también en la ceremonia por parte de algunos actores.

“Una semana nada más” es una comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general Oniisan y Preludio. El debut de la obra fue en el 2019 y hasta el momento es una de las más elegidas por el público.

“Después de mi casa, el teatro es el lugar donde me siento más seguro y feliz en el mundo. Subo a un escenario y se me pone la piel de gallina, entro a una sala y respiro otra cosa. Siento que vengo de ahí, porque tengo mucho más que ver con el trabajo en equipo, en lo inmediato, con lo que sucede en el momento y la devolución del público. A mí me gusta lo palpable”, señaló el actor en una nota con Qué digital en el inicio de la temporada.

Nicolás Vázquez inició su carrera en 1997 en la novela televisiva RRDT. Entre otras ficciones en la pantalla chica, participó de la tira “Mi familia es un dibujo”, “Verano del 98” pero el gran reconocimiento le llegó por su personaje en “Son amores”. Con sus personajes en “Los pensionados”, “¿Quién es el jefe?, “Alma Pirata”, “Los Únicos”, “Solamente vos”, “Mis amigos de siempre” y “Casi Ángeles” se ganó el corazón de las y los televidentes. En el 2005 debutó en el cine con la película “El buen destino”, también le puso su voz a Rayo McQueen en “Cars” y “Kryptonita”, “La última fiesta”.

En su paso teatral entre el 2009 y 2010 protagonizó “Rumores” y obtuvo el premio Estrella de Mar a mejora actuación de reparto. Posteriormente subió al escenario con “Sinvergüenzas”, “Estravaganza Tango” y “El otro lado de la cama”.