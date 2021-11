Presentaron tres libros en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Se trata de “El libro de imagen”, “Una retrospectiva del futuro. Vida y obra de Astor Piazzolla” y “Entre preceptos y derechos. Directoras y guionistas en el cine mudo argentino (1915-1933)”.

Durante la 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, además de la proyección de películas y la realización de foros de intercambio, también se llevó adelante la presentación de tres libros. Por un lado, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) formalizó su editorial con la edición de “El libro de imagen” en homenaje a Jean-Luc Godard. A su vez, desde la organización lanzaron “Una retrospectiva del futuro. Vida y obra de Astor Piazzolla” y “Entre preceptos y derechos. Directoras y guionistas en el cine mudo argentino (1915-1933)”.

A tres años del estreno del último largometraje de Jean-Luc Godard en el Festival de Cannes, desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata decidieron homenajear al cineasta suizo-francés a través de una celebración múltiple de su obra. Así, a la exhibición de la película se sumaron dos propuestas: una versión del film en formato de instalación que está en Villa Victoria, Matheu 1851, y un libro con el guion de la misma. En tanto que “Una retrospectiva del futuro. Vida y obra de Astor Piazzolla” y “Entre preceptos y derechos. Directoras y guionistas en el cine mudo argentino (1915 -1933)” se pueden descargar de forma libre y gratuita a través de la página oficial del festival.

“El libro de imagen” nace de un dispositivo de montaje: parte del texto original de Jean-Luc Godard y se convierte en un emplazamiento en otra lengua, una remake ilustrada por fotogramas de 48 cineastas latinoamericanos. “El resultado es un libro en el que el pase de páginas ilumina encuentros aleatorios o rimas provocadas, afinidades y contrapuntos entre el maestro suizo-francés y todo un continente de creación”, resaltaron desde la organización. Y a su vez, durante la presentación, el presidente del Incaa, Luis Puenzo, confirmó que a raíz de esta publicación el Instituto formalizó su propia editorial.

Por otro lado, en el marco del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla se realizó la presentación virtual -disponible en el canal de YouTube- y presencial del libro “Una retrospectiva del futuro. Vida y Obra de Astor Piazzolla” de Marcelo Gobello. El material aborda la vida, la obra y la música del compositor de una manera diferente. Reconoce el valor futurista y la evolución permanente que caracterizó a Astor Piazzolla y a su obra.

Al respecto, Daniel Villaflor Piazzolla, nieto del compositor y vicepresidente de la Fundación destacó la importancia de explicar la relación de Astor Piazzolla con el cine y el gran aporte que hizo. “Astor renovó y le dio una nueva vida al tango, patrimonio intangible de la humanidad. Estamos hablando de dos íconos y orgullos de la cultura argentina como lo son Astor Piazzolla y el Festival de Cine de Mar del Plata”, valoró el autor del libro.

Por otro lado, se realizó la presentación del libro “Entre preceptos y derechos. Directoras y guionistas en el cine mudo argentino (1915-1933)” a través del cual Lucio Mafud realizó una investigación exhaustiva tratando de encontrar huellas de las películas de cine mudo de las que ya no queda ningún rastro. “Este libro sigue una tradición que tiene el festival de revisitar la historia del cine o mejor dicho las diferentes historias del cine”, consideró la directora artística del Festival de Cine, Cecilia Barrionuevo.

Este trabajo más que una investigación se trató de una “reconstrucción arqueológica” a través de revistas, publicidades, fotos y libros; con este material el autor recompuso el trabajo de mujeres en la industria. El libro también destaca los diferentes usos que se le daba al cine: cine pedagógico con una visión moralista, cine recreativo, cine con conciencia política. “Hay que tener un ojo sensible para contar que no se suman mujeres a la historia del cine sino que ya se hacía por ellas. El trabajo es tremendo ya que hay que encontrar huellas de forma antropológica de películas que ya no existen”, aportó la socióloga Laura Fernández Cordero. En este sentido, este volumen cumple el rol fundamental de visibilizar un entramado de voces de mujeres que corrían peligro de permanecer ocultas.

“Trabajé una década tratando de recuperar todo tipo de información sobre películas de ficción entre 1914 y 1933. Decidí empezar a estudiar sobre las realizadas por mujeres ya que me llamaba la atención la cantidad que existían”, cerró Lucio Mafud.

Por último el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando Lima, recalcó la importancia de estas ediciones en el marco del evento internacional. “Estamos muy orgullosos de estas publicaciones. Somos conscientes, y era algo que pregonaba Martínez Suárez, que de que hay que compartir el cine por otros medios”, concluyó Fernando Lima.

BONUS TRACK: CINCO PRESENTACIONES PARA VER DE MANERA VIRTUAL

A través del canal de YouTube del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se puede disfrutar de la presentación del libro “Más allá de la estrella. Nuevas miradas sobre Hugo del Carril”. Este libro aborda la obra y la trayectoria del artista en tanto figura fundamental del campo político-cultural argentino del siglo XX, explora sus facetas como estrella popular y como director de cine, así como su relación con la política.

También está disponible la presentación del libro “Super 8 Argentino Contemporáneo – Pasado, presente y futuro”, una obra en la que Paulo Pécora narra la historia de una escena de cineastas que filman en Super 8 en Argentina, desde 1967 a la actualidad. El libro repasa además la obra de autores que influyeron en una nueva generación que elige el formato con una mirada experimental o que lo usa como soporte para contar ficciones y documentar la realidad.



Otra de las presentaciones que se destacó fue la del libro “Oficio de alto riesgo. Un recorrido por la vida y la obra de César Troncoso”, una obra que se basa en la vida del actor uruguayo más reconocido y exitoso, y el más convocado a rodajes en otros países. Este libro de Diego Faraone recopila aspectos de su vida y principalmente de su obra, ofreciendo un recorrido por películas icónicas de los últimos 20 años y por una irrefrenable pasión por el cine.

Además, a través de sus protagonistas se puede conocer el libro “Escritos fundamentales – Manny Farber”, una selección de textos publicados en distintos medios entre 1942 y 1975 que sirven como recorrido para mostrar las distintas facetas del artista, crítico de cine y escritor estadounidense, Manny Farber (1917-2008), uno de los padres de la crítica cinematográfica moderna anglosajona, admirado por la generación posterior de críticos como Jonathan Rosenbaum, Kent Jones, y J. Hoberman. Del cine underground al “arte termita”, Farber fue también uno de los pioneros en la defensa de la vitalidad de los géneros “menores” frente a las grandes obras del canon hollywoodense.

Por último, una de las presentaciones más conmovedoras se podrá disfrutar este viernes a partir de las 16. Se trata de “El espectro de la ausencia. Cine Argentino de postdictadura como renarración de la memoria colectiva”. Y a través de este libro Carla Grosman propone que el cine no hegemónico de la primera década de postdictadura fue el actor privilegiado para ocuparse de llenar los huecos que la violencia de la discursividad oficial iba dejando en las representaciones de la memoria.