“Princesas”, un musical que reversiona figuras clásicas de la literatura infantil

La obra de Pepe Cibrián estrena este viernes 2 de diciembre a las 21 en la sala Melany. Luego realizarán cuatro funciones en enero y febrero.

(Foto: prensa Princesas)

La temporada teatral ya se palpita y este viernes 2 de diciembre se estrena el musical “Princesas” en Mar del Plata con la dirección de Daniela Parrinello Rizzi. La obra escrita por Pepe Cibrián y protagonizada por elenco marplatense se podrá ver a las 21 en la sala Melany y luego realizará cuatro funciones durante enero y febrero.

“Princesas” estrena en Mar del Plata. La función tendrá lugar el próximo viernes a las 21 en la sala Melany y las entradas a $2000 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral ubicado en San Luis 1750. Después del estreno, el público tendrá funciones programadas el viernes 23 de diciembre a las 21:30 y, en plena temporada, habrá cuatro funciones en la misma sala. Las fechas están programadas para los jueves 5, 19 de enero, 2 y 16 de febrero a las 20.

“Princesas” es una obra que Pepe Cibrián escribió y estrenó en Buenos Aires y que esta temporada cedió los derechos para su realización a un elenco de artistas marplatenses integrado por Marcelo Fabián Rossi, Marina Elissamburu y Marina Sol Stipanich.

En cuanto a la obra, la misma plantea un escenario en el que Cenicienta, Blancanieves y Caperucita acuden a un encuentro para saber qué fue de sus vidas tras 30 años de no verse. En ese encuentro disparatado, Cenicienta lidera un movimiento feminista, Caperucita se niega a aceptar que ya no tienen la vigencia que solían tener y Blancanieves logró adaptarse, reconvirtiéndose en una princesa que brinda herramientas de autoayuda. Si bien su tiempo de gloria ya pasó, no se dan por vencidas y quieren una nueva oportunidad para volver a brillar. Y en el afán por revivir su fama de heroínas, recordarán el éxito y sus épocas doradas de una manera divertida y delirante al mismo tiempo.

La obra cambia la mirada sobre las tradicionales princesas, algunas más empoderadas, pero todas nostálgicas y dispuestas a analizar sus propios cuentos, donde se cuestionan el tipo de historias contadas a las familias durante años, aunque la pieza también reivindica la autoría del autor francés Charles Perrault.

Pepe Cibrián, quien regresa a Mar del Plata para hacer “Drácula, el musical“, acompaña esta propuesta no solo desde la dramaturgia, sino que participa con su voz en off como uno de los personajes de esta particular comedia y además cedió el vestuario creado por Alfredo Miranda.

“Princesas” en Mar del Plata se completa con la asistencia de dirección de Dolores Pazos, el diseño de iluminación de Gustavo Martincic y el diseño y realización de escenografía de Candela Chirino junto a Marianela Méndez, Nahuel Aguero y Leandro Moyano. La producción general está a cargo de Marina Sol Stipanich y de Marcelo Rossi, quien fue alumno del reconocido artista que popularizó la comedia musical en el país.