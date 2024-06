“Proyecto Garland”, una obra musical que se “mete en el barro” y ahonda en el trabajo infantil

Gerardo Grillea y Marina Munilla profundizaron cómo nació la pieza inspirada en la vida de Judy, protagonista de El mago de Oz, que se presenta en el Auditorium.

(Foto: prensa "Proyecto Garland")

En la antesala del último fin de semana del mes, la agenda cultural de Mar del Plata suma a una joya del teatro musical off porteño :“Proyecto Garland” inspirada en la vida de Judy Garland, la protagonista de “El mago de Oz”. Gerardo Grillea y Marina Murilla, creadores de la obra que se presentará este viernes en el Teatro Auditorium, compartieron que se “metieron en el barro” para indagar sobre un personaje que sufrió hasta su muerte, también ahonda en el trabajo infantil y busca “poner luz” para reflexionar sobre abusos tanto en la industria cultural como en otros sectores.

Somewhere, over the rainbow fue la canción que Frances Ethel Gumm, artísticamente conocida como Judy Garland, interpretó por primera vez en “El mago de Oz” (1939). A pesar de su fama, la presión y las exigencias de la industria afectaron tanto su salud física como mental. A través de este personaje y con la idea de indagar sobre el trabajo infantil, los abusos, el amor y la fama, la actriz Marina Munilla y el director Gerardo Grillea crearon “Proyecto Garland”, una obra de teatro musical.

La presentación en Mar del Plata, en única función, será este viernes a las 20.30 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium. Las entradas a $6.000 se pueden adquirir directamente en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280 o en la plataforma Plateanet, que suma un recargo administrativo.

“Mar del Plata es la ciudad que me vio nacer, en mi formación y mi quehacer teatral, estoy con muchas expectativas de que los marplatenses puedan ver nuestro trabajo. La estrenamos el año pasado en Buenos Aires con muy buena repercusión, creo que es una obra que no solo habla de Judy Garland sino que reflexiona sobre otros temas”, comparte Gerardo Grillea en una charla con Qué digital.

Después de haber hecho una obra basada en el personaje de Ingrid Bergman y otra en Golda Meir, Marina Munilla y Gerardo Grillea estaban buscando material para hacer otra puesta. En este sentido, el director teatral refleja que quería cerrar la trilogía o continuar con estas personalidades y fue la actriz quien le trajo a Garland como punto de partida para “hablar” de temas profundos.

“Estaba indagando sobre las infancias y el trabajo infantil porque cada vez que tomaba el subte o el colectivo había un niño que cantaba, pedía o hacía malabares a cambio de una moneda. Eso me movilizaba mucho y me llevó a escribir textos en relación a eso. Cuando Marina (Munilla) me trae la idea de Judy Garland, quien sufrió abusos físicos y psicológicos, explotada desde muy chica trabajando, vimos que teníamos la semilla de la nueva obra: cruzar la vida de Judy Garland con esta investigación sobre el trabajo infantil”, recuerda.

“INTERPRETAR A JUDY GARLAND ES CONMOVEDOR”

Con profundidad, humor y compromiso, Marina Munilla (ganadora del Premio ACE Revelación Femenina) interpreta a Judy Garland, y da cuenta en su cuerpo herido de las consecuencias que implica lo que vivió en su infancia. “Interpretarla es conmovedor, pude elegirlo y en ese sentido siempre estuve segura de querer hacerlo. De pequeña veía El mago de Oz en Canal 9 en formato de serie y me sentía muy identificada con esa niña Dorothy en ese mundo de adultos, y de más grande entendí qué era lo que sucedía pero sabía que algo malo pasaba en ese lugar, que esa niña no era feliz”, reconoce la actriz.

Previo a la función en Mar del Plata, Munilla confiesa que ponerse en el papel de Dorothy y Garland es “un desafío”, y no duda en destacar que es el “mejor trabajo” de toda su carrera artística. “Es un personaje que interpretaron otras actrices, pero el encare de este texto es muy particular, muy sensible y no tiene que ver con otras propuestas anteriores que fueron maravillosas, en este caso trabajamos una sensibilidad muy especial y unos extremos en la actuación que no se habían hecho antes”, señala.

“Hay muchas interpretaciones de Judy Garland pero creemos que en un punto no se meten en el barro, en esa profundidad, en esa oscuridad de su vida. Se quedan en las luces, en la estrella”, reconoce y agrega: “Acá lo que hacemos es ensuciarnos, meternos a fondo y contar realmente cuál fue su vida atravesada por la filmación de El mago de Oz donde sufrió extremos abusos en su cuerpo y en sus emociones, y después no se pudo recuperar”.

La actriz admite que interpretar este personaje fue muy “complejo”. “Atraviesa energías muy distintas durante el transcurso de la obra: por momentos es una niña inocente y por momentos es una mujer con una energía arrolladora y con unos impulsos animales y a su vez sensible”, explica.

“El trabajo fue muy minucioso”, define la protagonista que trabajó la mirada, la gestualidad y las pausas como la búsqueda de la corporalidad. “Es un trabajo muy físico el que hago y no solamente en la corporalidad de mujer a niña sino de la búsqueda de esa animalidad que contenía ese cuerpo. Junto a Gerardo Grillea fuimos generando esos trazos que finalmente conforman el personaje”. Para esa construcción fue fundamental la caracterización, la musicalización y el uso escenográfico: “Hasta la bañera que uso para moverme, entrar y salir, todo constituye al personaje”.

Por su parte, el directo anticipa que si bien la obra es teatro de texto “tiene intervenciones musicales pero no es una comedia musical”: “La música que van a escuchar y que interviene en la obra fue exclusivamente diseñada, es original. No utilizamos el repertorio de Judith Garland, Marina escribió la letra de las canciones y Gustavo García Mendi compuso las excelentes melodías”.

Sin embargo, el clásico Somwhere, over the rainbow no podía faltar. “Es una pieza icónica, no solo del cine y de la música, sino de la propia Judy Garland. Aparece en un momento muy particular, no como todos esperamos que aparezca”, sugiere.

En cuanto al uso de la música como recurso, explica que “las canciones son la viva voz de Judy Garland”. “Es todo aquello que no pudo decir, lo dice a través de estas canciones pero con un complemento, están en inglés. Nos pareció que a través de la música podía gritar a los cuatro vientos lo que a ella le pasaba pero como todo es complejo este grito no llega del todo porque hay algo del idioma que interrumpe la comunicación, igual las canciones se van traduciendo en vivo”, repone.

La obra no busca retratar el personaje de Judy Garland sino que va más allá de su figura. “Nos parecía que en el trabajo infantil, la falta de amor, la soledad, la manipulación y la extorsión hay una especie de denuncia hacia la industria, no solo de Hollywood, sino con todos los sistemas perversos que nos rodean, lo mal que funcionan el sistema de salud, lo mal que funcionan las políticas culturales”, analiza el director.

Es por eso que afirma que el público que asista a la función en Mar del Plata se va a “encontrar con una pieza de tinte beckettiano y no tan aristotélica”. “No es que tiene un inicio, nudo y desenlace. Se requiere estar activo, estar pensando todo el tiempo, tiene muchos estímulos. A la vez, hace reflexionar cómo todo el sistema que nos rodea durante muchos años perjudicaron a los niños, siempre son los vulnerables, entonces es muy fácil manipularlos y los adultos se aprovechan de eso”, expone.

“Las consecuencias que provocaron fueron que una mujer con un talento impresionante termine muriendo ahogada a los 47 años y eso es lo más doloroso, perder a una persona. Por eso con Proyecto Garland queremos sacar a la luz eso que no murió en la época dorada de Hollywood sino que hoy en día sigue ocurriendo, lo vemos a diario y somos muy pasivos, creo que tenemos que pensar un poco más en el otro para vivir en un mundo un poco mejor”, cerró.