Qué se puede hacer en Mar del Plata en el inicio de las vacaciones de invierno

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Este fin de semana comienzan las vacaciones de invierno, la ciudad vuelve a contar con un cronograma cargado de propuestas y es inevitable que algunas personas se pregunten: “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Por este motivo, Qué digital ofrece un listado con una docena de alternativas culturales que tendrán lugar este viernes, sábado y domingo.

Las recomendaciones culturales inician a plena música este viernes con la presentación del espectáculo “Todo va a estar bien” en la sala Payró del Teatro Auditorium. A su vez, Surreal se presenta en el Centro Cultural América Libre. Y los clásicos de la cumbia romántica le pondrán ritmo en Ciudad Cultural Brewhouse con Los Charros.

Por la tarde, la cantante Paula Reser -quien representará a Mar del Plata en el Festival La Falda 2022- celebrará junto a artistas locales con una ronda de músicos en El Argentino. A las 21, Inés Estévez subirá al escenario de la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium para inaugurar el ciclo Mujeres Cantoras.

Por último, este domingo dentro del ciclo “A desaburrir el invierno” se presenta “Dulcinea, una aventura quijotesca” en el Teatro Auditorium con entrada gratis. A su vez, se estrena “Me quiere no me quiere” una propuesta para compartir en familia en El Club del Teatro. Y en el Museo Mar se proyectará “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, de David Trueba, con entrada libre y gratuita.

Cabe resaltar como parte de las sugerencias para saber qué hacer en Mar del Plata, a raíz de las últimas disposiciones por la pandemia de covid-19, que en cuestiones recreativas el uso del barbijo es opcional. Para la mayoría de los espectáculos se recomienda comprar o reservar las entradas previamente.

Rodrigo Frugoni, Martín Sciurano y Daniel Hoyos presentarán este viernes a las 21 un espectáculo musical con obras de Luis Alberto Spinetta, Charly García y géneros populares: “Va a estar todo bien” dirá presente en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.

Se trata de un repertorio conformado por obras del rock nacional desde Luis Alberto Spinetta, Charly García, hasta géneros populares y composiciones propias. Además de temas de los grandes del rock nacional, los músicos marplatenses, Rodrigo Frugoni, Martín Sciurano (bajo eléctrico) y Daniel Hoyos (batería), interpretarán géneros populares y composiciones propias.

Este viernes a las 21 el Centro Cultural América Libre abre sus puertas a una banda compuesta por siete mujeres que recorre el estilo rap-fusion con ritmos latinoamericanos.

Surreal incorpora instrumentos como violín, bajo, guitarras, percusión, flautas y voces, además de performances de danza y acciones teatrales. Sus letras están orientadas a temáticas de empoderamiento femenino, contenido social y espiritual. En esta presentación, compartirán el evento con Clarita Diamante con su DJ set.

Este viernes Los Charros se presentarán en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto para revivir los mejores clásicos de la cumbia romántica.

Los Charros son un grupo de cumbia romántica formado en 1993 por José Olaya en Florencio Varela, que se dedica a realizar reversiones en ritmo de cumbia de canciones populares como las de Marco Antonio Solís, Bronco, Juan Gabriel, Selena, entre otros artistas. Fue liderado por el vocalista Daniel Cardozo, Roberto Gamarra, Oscar Vásquez, Chimbote, Darío Flocari entre 1993 y 2010.

“El Principito” llega en un espectáculo único de teatro y cine de animación con dibujos del genial Milo Lockett, música de Marcelo Andino y dirección de Josse Muñoz y Julio Panno. Durante las vacaciones de invierno se podrán disfrutar dos funciones diarias: a las 15 y 17 en el Teatro Carreras.

A través de una mirada moderna con una puesta en escena única, que combina actuación en vivo y tecnología de cine de animación en el estilo mapping, brinda una experiencia inolvidable y una nueva forma de hacer teatro.

En esta oportunidad el actor Eric Magnaterra interpreta a El Principito y a través de él recorrerá el libro siendo el único personaje en vivo que interactúa con el resto que están proyectados en una animación y cuyas voces son de los increíbles actores del musical: Omar Calicchio, Sandra Guida, Gustavo Monje, Mariela Bonilla y Lisardo Álvarez.

La compañía Dudú estrena su quinta producción: “GaviVali”. El estreno tendrá lugar este sábado a las 17:30 en el centro Cultural Dudú, para dar inicio a la programación de la temporada invernal.

“GaviVali” se gestó bajo la premisa del derecho a la inocencia que tienen las infancias y el derecho a compartir libremente con los demás lo que aprenden, lo que piensan y lo que sienten, ya sea hablando, dibujando, escribiendo, o por cualquier otro medio. La música, la escenografía y los objetos instalan a los espectadores en un espacio creado para espiar la libertad de pensamiento, las dudas y certezas que transitan los personajes en escena en el ejercicio de ensayar la vida.

Florencia Gaona, Soledad Gargiulo y Sebastián Quiroga, son quienes interpretan este espectáculo. El texto y dirección general es de Sandra Maddonni y la música original de Joaquín Deoseffe.

La cantante Paula Reser será representante de la ciudad el próximo 20 y 21 de julio en el Festival La Falda 2022 y, para celebrar este logro, se realizará una ronda de músicos, este sábado a las 17:30 en El Argentino.

“Vamos a hacer un espectáculo a la hora del café, por la tarde, con músicos locales festejando la representación de Mar del Plata. Estarán Luis Reales, Santiago Carbone, Azul Tomasello, Mateo Franco y más artistas que habitan en la ciudad”, invitó la artista.

Paula es de Viedma, Río Negro, pero hace once años que se radicó en Mar del Plata. La música, en cambio, la acompaña desde la adolescencia. El folklore fue su primer género, con el grupo “Quiyahué”, con el que participaba de fiestas populares en el sur. Pero en 2012 se mudó a Mar del Plata y se enamoró del tango.

La multifacética artista Inés Estévez se presentará con un show de Jazz en formato de quinteto este sábado a las 21:30 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. La función, que se enmarca en el ciclo Mujeres Cantoras, forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Acompañada por Nataniel Edelman en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, Javier Martínez Vallejos en batería y Sebastián Valsecchi en guitarra, recorrerá la heterogeneidad más insospechada, desde estándares tradicionales hasta reversiones de géneros populares y de otras extracciones, pasados por el tamiz del Jazz.

Inés Estévez se ha presentado en los más importantes clubes y festivales de jazz, teatros nacionales y giras por Uruguay y Argentina, y su disco “NUDE” fue nominado a los premios Gardel como mejor álbum de jazz. Sus conciertos son una celebración de dicha vertiente musical y sus derivados: blues, swing, bossa y algunas versiones de otras extracciones, incluidas canciones en español.

La música y las lecturas se volverán a encontrar en “Palabras del sur”, de la mano del músico y compositor Fabio Herrera y la periodista y docente Susy Scandali. La función será este sábado en el Centro Cultural “Mar de Fuegos”.

“Palabras del Sur”, es un intercambio de canciones propias y de autores como Jorge Fandermole, Sergio Sainz, Alfredo Zitarrosa, por citar algunos de los compositores que serán interpretados por Herrera con distintos instrumentos como guitarra y udú. La música acompaña los textos de Bernardo Kordon, Elena Poniatovska, Cristina Peri Rossi, Mario Benedetti y de la propia Susy Scándali.

Con dramaturgia y dirección de Carla Areta y Massi Mena, este absurdo en un acto aborda las particulares reflexiones existenciales de dos mujeres atravesadas por los recuerdos, la soledad, las mentiras hechas verdad y la incertidumbre de la nada misma. La “Trayectoria de las moscas” se presenta este sábado a las 20 en El Galpón de las Artes.

La Trayectoria de las Moscas es el resultado de la búsqueda e investigación de los artistas en el género del teatro del absurdo convirtiéndose así en el primer espectáculo escrito, producido, dirigido y actuado por este dúo. Carla Areta y Massimiliano Mena son artistas independientes de Mar del Plata que desde el 2012 comparten escena en diferentes proyectos como “El ciclo Teatro Urgente” y “Comedia Paranormal”, así como las obras de “Comedia el Juicio” y “Disparate”.

En el marco de “A desaburrir el invierno” hay muchas propuestas gratuitas para compartir en familia, y este fin de semana el público podrá disfrutar de “Dulcinea, locura quijotesca”. La función tendrá lugar el domingo a las 16 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Dulcinea, Don Quijote y Sancho Panza llegan para contar sus aventuras y al hacerlo emprenden la más emocionante de las aventuras posibles: la de ir de pueblo en pueblo representando historias. Tres viajeros vienen de lejos, como los antiguos cómicos de la legua, y traen consigo todo lo necesario para contar sus historias en un carro unido a un perchero rodante. Visten de blanco y, sobre ese vestuario, se probarán ropas y accesorios para variar de personajes.

ME QUIERE NO ME QUIERE