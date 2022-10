Qué se puede hacer este “fin de semana XXL” en Mar del Plata

Este viernes, sábado, domingo y lunes habrá múltiples festivales, eventos de teatro, recitales y presentaciones de libros en diferentes espacios de la ciudad.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Llegó el fin de semana largo y las alternativas culturales se multiplicaron y las opciones para las personas que se preguntan “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”, son más que variadas. Por eso, Qué digital reseña una docena de espectáculos y espacios para aprovechar este viernes, sábado, domingo y lunes en diferentes espacios de la ciudad: recitales de música, obras de teatro, presentaciones de libros y festivales son algunas de las propuestas para tener en cuenta al momento de salir de casa.

Dentro de las propuestas para definir qué se puede hacer en Mar del Plata, este fin de semana XXL el Espacio Unzué abre sus puertas a las 14 desde el viernes y hasta el lunes inclusive para disfrutar del parque, espectáculos y feriantes. También comienza un nuevo ciclo de Teatro x la Identidad y el Festival Iberoamericano de Teatro. Uno de los más masivos será Marea: en el Puerto de la ciudad con entrada libre y gratuita, habrá un sinfín de shows, intervenciones, degustaciones y feria al aire libre.

Por otro lado, continúa la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura con stands, promociones y charlas de la mano de autores y autoras. Por otro lado, este sábado en el Café Teatro Auditorium se presentará el libro “Delia. Bastión de la resistencia”.

En el plano musical, este viernes , marplatenses y turistas podrán disfrutar de la cumbia de “Amar Azul” o la propuesta de la joven dupla Koino Yokan. Para el sábado, hay alternativas para compartir en familia como los espectáculos que albergará “Brewhouse Kids” y hacia la noche el marplatense Nahuel Vasko presentará en vivo su último tema “Para aceptarme” acompañado del videoclip.

El domingo, comienza con una Feria de “Encuentro Emprendedor” en la Plaza del Agua, además de productos, habrá sorteos, música y show de tango. Hacia la tardecita, tendrá lugar una nueva función de “Me quiere, no me quiere”, un espectáculo pensado para todo público. Y para quienes buscan una fiesta que reúna música disco, funk y pop con performances no se pueden perder de “El Club de la Serpiente” que llega con el tour Por encima de la Mente.

Como parte de las recomendaciones para ver qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada uno de los espacios culturales, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir.

ESPACIO UNZUÉ

Desde este viernes y hasta el lunes inclusive desde las 14 el Espacio Unzué abre sus puertas para compartir con marplatenses y turistas diferentes propuestas. “Celebramos el día de la diversidad cultural”, remarcaron quienes organizan las actividades y propuestas para este fin de semana extralargo. Así el Espacio de Promoción de Derechos Unzué brindará propuestas recreativas al aire libre para niños, niñas y sus familias.

Además de los espectáculos programados, quienes se acerquen podrán recorrer las tiendas colectivas de la economía popular y social, un patio gastronómico y juegos. También habrá visitas guiadas por el edificio para conocer la historia que incluye la capilla de estilo Neobizantino.

CRONOGRAMA DE ESPECTÁCULOS -DESPLEGÁ- VIERNES Allegro Andante (circo)

Cuento con vos (música infantil) SÁBADO The Lucchio Lucciani (clown)

Nosotros los consumidores (música) DOMINGO La bicicleta (música infantil)

Corda Stretta (música) LUNES Des Sinfonia (circo)

Felix y Los Sin Fritz (música)

Entrada: Gratis.

Gratis. Lugar: Espacio Unzué, Rio Negro y la costa.

“LOS OTROS LOBOS”, UNA INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN EL PUERTO

Este viernes a las 18 en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se presentará “Los otros lobos”, una exhibición e instalación sonora en torno a la figura del lobo marino que podrá ser visitada hasta el domingo y forma parte de las propuestas del Festival Marea en el Puerto de la ciudad.

Se trata de un proyecto del compositor Martín Virgili que invita a redescubrir y reflexionar sobre la figura del lobo marino en la cultura y la identidad marplatense, corriéndose de la típica figura de piedra de las postales. Son doce ilustraciones de 1,4 x 1,4 metros intervenidas con diseño gráfico y suma una instalación sonora generada a partir de las vocalizaciones de las lobas de la colonia reproductiva de Punta del Este (Uruguay).

“Los otros lobos”, busca aportar una mirada diferente acercándonos al lobo real y sus fascinantes cualidades evolutivas tanto como sus sorprendentes facultades sonoras y sociales, así como sus prácticas territoriales que nos inspiran a imaginar nuevas alternativas para repensar los usos del sonido, el espacio y las relaciones interespecies entre la comunidad y estos fabulosos animales.

Entrada: Gratis.

Gratis. Lugar: UTN, avenida Dorrego 281 (Puerto).

AMAR AZUL EN MAR DEL PLATA

La mítica banda de cumbia argentina inaugura el fin de semana extralargo. Este viernes a partir de las 21, el Amar Azul revisitará grandes clásicos y éxitos del cancionero popular. Temas como “Yo tomo licor”, “Yo me enamore” , “El polvito del amor” sonarán en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto.

Amar Azul se formó como un pequeño conjunto y se profesionalizó en 1991. Un año después realizaron su primer disco pero, recién en 1995, la banda integró a Gonzalo Ferrer, quien incorporó al grupo un sonido de acordeón muy particular y distintivo. Junto a Miguel Ángel D’Annibale en la voz, se caracterizaron por tratar temas relacionados con la fiesta y el amor, sumándose a esto ritmos pegajosos y de fácil interpretación. Este 2022 aguardan con ansias lo que será el lanzamiento de un mix de grandes éxitos junto a un single de lo que será su próximo álbum.

Entradas: desde $1000 por Articket y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos: Brewhouse; La casa de las guitarras, Belgrano 3420.

desde $1000 por Articket y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos: Brewhouse; La casa de las guitarras, Belgrano 3420. Lugar: Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, Diagonal Garibaldi 4830.

KOINO YOKAN

Koino Yokan, la dupla integrada por Jeremías Oro (guitarrista, bajista, tecladista, productor y programador) y Tomás Otero (vocalista) se presenta este viernes a las 21 en Vorterix Club.

Después de recorrer diferentes escenarios, este año los encontró presentando un single nuevo por mes, los cuales se pueden encontrar en Spotify ‘Viral 50’ en Argentina y Uruguay. Entre ellos, se destaca el tema: ‘Lo que hoy quieras’ . Actualmente están trabajando en su segundo disco, el cual saldrá entre fines de este año y principios del 2023.

Entrada: desde $2000 por EyTicket o en boletería.

desde $2000 por EyTicket o en boletería. Lugar: Vorterix Club, Diagonal Pueyrredón 3338.

PRESENTACIÓN DE “DELIA, BASTIÓN DE LA RESISTENCIA”

Soledad Iparraguirre presentará este sábado a las 17:30 su libro “Delia. Bastión de la resistencia”. Luego de la muerte de Delia Giavanola, el 18 de julio de 2022 cuando este libro estaba a punto de imprimirse, se convirtió en un homenaje a su vida y a su lucha. Un compromiso de continuar con su legado y su búsqueda de las nietas y nietos que aún faltan encontrar.

La periodista ingresó en la vida de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, para narrar cómo las historias personales se entrelazan con los periodos de oscuridad y lucha en nuestro país. Testimonios que enseñan, estremecen, movilizan y contribuyen a la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.

La noche del 16 de octubre de 1976 un comando del Ejército irrumpió en el departamento donde vivían Jorge Ogando y Stella Maris Montesano. Ella cursaba el octavo mes de embarazo. Se los llevaron encapuchados. Virginia, la hijita de tres años, se quedó durmiendo en su cuna. A la mañana, Delia recibió un llamado telefónico: “Se llevaron a los chicos”. Así comenzó para Delia y su nietita un periplo de incertidumbre y llanto escondido.

Entrada: Gratis.

Gratis. Lugar: Café Teatral Emilio Alfaro, Boulevard Marítimo 2280.

PERLITAS EN LA FERIA DEL LIBRO MAR DEL PLATA PUERTO DE LECTURA

La Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura continúa este fin de semana largo con presentaciones de libros, charlas y stands. Durante el fin de semana se puede recorrer de 14 a 21 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur.

Este segundo fin de semana, cabe resaltar la presentación del libro “Los rotos”, de Luciana Acosta. La periodista conversará sobre sus cuentos junto a su colega Andrea Pérez, el viernes a las 16 en la sala José Hernández.

El sábado a las 18, el público podrá participar de la licenciada Lorena Pronsky quien presentará “Rota se camina igual” y, a las 20, Gastón Intelisano compartirá el proceso del material Elemental mi querida ciencia (forense).

El domingo a 17 tendrá espacio la sección Bookfluencers MDQ, la propuesta será “Sandman: de comic a serie”, en tanto que a las 19 se presentará el libro “Me pica la abuela”, de Leonor Inés Pissanchi

Entrada: Gratis.

Gratis. Lugar: Centro Cultural Estación Terminal Sur, Alberti y Sarmiento.

NAHUEL VASKO Y LA RESISTENCIA PRESENTAN “PARA ACEPTARME”

¨Para de aceptarme¨ (Canción de Marisol) se desprende de Romper el Espejo, el primer material discográfico de Nahuel Vasko. El show tendrá lugar este sábado a las 21 en La Casa de Enfrente.

El artista marplatense está presentando su disco “Romper El Espejo”. Este proyecto nace desde un deseo de dejar de lado la mirada propia, el Ego, y crecer en empatía. Cada una de estas canciones fue escrita sobre historias que le pasaron a personas cercanas, aprendiendo y experimentando con sus perspectivas.

Para aceptarme, es un tema pop rock de corazón optimista que nació de una nota de voz de Marisol, la mejor amiga de Nahuel, ese audio llega a él un año después de que Marisol dejara este mundo. Sus palabras lo conmovieron hasta lo más profundo y las llevó directo a la letra de la canción; su lucha contra el mandato social y la aceptación de la propia de su imagen es algo con lo que muchas personas se pueden identificar.

Entrada: $800 a través del siguiente LINK.

$800 a través del siguiente LINK. Lugar: La Casa de Enfrente, 25 de mayo 2599.

BREWHOUSE KIDS

Este sábado a partir de las 16:30, marplatenses y turistas podrán disfrutar de una nueva edición para toda la familia. La jornada contará con espectáculos de magia, humor, teatro y circo.

Científicos Locos, La Pajarera, El Yaso Mago, Payasa Espumadera, Geometría Circo, Felipe Beach, Nicoletta, La Veredita Pequeña Orquesta y Circo Nómade completan la cartelera para vivir una tarde diferente con una propuesta apta para todo público.

Entrada: desde $1200 por Articket o en puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y CONEX, San Martín 3263. También en ADN Store, Calle 61 N° 2813 y Tres Picos: Av 59 N°2874 en Necochea.

desde $1200 por Articket o en puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y CONEX, San Martín 3263. También en ADN Store, Calle 61 N° 2813 y Tres Picos: Av 59 N°2874 en Necochea. Lugar: Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, Diagonal Garibaldi 4830.

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO

El tradicional encuentro teatral que recibirá elencos de latinoamérica tendrá lugar desde este viernes y hasta el domingo 16 de octubre en las salas Roberto J. Payró y Gregorio Nachman del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes y La Bancaria.

El 17° Festival Iberoamericano de Teatro es un evento artístico independiente, auspiciado y declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Municipalidad de General Pueyrredon. Además, cuenta con el auspicio y el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, Secretaría de Cultura de General Pueyrredón, Concejo Provincial del teatro de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Argentina de Actores, Argentores, Red Iberoamericana y del Caribe de Teatro.

Como ya es tradición en la ciudad, el Festival Iberoamericano de Teatro cuenta con una programación marcada por la presencia de elencos de latinoamericanos. Este año llegarán de Uruguay, Chile y México para participar de la competencia tanto grupal como individual. El encuentro organizado por el grupo de Teatro La Granada, está coordinado por Hugo Kogan.

PROGRAMACIÓN -DESPLEGÁ- VIERNES 7 21:00| Performance de Jorge Moreno

Sala: La Bancaria SÁBADO 8 21.30| “Pieza para maniquíes y un actor de reparto” (Argentina) (Documental sobre el silencio).

Autor: Gabriel Penner.

Dirección: Ana Alvarado.

Actúan: Guillermo Tassara, Pablo Maidana y Luciano Mansur.

Sala: Payró

Autor: Gabriel Penner. Dirección: Ana Alvarado. Actúan: Guillermo Tassara, Pablo Maidana y Luciano Mansur. Sala: Payró 20:00| “De profesión, contador” (Mendoza).

Unipersonal con dramaturgia, dirección y actuación de Daniel Encinas.

Sala Nachman. DOMINGO 9 17:00| La Practica de la dirección escénica. Problemáticas, federalización y derechos

Sala: La Bancaria

Sala: La Bancaria 20|”Chocolate amargo” (Argentina).

Autora: Teresa Deubaldo (Uruguay).

Intérprete: Maite Oliver.

Dirección general: Hugo Kogan.

Sala: Payró LUNES 10 20:00| Mateo Banks, recortes de una crónica feroz

Sala: Teatro La Bancaria VIERNES 14 21:30 | “El viento en un violín” (Argentina).

Autor: Claudio Tolcachir.

Dirección: Gonzalo Urtizberea – Co Dirección: Alicia Cruz.

Elenco: Vanina Alonso, Pula Calleja, Flor Demarchi, Carla Bagu, Juanma Fernández y Maui Romero.

Sala: Payró

Autor: Claudio Tolcachir. Dirección: Gonzalo Urtizberea – Co Dirección: Alicia Cruz. Elenco: Vanina Alonso, Pula Calleja, Flor Demarchi, Carla Bagu, Juanma Fernández y Maui Romero. Sala: Payró 20:00| “Los Cuentos de Pedro Urdemales” (Chile).

Compañía Teatro Búfalo.

Elenco: Jaime Jiménez y Eduardo Reyes Salas.

Dirección: Eduardo Reyes Salas.

Dramaturgia: Eduardo Reyes Salas (versión teatral de relatos orales).

Sala: Nachman SÁBADO 15 20:00| Antígona

Sala: La Bancaria

Sala: La Bancaria 21.30| “La curva de la felicidad” (Uruguay).

Monólogo del maestro Dino Armas.

Actuación: Ilse Olivera (Uruguay).

Dirección: Paco Gutiérrez (México).

Música: Rafael Huerta (México).

Sala: Gregorio Nachman DOMINGO 16 19:00| Juana somos todas

Sala: Teatro La Bancaria

Sala: Teatro La Bancaria 20:00| “Murciélagos de mujeres” (México).

Compañía Tlatoani Teatro.

Dirección y actuación: Víctor Ele Ruiz.

Sala: Nachman

Compañía Tlatoani Teatro. Dirección y actuación: Víctor Ele Ruiz. Sala: Nachman 21.30| Sala Payró “La Tentación” (Argentina).

Autor: Pacho O ‘Donnell.

Dirección: Santiago Doria.

Actores: Raúl Rizzo y Pablo Shinji.

Entradas: $500 por Plateanet o en boletería.

$500 por Plateanet o en boletería. Salas: Nachman y Payro del Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280.

La Bancaria, San Luis 2069

FERIA: ENCUENTRO EMPRENDEDOR

Este domingo de 11 a 18 en la Plaza del Agua se realizará una feria al aire libre. El evento contará con alrededor de 50 emprendedores que tuvieron la inquietud de exponer sus proyectos a partir del Taller “Iniciá o impulsá tu emprendimiento y oficio”. Tendrá como rubros centrales el Deco-Hogar y la moda, con stands de plantas, bijouterie, estantes de madera, ropa de blanco, maquillaje artístico, pintura, zapatos de diseño, ponchos de toalla, barcos de madera y muchos más.

La jornada será un semillero para que los productores den a conocer lo que hacen, en formato de feria. Además habrá sorteos, vouchers, música, un violinista y una pareja de tango para dar un show único de cara al fin de semana largo.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Plaza del Agua, ubicada en Güemes y Roca.

ME QUIERE, NO ME QUIERE

Les Rouges presentan una nueva función de “Me quiere, no me quiere”, una obra divertida y pensada para compartir en familia. La función tendrá lugar el domingo a las 19:30. Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, se puede conseguir un 2×1 en las entradas.

La obra narra la historia de dos payasas que se encuentran en el contexto que impuso la pandemia de coronavirus. Stridula espera al “Príncipe Azul”, al cual idealiza y ante su baja autoestima cree que no es correspondido. Pero más tarde junto a la compañía de Socorro se da cuenta que al verdadero amor no le importa el color, el título, la forma o la perfección. A partir de ahí, surge un nuevo sentimiento y juntas revierten la situación y apuestan al respeto y la valoración.

El espectáculo es interpretado por Alejandra Grollino como “Stridula” y Miriam Martin como “Socorro”. La dirección está a cargo de Omar Rodríguez.

Entradas: $700 a través de Alternativa Teatral, presentando flyer obtienen 2×1.

$700 a través de Alternativa Teatral, presentando flyer obtienen 2×1. Sala: El Club del Teatro, Rivadavia 3422.

FIESTA: EL CLUB DE LA SERPIENTE

Con el tour “Por Encima de la Mente”, la fiesta de música disco, funk y pop El Club de la Serpiente regresa a Mar del Plata este fin de semana largo. En esta nueva aventura El Club programó y diseñó una fiesta, valiéndose de la Inteligencia Artificial, milimétricamente diagramada, para que el público tenga una experiencia que nunca había podido vivir hasta el momento.

La invitación es para este domingo a la medianoche. Además, el show que inaugura la fiesta se da con la aparición de La Serpiente, host y estrella del evento, en un número performático: banda en vivo, danza, acrobacia.