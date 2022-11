Queen Sinfónico realizará en Mar del Plata una función solidaria

El coro polifónico La Merced arriba a la ciudad con el tenor rosarino Andrés Novero. La función será este domingo a las 21.30 en San Luis 1750.

(Foto: prensa Queen Sinfónico)

Se aproxima un fin de semana largo y las propuestas culturales se multiplican. En este sentido, llega a la ciudad Queen Sinfónico con una función con fines solidarios. La propuesta a cargo del Coro Polifónico La Merced tendrá lugar el próximo domingo a las 21.30 en el Radio City, San Luis 1750.

Este fin de semana se llevará a cabo el concierto sinfónico coral del Coro Polifónica La Merced, dirigido por Rodrigo Naffa, junto a la Orquesta La Merced, la banda Nada Más y Nada Menos y el tenor rosarino Andrés Novero. El show cuenta con casi cien artistas en escena y lo recaudado será donado a comedores y merenderos locales.

Queen Sinfónico tendrá lugar este domingo a las 21.30 en el Teatro Radio City, San Luis 1750. Las entradas desde $2500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo. Se trata de un show a beneficio, por lo tanto lo recaudado será donado a comedores y merenderos de Mar del Plata.

Este espectáculo lleva realizadas decenas de funciones por el país y cuenta con la destreza artística del tenor Andrés Novero quien interpreta a Freddie. A lo cual se complementa el rock de la banda y los arreglos corales y orquestales originales, que le dan el toque distintivo a Queen Sinfónico que pasea por los icónicos “Bohemian Rhapsody”, “Somebody To Love”, “Radio Gaga”, “We are the champions”, entre otros.

La producción general de este Queen Sinfónico Coral, a cargo de Pablo Goris, contempla el juego de luces y el vestuario que da su toque de color, estos detalles se suman para que el público viva una experiencia única en el país.

El Coro Polifónico La Merced fue fundado en 2011 por su actual director, el licenciado Rodrigo Naffa. Se trata de una asociación civil con personería jurídica sin fines de lucro y cuenta con un mánager y una orquesta sinfónica propia con la cual realiza megaproducciones solidarias varias veces al año a beneficio de instituciones de bien público de la provincia de Santa Fe y zona de influencia. Entre sus reconocidos espectáculos se destacan: “El Príncipe de Egipto” (2013), “El Rey León” (2014), “Disney en Concierto” (2015), “Un Concierto de Película” (2016), “Carmina Burana” (2017), “Ariel Ramírez en Concierto” (2018), “El Cristo Latinoamericano”.

Previo a la función en Mar del Plata, “Queen Sinfónico” fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante ya que se trata de una función con fines benéficos que se dará en el marco del XX Festival Internacional de Coros MardelCanto 2022.