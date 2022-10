Realizarán un casting en Mar del Plata para integrar “Heathers, el musical”

La obra se estrenará en julio del 2023 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Fer Dente brindó detalles de cara a las audiciones que comenzarán en la ciudad en noviembre.

(Foto: prensa Heathers, el musical)

“Heathers, el musical” se estrenará en julio del año que viene en el Teatro Ópera de Buenos Aires y habrá un casting en Mar del Plata para ser parte del elenco que dirigirá Fer Dente. Hay tiempo de anotarse hasta el próximo lunes 24 de octubre y las audiciones en la ciudad serán a partir del 14 de noviembre. “Es para profesionales quizás conocidos o desconocidos, pero queremos darle la oportunidad a quienes por razones externas a su voluntad no puede estar en el lugar que quieren estar en este momento”, señaló el artista para Qué digital.

Luego de su éxito en Londres y Nueva York, el musical de culto tendrá su versión en español con la dirección de Fer Dente. El artista número uno del musical le aportará toda su experiencia y creatividad a esta obra aclamada en el mundo y que cuenta con un imponente elenco de 16 artistas en escena. Heathers, el musical es una de las obras más esperadas en la cartelera y se realizarán audiciones en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

“Lo que más me seduce de dirigir Heathers es la libertad que me plantea la historia, es una mirada un poco corrida, extrema de la realidad. Una situación más Tarantinesca de lo que viven los adolescentes y sobre todo es un zoom in a su intimidad”, compartió el artista que dirigirá la puesta en Argentina.

Los productores de Heathers, Valentina Berger, CEO de GO Broadway Productions, José Luis Massa de Club Media Network junto a Fernando Sokolowitz de Aleph Media abrieron la convocatoria para audicionar para artistas entre 18 y 30 años, sin importar género, identidad y cuerpo, con excelente nivel de canto, actuación y danza. Hay tiempo de anotarse hasta el próximo lunes 24 de octubre a través del siguiente LINK donde se detallará el día y lugar de la audición.

Quienes deseen participar del casting en Mar del Plata deberán completar el formulario virtual. Según detallaron se buscan artistas mayores de 18 años para cubrir roles protagónicos, secundarios y de ensamble de la nueva producción de Heathers, el musical.

“Tengo un equipo de lujo, increíble que decidió embarcarse en este gasto. En Capital Federal vamos a ver a más de 4.300 personas lo cual tiene un costo enorme y salir por las provincias también lo es. Creemos que este espectáculo tiene la posibilidad de dar nuevas oportunidades, no todos los permiten”, reconoció el artista.

Dentro de los requisitos, Dente especificó que en el casting de Mar del Plata es para aquellas personas que trabajan y se forman todos los días como artistas. “Nos parece una gran oportunidad para las y los artistas y para nosotros también de poder movernos. Mar del Plata es una ciudad que siempre me recibe con la escuela, siempre estamos dando seminarios, y becas en Novo Ars. Hay mucho talento marplatense”, agregó.

HEATHERS SE PROYECTA COMO UN SUCESO EN ARGENTINA

El espectáculo es un musical dentro del género comedia negra. Con temáticas propias de la adolescencia, la obra incluye una historia de amor y el humor siempre al límite. “Heathers, el musical es un zoom in a una de las cosas más preciadas y preservadas por las nuevas generaciones: La intimidad de un grupo muy particular de adolescentes. Sus códigos, sus pactos, sus límites, sus deseos, sus estrategias, sus pensamientos, sus máscaras, sus adicciones, sus secretos. Con una puesta tan ecléctica como vertiginosa, vamos a acompañar a Verónica en su misión de llegar viva a su fiesta de egresados, literalmente”, anticipó Fer Dente.

Sin pensarlo demasiado, la propuesta lo sedujo rápidamente por el equipo de producción con el que cuenta y la libertad que le da la historia para montar una puesta deslumbrante. “La obra es empática 100% para toda persona entre los 13 y 30 años, va a entender absolutamente lo que está pasando ahí arriba, lo que le pasó a un amigo, lo que hizo otro. La gente grande va a fascinarse con descubrir lo que es ese universo y quizás hasta horrorizarse. Eso genera una comunión en la platea que es mágica. Es eléctrico lo que sucede y tiene una música que es imbatible”, compartió.

“Qué piensan cuando están solos, porqué cosas traicionarían a un amigo, porqué cosas dejarían un amor, es un espectáculo absolutamente pasional. Palabra que define a la adolescencia, esa transición entre lo inconsciente que tiene la niñez y el no registrar tanto lo que está bien y lo que está mal. Pero el poder y la autonomía que te da empezar a ser adulto. Es un cóctel bastante explosivo”, apuntó.

Por último, el artista reconoció que Heathers, el musical será una oportunidad para toda persona que deseé ser parte de un espectáculo que se proyecta como un suceso como es Drácula, el musical. “Estamos buscando personas con hambre, con el deseo a flor de piel latente, hirviendo y desesperados por las nuevas oportunidades y que esté preparada para aprovecharlas. Hay miles, todo el tiempo y esta es una más. Lo importante es que la oportunidad te agarre listo para aprovecharla y que sea un punto de despegue”, cerró.