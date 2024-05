Roque Narvaja y el arte de “rescatar aquello que nace espontáneamente”

El músico regresa a Mar del Plata con su disco “Mar de la tranquilidad”. En la previa, analiza sus 50 años de carrera y “una especie de brutalización que vive el mundo entero”.

(Foto: prensa Roque Narvaja)

Con una trayectoria musical de más de 50 años, Roque Narvaja junto a su banda regresan a Mar del Plata para presentar su más reciente disco “Mar de la tranquilidad”, y en una charla con Qué digital el artista compartió las sensaciones de seguir viviendo de la música a pesar de un presente adverso en el país y cómo mantiene el estado creativo presto a “rescatar aquello que nace espontáneamente”. También analiza la realidad cultural y lo que define como “una especie debrutalización del mundo entero“.

“Vivo con mucha alegría volver a Mar del Plata porque es una ciudad que quiero mucho y que tiene que ver mucho con mi historia musical y personal“, resalta Roque Narvaja, protagonista de una gran trayectoria en la música nacional, con canciones que se convirtieron en éxito y atravesaron a diferentes generaciones.

El concierto de Roque Narvaja en Mar del Plata tendrá lugar el próximo viernes 17 de mayo a las 21.30 en el Teatro Radio City, San Luis 1750. Las últimas entradas de $8.000 a $15.000 se pueden adquirir en la boletería del complejo o por la plataforma Plateanet, con un recargo administrativo.

Roque Narvaja, que sigue brillando en los escenarios, regresa a la ciudad a la que visita regularmente desde sus inicios musicales con La Joven Guardia. “A partir de los 15 años empecé a ir a Mar del Plata a tocar con las bandas que tenía y es importantísimo para mí volver a una ciudad que me encanta, me parece bellísima, donde vive gente adorable, llena de historia”, señala.

El año pasado, el músico se presentó para interpretar temas que forman parte de su carrera y se convirtieron en hits como Menta y Limón, Santa Lucía, Yo quería ser mayor, El extraño de pelo largo, La extraña de las botas rosas y Un amante de cartón. “Estuvimos haciendo una especie de racconto, ahora vamos a presentar el disco nuevo, que ya tiene dos años. Antes grabábamos un disco por año y ahora cada diez años más o menos”, reflexiona.

El más reciente material discográfico del músico está compuesto por once canciones y tiene dos videos grabados por el realizador rosarino Héctor Molina sobre los dos primeros cortes de difusión: Una foto de papel y Mar de la tranquilidad, que le dio nombre al disco. “Nos presentamos con la banda para hacer no solamente las canciones que todos esperan sino las nuevas y dando una imagen amplia de lo que han sido mis más de 50 años de carrera, si lo pienso me canso”, subraya con humor.

Previo al show del viernes en Mar del Plata, Narvaja anticipa: “Tenemos una rutina que contempla todo, no vamos a subir al escenario a defraudar a la gente que encima tienen la delicadeza de venir a verme en vez de quedarse en su casa mirando la televisión. Nadie va a salir defraudado, subimos a pasarla bien”.

“Somos una banda de rock que tocamos pop-rock. Yo no soy un tipo desprendido, a mi no me acompaña nadie, todos hacemos música comprometida con la cultura, comprometidos con una forma de sonar y vivenciar las canciones y todo es colectivo”, define. Roque Narvaja (guitarra, armónica y voz) llega con su banda a Mar del Plata integrada por Gabriel Fernández en batería, Héctor Grasso en bajo, Marcelo Montesano en teclados y David Cáceres en las guitarras.

“Mar de la tranquilidad” lo lanzó en el 2022 pero está compuesto por temas que ya había escrito con anterioridad. “Siempre tengo canciones que quedaron en el taller, en el dique seco porque algo pasó, porque no fueron elegidas en su momento pero me gustan, algunas son retocadas, siempre las sigo trabajando y cuando voy a grabar es un buen momento para arreglarlas”, explica.

También, confiesa que está atento a lo que acontece: “Hay canciones espontaneas, que surgen en el mismo estudio. Esto es muy del rock, aprendí a hacer canciones con The Beatles”. Por eso, con más de 50 años de carrera, Roque Narvaja mantiene el estado creativo presto a “rescatar aquello que nace espontáneamente”.

“John Lennon le aconsejaba a un amigo que a la hora de componer rescatara las primeras ideas porque cuando uno se pone obsesivo, en revisar una canción en cuanto a la armonía o la melodía, pierde el ángel, salen súper cocinadas”, comparte.

A su vez, el creador de hits es el primero en defender y sacar a la luz temas que quizás no tuvieron el mismo éxito. “Pido justicia arriba del escenario para aquellas canciones que no tuvieron esa suerte, es muy curioso que algunas canciones que uno piensa que van a funcionar después no pasa nada y otras se imponen de otra manera”, analiza. En este sentido se refirió a Mienten, un tema que habla sobre la falta de trabajo. “La saqué en un disco y el hit fue La Felicidad. Sin embargo, la cantó Juan Carlos Baglietto, ha sido muy generoso y la impuso, ahora la canto en el escenario y la gente la conoce perfectamente”.

Roque Narvaja continúa el año con una gira por el país: luego del show en Mar del Plata, con su banda se presentarán en Olavarría, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, La Trastienda en la Ciudad de Buenos Aires, San Juan y Mendoza. “Estamos trabajando mucho y estoy muy agradecido”, afirma.

“SOMOS CULPABLES DE LO QUE PASA, NOSOTROS ELEGIMOS A LOS POLÍTICOS”

Roque Narvaja siempre se destacó por su sensibilidad y por no estar ajeno al contexto político y social. En su juventud, al conocer otras provincias y países, su forma de hacer canciones cambió notablemente. En la década del ’70, la Argentina estaba convulsionada y el músico lanzó “Primavera para un valle de lágrimas”, “Chimango” y “Amén”, que no fue editado porque lo prohibieron. En 1977 tuvo que exiliarse a raíz de la última dictadura cívico militar, se radicó en España y así pudo continuar con su carrera artística.

Pasaron 50 años desde que decidió apostar por ser músico, y no es ingenuo ante los cambios constantes que hay a nivel mundial sobre el arte. “La cultura argentina forma parte de la elite mundial y los altibajos son cuestiones coyunturales, no tengo nada personal pero no me gusta el trap o la cumbia“, define y completa: “Yo soy músico, estudié armonía, composición, soy guitarrista y sé que las canciones están compuestas de melodía, armonía, ritmo”.

Es por eso que hace referencia a The Beatles, el grupo inglés que lo cautivo e inspiró a crear. “También hicieron canciones experimentales donde hablaban, donde gritaban, donde había citas al revés, porque sentían la necesidad de hacerlo. Pero una cosa es la experimentación sabiendo que busco romper y otra es una letra donde se maltrata a las mujeres, por ejemplo”, evidencia.



Yo creo en la poesía, soy un lector de poesía y admiro a los poetas del mundo. Me separa un universo de lo que está pasando ahora pero no es inocente, viene de una especie de brutalización del mundo entero. El consumo llevó a pensar que no era necesario estudiar ni interesarse por la cultura general porque lo importante es tener plata para consumir

Para terminar, el músico expone la gran preocupación que transita por el presente del país. “Estamos en una especie de replanteo que a la Argentina la toca de cerca por las contradicciones de los argentinos que no conviven bien con las normas. Somos culpables de lo que pasa, nosotros elegimos a los políticos, no fuimos conquistados por una fuerza extranjera. Hay que ver qué se vota y porqué. Ni lo menos peor ni lo más peor tienen ningún plan cultural porque eso no produce grandes cantidades de plata“, expresa.

“Lo que está claro es que estamos fundidos, hay muchos problemas, hay una constante que es innegable. El hecho de que nos haya salido todo mal es culpa nuestra. Me da muchísima pena por el grado de deterioro que hay en todos los métodos de intercambio, se van a tardar muchísimos años en recuperar”, considera sobre la coyuntura política y social actual.

“Si bien en el mundo hay tremendas injusticias, en cuanto a la organización colectiva hemos tomado las peores decisiones. Me preocupa mucho lo social, cuando era más chico estuve en las causas que tenía que estar pero también me equivoqué muchísimo, tengo la humildad para decir que me equivoqué, y espero que todo mejore porque somos una gran familia los argentinos”, cierra.