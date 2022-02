Se confirmaron los nominados a los premios Estrella de Mar 2022

LISTADO DE NOMINADOS A LOS PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2022

Espectáculo de Teatro Marplatense

“El sillón (o comedia de un solo cuerpo)”

“El viento en un violín”

“Fraternidad”

Espectáculo de Música Marplatense

“Intersección”

“Los fabricantes”

“Salomar Dual Set”

Espectáculo de Tango

“Mar de mi vida – Susana Rinaldi y orquesta”

“Piazzolla Inmortal”

“Raquel Pozzi Tango Show”

Espectáculo Unipersonal

“Encantadora, sus mejores monólogos”

“Fenómeno”

“Un judío común y corriente”

Espectáculo de Humor

“A toda Costa”

“Bossi Comedy Tour”

“Cualquier cosa te llamamos”

“Luly, el tóxico de mi vida”

“Soltero”

Teatro Alternativo

“Buenos Aires Épica, absurdo para cinco bellas mujeres”

“Estrella de mar”

”Romancero gitano”

Microteatro

“La última vez, memorias de un sushi rancio”

“Otros deseos”

“¿Qué hacemos con él?”

Drama

“Eva y Victoria”

“Habitación Macbeth (Versión para un actor) de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare”

“Lacrima (Rapsodia para un infante)”

Actuación de Drama

Gerardo Romano por “Un judío común y corriente”

María Valenzuela por “Eva y Victoria”

Pompeyo Audivert por “Habitación Macbeth (Versión para un actor) de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de

W. Shakespeare”

Comedia Dramática

“El acompañamiento”

“Radojka”

“Rotos de amor”

Actuación de Comedia Dramática

Luis Brandoni por “El acompañamiento”

Osvaldo Laport por “Rotos de amor”

Patricia Palmer por “Radojka”

Comedia

“5gays.com”

“Casa Matriz”

“Dos locas de remate”

“Perdón”

“Una semana nada más”

Comedia Musical

“Casi Normales”

“El Cusifai”

“Madres”

Actuación de Comedia Musical

Florencia Otero por “Madres”

Natalia Cociuffo por “Casi Normales”

Viviana Puerta por “Madres”

Revista / Music Hall / Café Concert

“A la izquierda del roble”

“Celebrando la revista”

“Una noche en el Café Concert… la leyenda continúa”

Variedades

“El picante varieté”

“Fátima es camaleónica”

“Los 80, están de vuelta”

Espectáculo Infantil

“Amistades Mágicas, el musical de los derechos de la infancia”

“Escuela de valientes”

“Un cofre de ilusiones, secretos de la abuela”

Espectáculo de Danza

“Germinia”

“Malevo, espíritu indomable”

“Percal”

Recital

Chano

Ciro y los Persas

Divididos

La Delio Valdez

Luciano Pereyra

Recital de música urbana

Duki

María Becerra

Wos

Stand Up

“100 argentinos ríen” por Adrián Bada

“El Trinche en Mar del Plata” por Martín Dardik

“Kidult” por Pablo Vasco

Tributo

Get Back The Beatles Covers

Purple Nights – Tributo a Deep Purple – Machine Head 50º Aniversario

RAM and The Octopus Quartet

Transformismo

“Brillante es transformadísimos”

“Desplumadas”

“El Gran Show”

“Gala Show la fiesta”

Actuación Marplatense

Gabriela Meyer por “Zapa”

Natalia Escudero por “Buenos Aires Épica, absurdo para cinco bellas mujeres” y “Fraternidad”

Leandro Fernández Strifezza por “Hamlet maquína”

Dirección Marplatense

Daniela Parrinello Rizzi por “Estrella de Mar”

Emiliano Fernández por “Fraternidad” y “La decisión”

María Marta Vidas por “El sillón (o comedia de un solo cuerpo)”

Coreografía

Ariel Pastocchi por “Los 80, están de vuelta”

Gonzalo Matías Jaime por “Malevo, espíritu indomable”

Marcelo Hernández y Leandro Ángelo por “Celebrando la revista”

Vestuario

Diego Moyano por “A toda Costa” y “Los 80, están de vuelta”

Nacho Horrach por “Fátima es camaleónica”

Vanesa Mascolo por “Aventuras hechizadas”

Escenografía

Cecilia Much por “Una semana nada más”

Jorge Ferrari por “Dos locas de remate”

Marcelo Valiente por “Casi normales”

Iluminación

Gustavo Martincic por “Estrella de Mar”, “Intersección” y “Lacrima (Rapsodia para un infante)”

Horacio Novelle por “Habitación Macbeth (Versión para un actor) de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W.

Shakespeare”

Manuel González Gil por “Dos locas de remate”

Dirección

Andrés Bazzalo y Jorge Scorpanitti por “Rotos de amor”

Diego Rinaldi por “Radojka”

Julio Panno por “Casi normales”

Manuel González Gil por “Dos locas de remate” y “Un judío común y corriente”

Mariano Demaría por “Una semana nada más”

Producción Artística

Alzúa Producciones y Arteando Producciones por “Celebrando la revista”, “El picante varieté” y “¿Quién es

Paquito Wanchankein?

Carlos Mentasti por “Madres”

NA Producciones y Magic Carpet SA por “Festival ATPark”

Producción Integral Marplatense

Anahí Ramos por “Destino: Show” y “Princesas en el país de los sueños”

Luz Pugliese por “El Cusifai”

Petón Producciones por “A toda Costa”, “Aventuras hechizadas”, “Mujeres en tiempos de risas”, “Sesión

abierta de mediumnidad y sanación energética” y “Un cofre de ilusiones, secretos de la abuela”

Actuación de Reparto

Belén Romano por “Eva y Victoria”

Benjamín Rojas por “Una semana nada más”

Gimena Accardi por “Una semana nada más”

Revelación

Bianca Cherutti por “Un supershow”

Iñaki Aldao por “Casi Normales”

Mariana Maciel por “En Neutro” y “La última vez, memorias de un sushi rancio”

Actuación Protagónica de Comedia

Nicolás Vázquez por “Una semana nada más”

Soledad Silveyra por “Dos locas de remate”

Verónica Llinaz por “Dos locas de remate”

Música Original

Daniel Vila y Leandro Ángelo por “Celebrando la revista”

Facundo Salas por “La Meca”

Juan Eduardo Spano por “Lacrima (Rapsodia para un infante)”

Autor Nacional

Cristina Strifezza por “Legítima indefensa”.

María Carreras por “Agua, diario de viajeras”

Raúl Garavaglia por “Pasado, presente, pasión: Pasolini”

Menciones

El jurado del Premio Estrella de Mar ha decidido hacer entrega de dos menciones especiales que, por su calidad excepcional y superlativa es pertinente destacarlas, por lo que no han sido incluidas en ningún rubro en competencia. Las tres menciones especiales que se ha decidido distinguir esta temporada son:

“Piazzolla 100 años” en el Teatro Tronador

El nombre Piazzolla habla por sí mismo y máxime cuando a su lado, interpretando al genial compositor

marplatense, figuran nombres de la talla de Amelita Baltar, Raúl Lavié, Elena Roger, Susana Rinaldi, Xavier

Inchausti y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Todos estos eximios artistas en el Teatro Tronador de

Mar del Plata

La Comedia es Peligrosa

El teatro Nacional Cervantes o simplemente “El Cervantes”, el teatro excelso de la Argentina que cumplió recientemente 100 años, llegó hasta Mar del Plata con una comedia de tensión entre hispanos y criollos en su lucha por la libertad. La Comedia es Peligrosa es un eminente homenaje a nuestra historia y a los protagonistas de los comienzos del Virreinato. Maridaje perfecto entre historia e irreverencia social.