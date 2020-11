“Shiva Baby”, una película canadiense cerró la Competencia Internacional

De manera online, se proyectaron las diez aspirantes al Astor de Oro en el Festival de Cine de Mar del Plata. Este domingo tendrá lugar la premiación.

Emma Seligman escribió y dirigió este buen largometraje. “Shiva Baby” -que cerró la Competencia Internacional en el Festival de Cine de Mar del Plata– cuenta la historia de Danniele, una joven conflictuada, judía con escaso compromiso con la religión, bisexual. Tiene más dudas que certezas respecto a su futuro. Es audaz y culposa. La muy buena actuación de Rachel Sennott sostiene el pulso de la película.

En la primera escena, Danielle tiene sexo con un hombre mayor. Él le paga, no parece una actividad frecuente, tampoco un plan, simplemente ocurrió. En la escena siguiente, a las pocas cuadras, se encuentra con sus padres, están a punto de ingresar al velatorio de alguien de la comunidad; la joven, sin ganas, debe cumplir con la formalidad. El resto de la película transcurre dentro de la casa donde abundan los invitados y la comida. En la celebración también está el hombre con quien tuvo sexo hace un rato, su esposa e hija. También está una amiga con la que tuvo una relación amorosa hace un tiempo. Los vínculos son extraños. Es muy interesante lo que se plantea como conflicto de la posmodernidad hiperconectada y descomprometida.

La amiga, o ex novia, le recrimina la falta de comunicación durante la ausencia por estudio, Danielle le dice que no piensa lo mismo, una vez le reaccionó a una historia de Instagram, ante la queja por la escasa interacción, dice que ya nadie llama por teléfono. El celular siempre está a mano pero a veces la comunicación se torna imposible. Esa idea que recorre la película también se refuerza de formas menos explícitas: la joven no entiende bien, no sabe relacionarse, siente abulia; tiene una expresión tensa, a punto del desborde, pero no se desborda. Recorre la casa, siempre con la vista en él, esquivando el acoso de los asistentes: le preguntan por su futuro, por la pérdida de peso, por el estudio. Ella responde con evasivas, a desgano, miente, inventa, se lo cree.

Shiva Babyes una película interesante. Todo parece forzado (el amante está en el velatorio, la esposa encuentra unas fotos que Danielle le envió a él) pero funciona. Detrás de lo evidente—el tono de comedia, la tensión de los personajes— se filtra una reflexión muy interesante; esa reflexión nunca es subtitulada, moralista, pone en la sutil indiferencia de los gestos del personaje principal todas las contradicciones de una época compleja, de una generación que perdió la referencia de los modelos de política, familia, religión del siglo XX y debe, como creación heroica, construir las referencias propias con lo que tienen a mano.

Fue el último estreno de la Competencia Internacional, en una edición extraña del Festival Internacional de Cine de Mar del Palta. El folclore de las funciones de las nueve de la mañana, con la sala llena, a metros del mar, transfiguró en computadoras, cables, problemas en la reproducción, sorpresa al descubrir que el ícono azul del Internet Explorer, olvidado vetusto, sirvió para reproducir con eficacia las películas. La experiencia tal vez sirva para nuevas ediciones en formato mixto. Para que en otros rincones del país puedan tener acceso a un material riquísimo, que casi nunca aparece en las plataformas estúpidas que tienen la virtud de esconder en lugares recónditos las pocas películas interesantes con las que cuentan en su catálogo. Este domingo tendrá lugar la premiación.

SHIVA BABY

(Duración: 77 minutos/ Canada – Estados Unidos/ Competencia Internacional)

Disponible viernes, sábado y domingo en www.mardelplatafilmfest.com